Левски даде още един национал

6 Март, 2026 09:28

Вчера се появиха информации, че той има шанс да получи повиквателна за националния отбор на Ирландия, чийто екип избра да защитава след като навърши 18 години

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски може скоро да има още един национален състезател сред чужденците в отбора. Става дума за Армстронг Око-Флекс. Вчера се появиха информации, че той има шанс да получи повиквателна за националния отбор на Ирландия, чийто екип избра да защитава след като навърши 18 години. По-рано в кариерата си той е играл и за различни юношески формации на Англия.

„Ирландецът Армстронг Око-Флекс, който е във впечатляваща форма в българското първенство този сезон с 8 гола и 2 асистенции, отново ще играе като титуляр за лидерите в класирането – Левски. Крилото се надява да продължи отличната си форма, да покаже качествата си на това ниво и да продължи да се настройва за потенциален голям трансфер в бъдеще, като същевременно се стреми да се впише в плановете на Хеймир Халгримсон за Ирландия“, написа журналистът Конър Макавой в платформата X.

На ирландците им предстои плейоф за мондиал 2026 с Чехия, а Халгримсон има проблеми с куп контузени играчи. Досега Око-Флекс няма мачове за първия отбор на Републиката, пише „Мач Телеграф“.


