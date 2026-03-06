Фалшив сигнал за блъснато от моторна шейна дете

Дете беше "блъснато от моторна шейна" на пистите над Банско. Такъв сигнал е получен на спешния телефон 112. Оказва се обаче, че става дума за фалшива тревога. На място веднага са изпратени екипи на полицията и на Планинската спасителна служба. Оказва се, че случаят не е точно такъв, съобщава БНР.
Вчера на телефон 112 е подаден сигнал за дете, което е пострадало от моторна шейна на ски пистите над Банско. Към мястото веднага са се отправили планинските спасители, за да окажат първа помощ. До там те са отишли с моторна шейна.
Когато стигнали до място, те закарали детето до лифта, след което е било заведено до здравния пункт в началото на пистата. Там обаче бащата, който бил придружител на детето, заявил, че детето е бутнато от моторна шейна, след което взел детето и тръгнал в неизвестна посока.
Детето само̀ е паднало и съвсем не е бутнато от такова превозно средство. В разговор с концесионера на ски-зоната Иван Обрейков, той заяви категорично, че моторни шейни на ски пистите е абсолютно забранено да се движат, а изключение от това правило има само за планинските спасители, които използват такива превозни средства, за да окажат първа помощ възможно най-бързо при случил се инцидент.
Благовест Обецанов – планински спасител: "Инциденти на пистата се случват, все пак ски спортът е травматичен спорт. Има вчера подаден сигнал през 112. Повечето сигнали при нас пристигат през 112 за подобен инцидент. Транспортирано е дете и му е оказана първа помощ. Както за вас, така и за нас явно не е ясно дали детето е бутнато или пък не. Не, не е ясно какво точно се е случило. Води се някакво разследване, така че надявам се ще се разбере какво е станало."
Планинските спасители апелират всички скиори и сноубордисти да не надценяват своите възможности, да се съобразяват с терена и с мястото, където са решили да карат ски и да се движат със съобразена скорост.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Айде и тия
Коментиран от #2
07:56 06.03.2026
2 Сигурно
До коментар #1 от "Айде и тия":леврото им малее !
07:58 06.03.2026
3 Простокурин
08:03 06.03.2026
4 Вашето мнение
08:06 06.03.2026
5 ООрана държава
08:09 06.03.2026
6 Опа
08:13 06.03.2026
7 кумчо ВЪЛЧО
08:14 06.03.2026
8 Здрасти
08:14 06.03.2026
9 ти да видиш
08:18 06.03.2026
10 Фен
08:20 06.03.2026
11 файчо
08:24 06.03.2026
12 Кривоверен алкаш
08:28 06.03.2026
13 Българин
Тук такива пари играят, че ще кажат как детето е скочило още докато е спало в хотелската стая.
08:38 06.03.2026
14 Абе
Коментиран от #15
08:40 06.03.2026
15 Новичок
До коментар #14 от "Абе":Авторката е правена с И.И. затова.БНТ-ОРКЕСТРИ-ПРОТЕСТИ и моторна шейна !?@$юПфу..
08:48 06.03.2026
17 Последния Софиянец
Aбе алакоолу като е забранено с какво ги спирате?!С дронове или с БТР-и....... Иван Обрейков е един пълен б@ клук!Всички знаем до КОЙ е приближен и на КОЙ плаща!
08:57 06.03.2026
18 Ха ха ха
09:00 06.03.2026