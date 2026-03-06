Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Турски изтребители патрулират по границата с Иран

Турски изтребители патрулират по границата с Иран

6 Март, 2026 12:50

Вчера иранската армия отрече да е изстрелвала ракета срещу Турция и заяви, че зачита суверенитета ѝ

Турски изтребители патрулират по границата с Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изтребители на Военновъздушните сили на Турция извършват патрулни полети по протежение на турско-иранската граница на фона на напрежението в Близкия изток, съобщават турски медии, цитирани от БТА.

Според информацията, цитирана от множество турски медии, сред които сайтът „Тюркийе тудей“, в. „Йени шафак“ и сайтът Хаберлер, самолети са били забелязани да летят на редовни интервали по протежение на граничната линия през последните дни от източници, базирани в градчето Юксекова в окръг Хаккяри.

За момента няма официално изявление от страна на властите, което да е свързано с извършването на патрулни полети в граничния район, отбелязват медиите.

Малко след 13:30 ч. местно време (12:30 ч. българско време) в сряда министерството на отбраната на Турция съобщи за прехващане на иранска балистична ракета, която се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия. В съобщението си за инцидента турските власти не посочиха дали ракетата е била изстреляна към Турция или се е отклонила от траекторията си.

Малко след прехващането на ракетата отговорен турски представител, пожелал анонимност, цитиран от Франс прес, заяви, че Турция не е била целта на иранската ракета, която по думите му „е била насочена към военна база в Кипър, но се е отклонила".

В същото време говорителят на НАТО Мартин О’Донъл заяви пред Франс прес, че свалената от сили на Алианса иранската балистична ракета, действително е била насочена към Турция, а не към военна база в Кипър.


  каПуткин Боклук

    Отговор
    Взички про-педеРуззки целувачи на кОрана казаха че са виновни Израел, ама не... Турците не им вярват. Що ли?!

    12:53 06.03.2026

  ..........

    Отговор
    Много хубав турски изтребител.

    Коментиран от #4

    12:55 06.03.2026

  А добър ден

    Отговор
    Имат изтребители патрулират а ние.......
    Ще пускаме хвърчила направени от папур и вестници

    12:56 06.03.2026

  е ми

    Отговор

    До коментар #2 от "..........":

    На снимката Ф-16с

    12:58 06.03.2026

  гост

    Отговор
    Всичко опира до силата и модерно въоръжение...в Турция е базата Инджирлик...ама Иран ще зачита суверентета...,но не зачита на Кувейт...Катар...ОАЕ...защото са малки...Този режим трябва да падне...за доброто на иранците и като цяло на Света..

    Коментиран от #7, #8

    12:58 06.03.2026

  име

    Отговор
    Да патрулират по границата със Сирия и Азербайджан щото ционистите казаха, че султана е следващата заплаха, бил непредсказуем, тоест не могат да го контролират. Онзи главорез в Сирия е агент на мосад, а и в Азербайджан имат доста агенти, нака че от там ще дойде проблема за султана. Обаче xaк да му е щото и той е алчен терорист и вместо да има добри отношения със Асад, султана помагаше на ционистите да го свалят.

    13:01 06.03.2026

  т-п трол соpocoиден

    Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    В залива имаше поне десет краваски бази, които иранците отнесоха, да не би краварите да защитиха базите си или петролната и газодобивната индустрия в арабските страни? Що мислиш че ще защитят инджирлик? За колко дни имат ракети?

    13:04 06.03.2026

  Мусафир

    Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    То така казвахте или поточно ви казваха загрижени за Ирак и НАРОДА му нали си спомняте?

    13:04 06.03.2026

  Хахаха

    Отговор
    Е как се отклонила, хахаха, представяте ли си да е изстреляна към Кипър и да тупне в Анкара, хахаха

    13:13 06.03.2026

  Атина Палада

    Отговор
    Министерството на отбраната на Англия каза,че дрона ударил базата им в Кипър не бил долетял от Иран!

    Коментиран от #11

    13:26 06.03.2026

  и кой го каза това

    Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    име например да кажеш? не можеш? Що така ма булка? Що не можеш?

    Коментиран от #12

    13:40 06.03.2026

  Атина Палада

    Отговор

    До коментар #11 от "и кой го каза това":

    Ти вЕрно ли задаваш такива въпроси? Ами министерствата си имат говорители.Не знаеш ли?

    13:56 06.03.2026

