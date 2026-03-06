Новини
Спорт »
Тенис »
Гришо за мача с Алкарас: Аз гледам моята половина на мрежата

6 Март, 2026 08:59 497 1

  • григор димитров-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • карлос алкарас

Двамата ще се изправят един срещу друг в мач от втория кръг на Индиън Уелс

Гришо за мача с Алкарас: Аз гледам моята половина на мрежата - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Григор Димитров обеща, че ще се фокусира върху собствената си игра и контрол на своята половина на корта в мача срещу Карлос Алкарас.

Двамата ще се изправят един срещу друг в мач от втория кръг на Индиън Уелс.

На старта на турнира той отстрани Теренс Атман с 6:4, 5:7, 6:4.

„Отвратителен ден за игра на тенис, вятърът направи нещата ужасни за нас, беше много трудно и за двамата, беше трудно да се поддържа солидно ниво. Мачът можеше да се развие и в двете посоки. Играх миналата седмица срещу него, така че това помогна много, има много коварен тенис, топката се върти. Впечатляващо от негова страна“, сподели Григор Димитров.

„Трудно е да се отговори за предстоящия мач, аз винаги гледам моята половина на мрежата, какво се случва при мен, как се държа аз, какво искам да направя. Ако спечеля съм, ако загубя, пак съм аз. 7 месеца след като не ни се състезавал на високо ниво, трябва да се адаптираш, но всеки ден е различно, ще се опитам да дам всичко от себе си и ще изляза в мисълта да спечеля мача“, завърши той.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 Нико

    1 0 Отговор
    Успех, няма да е лесно, но пък е възможно. А дано...

    09:23 06.03.2026

Новини по спортове:
