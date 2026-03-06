Иван и Андрей съживяват "Сблъсък" в нов формат... в клуба

След големия интерес към юбилейния спектакъл „25 години СБЛЪСЪК: Последна кръв!“, който отбеляза четвърт век от създаването на култовото предаване, продуцентската компания „Междинна станция“ дава нов живот на телевизионната легенда със съвсем различно преживяване за публиката – „СБЛЪСЪК In The Club“ на 18 април в Joy Station.

На боксовия ринг на „Сблъсък“ отново ще застанат Иван Христов и Андрей Арнаудов, които ще поведат вечерта и ще хвърлят ръкавицата по нова гореща тема: „Има ли качествата Gen Z да преобрази България към по-добро?“ – на живо и буквално на метри от зрителите.

Както традицията повелява, аргументите „за“ и „против“ ще се сблъскат без задръжки. В единия ъгъл на ринга ще застанат самоопределящият се като „високоплатен смешник“ Николаос Цитиридис и ексцентричната актриса, модел и диджей Глория Петкова. Срещу тях ще се изправят шестата по красота в света Жени Калканджиева и актьорът с острие вместо език Веселин Плачков. В духа на темата към дебата ще се присъединят и представители на младото поколение с активна гражданска позиция – Калин Иванов, председател на Национално движение „Аспарухов меч“ и Мартин Атанасов – създател на гражданския проект „Черна писта“.

Публиката ще стане свидетел на исторически момент за формата, когато култовият анимиран герой от „Сблъсък“ Недялко Ем. Цанев предаде щафетата на нов образ – олицетворение на новия живот на легендарното шоу. Кой ще бъде той, остава в тайна до самата вечер.

А финалът обещава да бъде шумен и повече забавен – с музикална изненада от бронзовия медалист на фаталния 13-ти сезон на „Като две капки вода“, който ще излезе на сцената заедно със своята група Drum4Fun.