Кипър би подал молба за членство в НАТО „дори утре", заяви президентът Никос Христодулидис

Кипър би подал молба за членство в НАТО „дори утре“, заяви президентът Никос Христодулидис

6 Март, 2026 12:52

Никозия подготвя страната за присъединяване към алианса, но Турция блокира възможността на този етап

Кипър би подал молба за членство в НАТО „дори утре“, заяви президентът Никос Христодулидис - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Република Кипър би подала „ако беше възможно дори утре“ молба за членство в НАТО. Това заяви кипърският президент Никос Христодулидис в интервю за гръцката телевизия Skai TV на фона на напрежението през последните дни след удара с дрон срещу британската база Акротири, предава БТА.

Христодулидис призна, че присъединяването на страната към НАТО засега не е възможно заради позицията на Турция, която не признава легитимността на международно признатото правителство в Никозия.

Въпреки това кипърският президент подчерта, че Кипър извършва необходимата подготовка за евентуално членство – на военно, оперативно и административно равнище, така че страната да бъде готова да се присъедини към алианса, когато политическите условия позволят това.

Христодулидис повтори и недоволството на Никозия от комуникацията с британските власти относно използването на военновъздушните бази на Обединеното кралство на острова. Той посочи, че въпросът е бил изяснен след разговор с британския премиер Киър Стармър, който впоследствие публично е заявил, че базите не се използват за нападателни действия във войната в Близкия изток.

Кипърският президент припомни и съществуващите разногласия между Никозия и Лондон относно суверенитета над британските бази, както и факта, че на тяхна територия живеят около 10 хиляди кипърски граждани.

Христодулидис и по-рано е изразявал подкрепа за бъдещо членство на Кипър в НАТО.


Кипър
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    3 2 Отговор
    а що оня ден ?

    12:50 06.03.2026

  • 2 1488

    6 6 Отговор
    де се крие оня р у с к и б 0 к л у к радев дето омая бг стадото с лицеви опори и празни лозунги като "крим е р у с к и, kьф да е" и "промяната" и успя да го приспи да гласува за него ??

    12:50 06.03.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    2 2 Отговор
    Не, Кипър и Северна северомакедония определено ни не трябват !!! ☝️😁

    12:51 06.03.2026

  • 4 честен ционист

    5 9 Отговор
    Да взимат квотата на Ганчо и без това и двамата гърци ще ги пазят.

    12:51 06.03.2026

  • 5 Цвете

    3 2 Отговор
    НЕ МИСЛЕТЕ, А ДЕЙСТВАЙТЕ КОЛКОТО ПОВЕЧЕ СТРАНИ СЕ ОБЕДИНЯТ ТОЛКОВА ПО ДОБРЕ.

    13:03 06.03.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    1 3 Отговор
    Никога не е късно да покажеш що за идиoт си.

    13:07 06.03.2026

  • 7 Ганя Путинофила

    4 1 Отговор
    Така от зор и путен ще поиска в НАТО за да се защити от Украйна!

    13:07 06.03.2026