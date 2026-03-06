Никола Цолов беше близо до полпозицията, но остана 5-и в Мелбърн

Никола Цолов бе на път да спечели по фантастичен начин квалификацията за основното състезание в Австралия, първи уикенд от сезона във Формула 2. Българският пилот на Кампос направи отличен тур и водеше почти до края, но в крайна сметка остана 5-и.

В първите бързи обиколки Цолов даде 4-о време, но разликите бяха малки, като първите четирима бяха събрани само в две десети. Скоро след това той направи страхотен тур, за да оглави подреждането с почти 4 десети преднина пред Стеншорн.

Бившият му съотборник Мари Боя пък се удари и това доведе до прекъсване на сесията за няколко минути, но Цолов вече бе направил отлична обиколка.

След това пилотите смениха гумите си, но в момента, в която бяха на път да стартират бързи обиколки, Габриеле Мини спря на трасето с повреда и това означаваше ново прекъсване.

Времето обаче не бе спряно, тъй като програмата нямаше как да се забави. Това обаче бе добре за Никола, след като питлейна бе отворен при по-малко от 3 минути преди края и пилотите имаха време само за един бърз тур. За съжаление първо Алекс Дън, а след това и още няколко пилоти минаха пред Никола. Дино Беганович спечели полпозицията пред Мартиниус Стеншорн, Дън и Ноел Леон.

Цолов ще започне 6-и в спринта в събота сутринта от 5:10 българско време, а за основната надпревара ще е пети, като ще има възможност да спечели добри точки и в двете надпревари.