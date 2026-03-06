Пламена от "Капките" стигнала 35 кг заради анорексията

Пламена, която е сред участниците в новия сезон на шоуто "Като две капки вода", ще празнува 37 години на 28 март, а вече е изминала дълъг път и в професионален, и в житейски план. Гласовитата певица от Горна Оряховица познава успеха, но и провала. Усетила е удовлетворението и щастието да живее мечтата си, но и вкуса на разочарованието. Най-голямата ѝ битка обаче остава тази с анорексията. Болестта, покосяваща най-чувствителните хора, се проявила при Пламена като автоагресия, породена от тежка, нелекувана депресия, пише plovdiv24.bg.



"Целият водовъртеж, който ме завъртя от шоубизнес, очаквания, предложения, които са били и неприлични – не искам да влизам в конкретика... Психиката ми не издържа в този момент. И аз започнах да изпитвам автоагресия", сподели Пламена и във визитката си за шоуто "Като две капки вода" по NOVA, в което е сред участниците. Тя влязла в омагьосания кръг на анорексията преди повече от 10 години. В най-мрачните си дни била кожа и кости, тежала 35 кг. Имало дни, в които нямала сили да се изправи от леглото. Всяка хапка я наранявала. Брояла калориите и пресмятала непрекъснато. Неприемането пък на достатъчно полезни вещества повлияло и на емоционалните състояния, през които преминавала.





Пламена стана популярна с участието си във втори сезон на музикалната надпревара "Мюзик Айдъл" по bTV през 2008 г. Талантливото момиче у се нареди сред финалистите в предаването, което в крайна сметка спечели Тома Здравков. Въпреки че отпадна преди големия финал, чрез предаването Пламена се прослави и по-късно подписа с попфолк гиганта "Пайнер". Певицата, която може да пее всеки стил музика, направи няколко парчета в популярния жанр, но така и не се нареди до топ имената в него. Това не се случи и след като през лятото на 2014 г. се раздели с "Пайнер", без драми, както тогава каза.



Междувременно Пламена си направи операция за уголемяване на бюста, която баща ѝ платил. Човекът теглил кредит, за да приведе дъщеря си в "годен за индустрията вид", както ѝ казал мастит продуцент. Същата година тя подписа договор с друга музикална фирма - "Съни мюзик", която по онова време продуцира Азис и Софи Маринова, но и там не се задържа дълго. През есента на 2014 г. Пламена влиза в риалитито "Биг Брадър Ол Старс", а в края на следващата година вече прави силно впечатление със скоростната загуба на тегло. Не след дълго започна да се говори, че певицата се бори с анорексия.



Пламена, която е завършила музикална педагогика в Софийския университет, се затворила в себе си и скоро до нея останали само най-верните ѝ приятели. Една от тях я подлъгала да отиде на психолог. Очаквано, когато осъзнала защо се срещат, певицата реагирала бурно. Причината била, че тогава Пламена все още не осъзнавала, че има проблем.



Тъкмо на приятелите си, както и на огромната подкрепа на семейството си, тя дължи връщането си към живота. "Ако не се бях взела в ръце, днес нямаше да съм жива. Осъзнавам това", казва тя. Анорексията при Пламена се появила в резултат на разочарованието от неслучилата се, а толкова жадувана и изстрадала кариера. Огорчението и депресията породили необходимостта да усеща стабилност, както и влияние върху случващото ѝ се. А най-лесният и бърз начин да се постигне е чрез храната.



"Това е един вид самоконтрол върху живота ти, когато нещата не се случват точно така, както ти искаш. И не можеш да контролираш нищо. Осъзнаваш, че единственото, което можеш да контролираш, е храната и колко калории приемаш на ден. И реших да намалявам и намалявам порциите, да бъда слаба и ефектна", казвала е Пламена.



Тя си дава сметка, че в нейния случай анорексията е била и "вид автоагресия", при това осъзната. Пламена бавно се самоунищожавала. Когато попаднеш в плен на анорексията, мозъкът ти дава лъжливи сигнали. "В началото беше фалшивата еуфория, която ми създаваше този глад. Бях щастлива, много се харесвах... Не възприемаш света реално", споделяла е Пламена.



След като постига първата важна победа – осъзнаването, че има проблем и трябва да го пребори, поела по пътя на оздравяването.



"Това е дълъг процес", връща се назад тя. Правиш крачка напред. Връщаш се назад. Стоиш на едно място. "Важното е да не се отказваш", добавя блондинката. Тя работела с екип от специалисти, които ѝ помогнали да открие правилната посока към възстановяването си. Само че в това начало всяка хапка я наранявала. Усещала я като провал. Ядяла, защото трябвало, за да оздравее. Въпреки че храната не ѝ носела абсолютно никаква наслада. Така че в началото всяко хранене за Пламена било борба.



Възстановяването ѝ отнело месеци. И това е голяма победа, защото при някои отнема години. Други така и не успяват.



Певицата е изтъквала огромната роля на семейството си. Близките ѝ, както и приятелите ѝ, я подкрепяли и проявявали разбиране, без да ѝ оказват какъвто ѝ да е натиск.



"Защото много родители от уплахата и стреса си да не загубят детето си... Хора, които не разбират същността на проблема, биха казали нещо като: "Не се лигави, просто яж!", казвала е Пламена и е посочвала, че подобно отношение би предизвикало обратния ефект. По време на тази битка, тя успяла да се види такава, каквато е, да разбере какво я е довело до анорексията, да разпознае чувствата си. Днес певицата, която силно вярва в Бог, говори открито за изпитанието си, с надеждата, че ще бъде полезна на момичета, които тепърва се сблъскват с анорексията. Пламена продължава да получава съобщения в социалните мрежи, в които я молят за помощ и съвети.



"Промени се отношението ми към храната", казвала е певицата. Тя преминала през кратък период, в който била увлечена по здравословното хранене и супер храните, но днес избягва крайностите. Уважава храната. Вече я приема като лекарство, както я посъветвала една от лекарките, с които работила. Храни се балансирано, спортува и се харесва много повече от преди.



След като преборва анорексията, Пламена се завръща на музикалната сцена с гръм и трясък. Вече може би пета година тя е вокалист на Турбо Би от "Снап" - един от най-продаваните артисти на 90-те. Пламена и Турбо Би са обиколили почти целия свят, пели са на различни мероприятия пред внушителна публика. През 2023 г. например изпълниха няколко хита в Дъблин пред публика от 40 000 души. Пели са и на автър парти на "Формула 1" в Сингапур, и още в Чили, Перу, както и из цяла Европа. През 2025-а Пламена подписа отново договор с "Пайнер", с което поднови мечтата си да изпълнява и попфолк, и всички други музикални стилове, които обича. Защото за нея музиката няма никакви граници, пише HotArena.net.