Фалшив сигнал за блъснато от моторна шейна дете

Дете беше "блъснато от моторна шейна" на пистите над Банско. Такъв сигнал е получен на спешния телефон 112. Оказва се обаче, че става дума за фалшива тревога. На място веднага са изпратени екипи на полицията и на Планинската спасителна служба. Оказва се, че случаят не е точно такъв, съобщава БНР.

Вчера на телефон 112 е подаден сигнал за дете, което е пострадало от моторна шейна на ски пистите над Банско. Към мястото веднага са се отправили планинските спасители, за да окажат първа помощ. До там те са отишли с моторна шейна.

Когато стигнали до място, те закарали детето до лифта, след което е било заведено до здравния пункт в началото на пистата. Там обаче бащата, който бил придружител на детето, заявил, че детето е бутнато от моторна шейна, след което взел детето и тръгнал в неизвестна посока.

Детето само̀ е паднало и съвсем не е бутнато от такова превозно средство. В разговор с концесионера на ски-зоната Иван Обрейков, той заяви категорично, че моторни шейни на ски пистите е абсолютно забранено да се движат, а изключение от това правило има само за планинските спасители, които използват такива превозни средства, за да окажат първа помощ възможно най-бързо при случил се инцидент.

Благовест Обецанов – планински спасител: "Инциденти на пистата се случват, все пак ски спортът е травматичен спорт. Има вчера подаден сигнал през 112. Повечето сигнали при нас пристигат през 112 за подобен инцидент. Транспортирано е дете и му е оказана първа помощ. Както за вас, така и за нас явно не е ясно дали детето е бутнато или пък не. Не, не е ясно какво точно се е случило. Води се някакво разследване, така че надявам се ще се разбере какво е станало."

Планинските спасители апелират всички скиори и сноубордисти да не надценяват своите възможности, да се съобразяват с терена и с мястото, където са решили да карат ски и да се движат със съобразена скорост.