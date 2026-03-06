Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Брутално меле с фенове на Цървена звезда в Нови пазар

6 Март, 2026 10:30 541 0

Мачът беше помрачен от огромен скандал и меле между агитките на двата тима

Брутално меле с фенове на Цървена звезда в Нови пазар - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цървена звезда се класира на полуфинал за Купата на Сърия след успех с 2:0 над Нови Пазар като гост. Попаденията бяха дело на Наир Тикницян в 38-ата минута и на неостраяващия Александър Катай в 50-ата.

Мачът беше помрачен от огромен скандал и меле между агитките на двата тима. Феновете на Нови пазар са известни с това, че обичат да провокират многобройни агитки с грозни транспаранти и издигнаха следния надпис "Нашите дядовци... вашите баби... 500 години". След това авторът на гола Наир Тикницян беше ударен по главата, а мачът бе прекъснат за известно време.

Бесни от това, феновете на Звезда са потърсили сметка на домакините, като на полувремето се стигнало до сериозно меле. Отделно от това агитките се обстрелваха с ракети и бомбички.

Драмата обаче не свърши с края на двубоя. Феновете на Цървена звезда, напускайки стадиона и тръгвайки към Белград, започнаха да трошат прозорци и коли в Нови пазар.


