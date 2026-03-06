Турски изтребители патрулират по границата с Иран

Изтребители на Военновъздушните сили на Турция извършват патрулни полети по протежение на турско-иранската граница на фона на напрежението в Близкия изток, съобщават турски медии, цитирани от БТА.
Според информацията, цитирана от множество турски медии, сред които сайтът „Тюркийе тудей“, в. „Йени шафак“ и сайтът Хаберлер, самолети са били забелязани да летят на редовни интервали по протежение на граничната линия през последните дни от източници, базирани в градчето Юксекова в окръг Хаккяри.
За момента няма официално изявление от страна на властите, което да е свързано с извършването на патрулни полети в граничния район, отбелязват медиите.
Малко след 13:30 ч. местно време (12:30 ч. българско време) в сряда министерството на отбраната на Турция съобщи за прехващане на иранска балистична ракета, която се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия. В съобщението си за инцидента турските власти не посочиха дали ракетата е била изстреляна към Турция или се е отклонила от траекторията си.
Малко след прехващането на ракетата отговорен турски представител, пожелал анонимност, цитиран от Франс прес, заяви, че Турция не е била целта на иранската ракета, която по думите му „е била насочена към военна база в Кипър, но се е отклонила".
Вчера иранската армия отрече да е изстрелвала ракета срещу Турция и заяви, че зачита суверенитета ѝ.
В същото време говорителят на НАТО Мартин О’Донъл заяви пред Франс прес, че свалената от сили на Алианса иранската балистична ракета, действително е била насочена към Турция, а не към военна база в Кипър.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 каПуткин Боклук
12:53 06.03.2026
2 ..........
Коментиран от #4
12:55 06.03.2026
3 А добър ден
Ще пускаме хвърчила направени от папур и вестници
12:56 06.03.2026
4 е ми
До коментар #2 от "..........":На снимката Ф-16с
12:58 06.03.2026
5 гост
Коментиран от #7, #8
12:58 06.03.2026
6 име
13:01 06.03.2026
7 т-п трол соpocoиден
До коментар #5 от "гост":В залива имаше поне десет краваски бази, които иранците отнесоха, да не би краварите да защитиха базите си или петролната и газодобивната индустрия в арабските страни? Що мислиш че ще защитят инджирлик? За колко дни имат ракети?
13:04 06.03.2026
8 Мусафир
До коментар #5 от "гост":То така казвахте или поточно ви казваха загрижени за Ирак и НАРОДА му нали си спомняте?
13:04 06.03.2026
9 Хахаха
13:13 06.03.2026
10 Атина Палада
Коментиран от #11
13:26 06.03.2026
11 и кой го каза това
До коментар #10 от "Атина Палада":име например да кажеш? не можеш? Що така ма булка? Що не можеш?
Коментиран от #12
13:40 06.03.2026
12 Атина Палада
До коментар #11 от "и кой го каза това":Ти вЕрно ли задаваш такива въпроси? Ами министерствата си имат говорители.Не знаеш ли?
13:56 06.03.2026