Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Никола Цолов беше близо до полпозицията, но остана 5-и в Мелбърн

Никола Цолов беше близо до полпозицията, но остана 5-и в Мелбърн

6 Март, 2026 09:59 571 1

  • никола цолов-
  • футбол-
  • формула 2-
  • спорт

Българският пилот на Кампос направи отличен тур и водеше почти до края, но в крайна сметка остана 5-и

Никола Цолов беше близо до полпозицията, но остана 5-и в Мелбърн - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Никола Цолов бе на път да спечели по фантастичен начин квалификацията за основното състезание в Австралия, първи уикенд от сезона във Формула 2. Българският пилот на Кампос направи отличен тур и водеше почти до края, но в крайна сметка остана 5-и.

В първите бързи обиколки Цолов даде 4-о време, но разликите бяха малки, като първите четирима бяха събрани само в две десети. Скоро след това той направи страхотен тур, за да оглави подреждането с почти 4 десети преднина пред Стеншорн.

Бившият му съотборник Мари Боя пък се удари и това доведе до прекъсване на сесията за няколко минути, но Цолов вече бе направил отлична обиколка.

След това пилотите смениха гумите си, но в момента, в която бяха на път да стартират бързи обиколки, Габриеле Мини спря на трасето с повреда и това означаваше ново прекъсване.

Времето обаче не бе спряно, тъй като програмата нямаше как да се забави. Това обаче бе добре за Никола, след като питлейна бе отворен при по-малко от 3 минути преди края и пилотите имаха време само за един бърз тур. За съжаление първо Алекс Дън, а след това и още няколко пилоти минаха пред Никола. Дино Беганович спечели полпозицията пред Мартиниус Стеншорн, Дън и Ноел Леон.

Цолов ще започне 6-и в спринта в събота сутринта от 5:10 българско време, а за основната надпревара ще е пети, като ще има възможност да спечели добри точки и в двете надпревари.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да те питам

    0 1 Отговор
    Какво е "полпозиция" бе, глууупи?

    10:02 06.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове