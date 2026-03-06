Кипър би подал молба за членство в НАТО „дори утре“, заяви президентът Никос Христодулидис

Република Кипър би подала „ако беше възможно дори утре“ молба за членство в НАТО. Това заяви кипърският президент Никос Христодулидис в интервю за гръцката телевизия Skai TV на фона на напрежението през последните дни след удара с дрон срещу британската база Акротири, предава БТА.
Христодулидис призна, че присъединяването на страната към НАТО засега не е възможно заради позицията на Турция, която не признава легитимността на международно признатото правителство в Никозия.
Въпреки това кипърският президент подчерта, че Кипър извършва необходимата подготовка за евентуално членство – на военно, оперативно и административно равнище, така че страната да бъде готова да се присъедини към алианса, когато политическите условия позволят това.
Христодулидис повтори и недоволството на Никозия от комуникацията с британските власти относно използването на военновъздушните бази на Обединеното кралство на острова. Той посочи, че въпросът е бил изяснен след разговор с британския премиер Киър Стармър, който впоследствие публично е заявил, че базите не се използват за нападателни действия във войната в Близкия изток.
Кипърският президент припомни и съществуващите разногласия между Никозия и Лондон относно суверенитета над британските бази, както и факта, че на тяхна територия живеят около 10 хиляди кипърски граждани.
Христодулидис и по-рано е изразявал подкрепа за бъдещо членство на Кипър в НАТО.
