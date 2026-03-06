САЩ преговарят за покупка на венецуелско злато за около 165 млн. долара

Представители на правителството на Съединените щати водят преговори за сделка с венецуелската държавна минна компания „Минервен“ (Minerven) за продажба на до един тон злато, предназначено за американския пазар. Стойността на сделката се оценява на около 165 милиона долара, съобщи агенция ЕФЕ, предава БТА.

Според сайта „Аксиос“ договореността предвижда „Минервен“ да достави между 650 и 1000 килограма златни кюлчета на компанията за търговия със суровини „Трафигура“ (Trafigura), която след това ще транспортира златото до рафинерии в САЩ.

Новият икономически ход подчертава засилването на търговските връзки между Венецуела и администрацията на американския президент Доналд Тръмп, само два месеца след операцията по залавянето на бившия президент Николас Мадуро.

Министърът на вътрешните работи на САЩ Дъг Бъргъм, който посети Каракас, за да обсъди възможности за сътрудничество в петролната и минната индустрия, се срещна в сряда с временния президент на Венецуела Делси Родригес. По информация на медии той е съдействал и за постигането на сделката.

Инвеститорите все по-често се насочват към златото като сигурно убежище на фона на глобалната финансова несигурност и нарастващото геополитическо напрежение след американските удари срещу Иран, които засягат корабоплаването през Ормузкия проток, отбелязва ЕФЕ.

След срещата си с Бъргъм президентът Делси Родригес обяви план за реформи в законодателството на минния сектор и потвърди добрите отношения с администрацията на Тръмп.

На 1 февруари САЩ официално отвориха отново посолството си в Каракас като част от постепенното възстановяване на дипломатическите отношения след разрива през 2019 г.

След политическите промени в Каракас венецуелската държавна петролна компания (PDVSA) също обяви нови договори за доставки на петрол за американския пазар на фона на частичното облекчаване на санкциите на Вашингтон. Съединените щати издадоха и нови търговски лицензи, както и актуализираха съществуващите, за да улеснят търговията с венецуелски петрол.

Държавният секретар Марко Рубио отхвърли критиките на Демократическата партия, че САЩ оказват натиск върху износа на суров петрол, включително чрез морска блокада, за да наложат политически промени във Венецуела.

„Петролът започва да тече, а професионализмът и всеотдайността между двете страни са много хубави неща!“, написа тази седмица Тръмп в социалната си мрежа Truth Social, като същевременно похвали Делси Родригес.