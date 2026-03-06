Веласкес: Трябваше да завършим наравно, но ни вкараха един гол повече

Наставникът на Левски Хулио Веласкес коментира поражението на "сините" с 0:1 от Лудогорец в дербито на 24-ия кръг на efbet Лига.

"За мен беше мач, който трябваше да завърши наравно. С топката те стояха по-добре от нас, но ние стояхме доста компактно с кълбото. Защитавахме се добре, но в определени моменти ни липсваше да задържим топката. Основно там където създадохме опасности беше на бързи контраатаки. При позиционирането липсваше спокойствие и увереност. Скъсяваха добре дистанцията и ни пресираха. Вкараха един гол повече, затова загубихме. Имат много високо ниво и не бяхме добре подредени при попадението. Играчът, който вкара, има изключителна класа. За мен двубоят трябваше да завърши наравно. Отношението и влагането на отбора бе на добро ниво, именно заради това ме боли от резултата – заради момчетата и заради резултата. В предишния мач за Sesame Купа на България беше най-добрия ни мач срещу тях и заслужавахме да спечелим. Днес беше много оспорван двубой, но заслужавахме равенство", заяви той.

"Всички играчи са важни, колективът е над всичко. Опитахме се да фиксираме и да държим високо тяхната първа линия, създавайки предимство в центъра. Не знам дали това ги изненада. Опитахме се да направим добри неща. Момчетата искаха да изпълнят по най-добрия начин нещата, но беше равностоен мач. Голяма част от смените, да не кажа и всички, бяха заради натрупаните жълти картони. В такъв мач това е ситуация с огромен риск. Приемаме загубата и с положително мислене се насочваме към следващия мач", добави наставникът на "сините".

"Не искам да влизам повече в оценки, направих вече анализ. Трябва вас да сложим да играете най-вероятно. Трудни моменти, но това е животът. Трябва да търсим решение на проблемите. Положително мислене и разрешаваме трудностите", завърши Хулио Веласкес.