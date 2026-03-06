Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Ландо Норис: Не е истина, че съм отпускал повече или съм ходил на партита

6 Март, 2026 07:29 429 0

Вероятно съм правил най-много тренировки и неща през извънсезонния период, отколкото някога преди

Ландо Норис: Не е истина, че съм отпускал повече или съм ходил на партита - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ландо Норис заяви, че спечелването на първата му шампионска титла във Формула 1 само го е накарало да жадува за нещо повече по време на подготовката му за началото на новия сезон. Пилотът на McLaren е сигурен, че претенциите за титлата на пилотите не е променила работата му.

"Вероятно съм правил най-много тренировки и неща през извънсезонния период, отколкото някога преди. Не е истина, че съм отпускал повече или съм ходил на партита. Беше точно обратното. Все още съм толкова гладен за успехи. Желая това още повече по различни начини. След всяка победа в състезание идва желание за следващ успех. Спечелването на шампионат веднъж е нещо забележително, но след това искаш нов триумф", заяви Норис пред медиите в Австралия, където започва новият сезон на 8 март.

Британецът спечели миналогодишното състезание на "Албърт Парк" в Мелбърн, след като стартира от първа позиция.


