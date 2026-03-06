Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Илиян Филипов се пошегува с Вили Вуцов след загубата на Левски

6 Март, 2026 06:30 1 354 5

  • илиян филипов-
  • футбол-
  • ботев пловдив-
  • левски-
  • лудогорец

Голът, който Светльо Вуцов допусна, сигурно вече се върти на повторение и вкъщи

Илиян Филипов се пошегува с Вили Вуцов след загубата на Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спонсорът на Ботев Пловдив Илиян Филипов реши да се пошегува след загубата на Левски с 0:1 от Лудогорец. Основен адресат на стреличките на бизнесменът бе Велислав Вуцов, с когото имат закачка.

Във връзка с това, Филипов се пошегува с гола, който допусна сина му Светослав след изпълнение на Ерик Маркус от пряк свободен удар, който реши мача в Разград.

Ето какво написа бизнесменът:

“Футболът понякога има особено чувство за хумор.

Пловдивските отбори показаха пълен феърплей срещу Лудогорец – играха си мачовете честно, както трябва да бъде. Само че този път май на някои други не им се получи съвсем.

Голът, който Светльо Вуцов допусна, сигурно вече се върти на повторение и вкъщи. А като познаваме как протичат анализите при баща му Вили, вероятно тази вечер ще има сериозен разбор… и може пак да се чуе култовото „овчата глава“.

Но така е във футбола – понякога топката решава да се пошегува точно с тези, които най-много обичат да обясняват играта”.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
  • 1 О майна скадка

    0 1 Отговор
    Очакваме ответен хейт.

    06:33 06.03.2026

  • 2 Лост

    5 1 Отговор
    И аз с нетърпение чакам анализа на Вили.Имаше едно предаване "Тромбата на Вили". Вуцов може да замести цял оркестър със своето предаване.

    06:35 06.03.2026

  • 3 Ботевист

    4 0 Отговор
    Филипов да не се бъзика с Вуцов, ами да го вземе за треньор! Там за където е тръгнал, Вуцов вече е бил.

    06:47 06.03.2026

  • 4 Левски ВЕКОВЕН

    6 0 Отговор
    Филипов СЛУГА НА ПЕЕВСКИ! Затова е още на свобода

    Този сезон неговия отбор няма ЧЕСТНО спечелена точка този сезон - само полупки, уговорки и подаръци.
    Селска работа

    06:51 06.03.2026

  • 5 1914

    1 0 Отговор
    Този не беше ли арестуван за трафик на наркотици?

    07:38 06.03.2026

