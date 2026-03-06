Новини
Иван и Андрей съживяват "Сблъсък" в нов формат... в клуба

6 Март, 2026 12:59 566 6

Горещата тема на вечерта ще бъде „Има ли качествата Gen Z да преобрази България към по-добро?“

Иван и Андрей съживяват "Сблъсък" в нов формат... в клуба - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

След големия интерес към юбилейния спектакъл „25 години СБЛЪСЪК: Последна кръв!“, който отбеляза четвърт век от създаването на култовото предаване, продуцентската компания „Междинна станция“ дава нов живот на телевизионната легенда със съвсем различно преживяване за публиката – „СБЛЪСЪК In The Club“ на 18 април в Joy Station.

На боксовия ринг на „Сблъсък“ отново ще застанат Иван Христов и Андрей Арнаудов, които ще поведат вечерта и ще хвърлят ръкавицата по нова гореща тема: „Има ли качествата Gen Z да преобрази България към по-добро?“ – на живо и буквално на метри от зрителите.

Както традицията повелява, аргументите „за“ и „против“ ще се сблъскат без задръжки. В единия ъгъл на ринга ще застанат самоопределящият се като „високоплатен смешник“ Николаос Цитиридис и ексцентричната актриса, модел и диджей Глория Петкова. Срещу тях ще се изправят шестата по красота в света Жени Калканджиева и актьорът с острие вместо език Веселин Плачков. В духа на темата към дебата ще се присъединят и представители на младото поколение с активна гражданска позиция – Калин Иванов, председател на Национално движение „Аспарухов меч“ и Мартин Атанасов – създател на гражданския проект „Черна писта“.

Публиката ще стане свидетел на исторически момент за формата, когато култовият анимиран герой от „Сблъсък“ Недялко Ем. Цанев предаде щафетата на нов образ – олицетворение на новия живот на легендарното шоу. Кой ще бъде той, остава в тайна до самата вечер.

А финалът обещава да бъде шумен и повече забавен – с музикална изненада от бронзовия медалист на фаталния 13-ти сезон на „Като две капки вода“, който ще излезе на сцената заедно със своята група Drum4Fun.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 гражданин

    7 1 Отговор
    Подобни овърни ,от години не НЕ гледам !!

    13:10 06.03.2026

  • 2 Да бе

    2 0 Отговор
    Горещата тема на вечерта ще бъде „Има ли качествата Gen Z да преобрази България към по-добро?“
    Хаха

    След Gen Z ще е голям смях защото ще се наричат Gen Beta 😂

    13:15 06.03.2026

  • 3 абе,

    6 0 Отговор
    Напразен напън,толкова са опротивяли на нормалните хора с алчността и простотийте си та ще се пробват и с Gen Zитата.Не може да съживят труп.

    13:21 06.03.2026

  • 4 Мъж

    0 0 Отговор
    Анита от почивка да се приготви за отглеждане на крави кози овци и пръчове 🇮🇱🤭🤣

    Коментиран от #6

    13:30 06.03.2026

  • 5 Това

    0 0 Отговор
    което прочетох беше поредната невероятно написана статия, със стил и видимо заложено творчеството,авторска мисъл, и целонасочена мисъл. Благодаря Ви!

    13:31 06.03.2026

  • 6 А какво

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мъж":

    ще работи камерунеца?

    13:33 06.03.2026