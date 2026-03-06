Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Президентът на Галатасарай: В договора на Осимен няма клауза за откупуване

Президентът на Галатасарай: В договора на Осимен няма клауза за откупуване

6 Март, 2026 12:01 414 0

  • галатасарай-
  • дурсун йозбек-
  • виктор осимен-
  • футбол

Той е изключително успешен футболист, който ще служи на Галатасарай дълги години

Президентът на Галатасарай: В договора на Осимен няма клауза за откупуване - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Галатасарай Дурсун Йозбек потвърди, че в контракта на нападателя Виктор Осимен липсва освобождаваща клауза. Името на голмайстора наскоро беше свързано с интерес от страна на европейски грандове като Ювентус и Байерн (Мюнхен), но по всичко личи, че той ще остане в Турция.

„В договора на Осимен няма освобождаваща клауза. Той е изключително успешен футболист, който ще служи на Галатасарай дълги години“, заяви Йозбек пред Fanatik.„Може би сумата се е смятала за висока в деня, в който го привлякохме, но днес преобладаващото мнение във футболните среди е, че трансферната такса е била ниска, а стойността на играча е много по-висока.“

Йозбек подчерта, че не съществува предварително договорена сума, която би позволила на други клубове да активират напускането на Осимен.

Нигерийският национал се присъедини към Галатасарай под наем през септември 2024 г., преди да осъществи постоянен трансфер на стойност 75 милиона евро през 2025 г. Той е отбелязал 53 гола в 65 мача, а договорът му е до юни 2029 г.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове