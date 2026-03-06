Илиян Филипов се пошегува с Вили Вуцов след загубата на Левски

Спонсорът на Ботев Пловдив Илиян Филипов реши да се пошегува след загубата на Левски с 0:1 от Лудогорец. Основен адресат на стреличките на бизнесменът бе Велислав Вуцов, с когото имат закачка.

Във връзка с това, Филипов се пошегува с гола, който допусна сина му Светослав след изпълнение на Ерик Маркус от пряк свободен удар, който реши мача в Разград.

Ето какво написа бизнесменът:

“Футболът понякога има особено чувство за хумор.

Пловдивските отбори показаха пълен феърплей срещу Лудогорец – играха си мачовете честно, както трябва да бъде. Само че този път май на някои други не им се получи съвсем.

Голът, който Светльо Вуцов допусна, сигурно вече се върти на повторение и вкъщи. А като познаваме как протичат анализите при баща му Вили, вероятно тази вечер ще има сериозен разбор… и може пак да се чуе култовото „овчата глава“.

Но така е във футбола – понякога топката решава да се пошегува точно с тези, които най-много обичат да обясняват играта”.