Цървена звезда се класира на полуфинал за Купата на Сърия след успех с 2:0 над Нови Пазар като гост. Попаденията бяха дело на Наир Тикницян в 38-ата минута и на неостраяващия Александър Катай в 50-ата.
17.05.2025🇷🇸Novi Pazar - Crvena Zvezda, Kanga hit by flare from Pazar fans, for more click here: https://t.co/4bnPZoXuDj pic.twitter.com/wCXqqbO1hy— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) May 20, 2025
Мачът беше помрачен от огромен скандал и меле между агитките на двата тима. Феновете на Нови пазар са известни с това, че обичат да провокират многобройни агитки с грозни транспаранти и издигнаха следния надпис "Нашите дядовци... вашите баби... 500 години". След това авторът на гола Наир Тикницян беше ударен по главата, а мачът бе прекъснат за известно време.
Navijači Zvezde, Novi Pazar. Na snimku vidimo izdvajanje države iz budžeta za Mir i Stabilnost. pic.twitter.com/0plpSkLisj— Balkanska ruta (@BalkanskaR) March 5, 2026
Бесни от това, феновете на Звезда са потърсили сметка на домакините, като на полувремето се стигнало до сериозно меле. Отделно от това агитките се обстрелваха с ракети и бомбички.
Troubles at the Serbian Cup match between FK Novi Pazar vs. Crvena Zvezda today! 🇷🇸 pic.twitter.com/OYzHgFEScJ— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) March 5, 2026
Драмата обаче не свърши с края на двубоя. Феновете на Цървена звезда, напускайки стадиона и тръгвайки към Белград, започнаха да трошат прозорци и коли в Нови пазар.
