Левски даде още един национал

Левски може скоро да има още един национален състезател сред чужденците в отбора. Става дума за Армстронг Око-Флекс. Вчера се появиха информации, че той има шанс да получи повиквателна за националния отбор на Ирландия, чийто екип избра да защитава след като навърши 18 години. По-рано в кариерата си той е играл и за различни юношески формации на Англия.

„Ирландецът Армстронг Око-Флекс, който е във впечатляваща форма в българското първенство този сезон с 8 гола и 2 асистенции, отново ще играе като титуляр за лидерите в класирането – Левски. Крилото се надява да продължи отличната си форма, да покаже качествата си на това ниво и да продължи да се настройва за потенциален голям трансфер в бъдеще, като същевременно се стреми да се впише в плановете на Хеймир Халгримсон за Ирландия“, написа журналистът Конър Макавой в платформата X.

На ирландците им предстои плейоф за мондиал 2026 с Чехия, а Халгримсон има проблеми с куп контузени играчи. Досега Око-Флекс няма мачове за първия отбор на Републиката, пише „Мач Телеграф“.