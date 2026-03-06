Новини
САЩ преговарят за покупка на венецуелско злато за около 165 млн. долара

6 Март, 2026 12:57, обновена 6 Март, 2026 13:53 681 14

Сделката с държавната компания „Минервен“ е част от засилващото се икономическо сътрудничество между Вашингтон и Каракас след възстановяването на дипломатическите отношения

САЩ преговарят за покупка на венецуелско злато за около 165 млн. долара - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Представители на правителството на Съединените щати водят преговори за сделка с венецуелската държавна минна компания „Минервен“ (Minerven) за продажба на до един тон злато, предназначено за американския пазар. Стойността на сделката се оценява на около 165 милиона долара, съобщи агенция ЕФЕ, предава БТА.

Според сайта „Аксиос“ договореността предвижда „Минервен“ да достави между 650 и 1000 килограма златни кюлчета на компанията за търговия със суровини „Трафигура“ (Trafigura), която след това ще транспортира златото до рафинерии в САЩ.

Новият икономически ход подчертава засилването на търговските връзки между Венецуела и администрацията на американския президент Доналд Тръмп, само два месеца след операцията по залавянето на бившия президент Николас Мадуро.

Министърът на вътрешните работи на САЩ Дъг Бъргъм, който посети Каракас, за да обсъди възможности за сътрудничество в петролната и минната индустрия, се срещна в сряда с временния президент на Венецуела Делси Родригес. По информация на медии той е съдействал и за постигането на сделката.

Инвеститорите все по-често се насочват към златото като сигурно убежище на фона на глобалната финансова несигурност и нарастващото геополитическо напрежение след американските удари срещу Иран, които засягат корабоплаването през Ормузкия проток, отбелязва ЕФЕ.

След срещата си с Бъргъм президентът Делси Родригес обяви план за реформи в законодателството на минния сектор и потвърди добрите отношения с администрацията на Тръмп.

На 1 февруари САЩ официално отвориха отново посолството си в Каракас като част от постепенното възстановяване на дипломатическите отношения след разрива през 2019 г.

След политическите промени в Каракас венецуелската държавна петролна компания (PDVSA) също обяви нови договори за доставки на петрол за американския пазар на фона на частичното облекчаване на санкциите на Вашингтон. Съединените щати издадоха и нови търговски лицензи, както и актуализираха съществуващите, за да улеснят търговията с венецуелски петрол.

Държавният секретар Марко Рубио отхвърли критиките на Демократическата партия, че САЩ оказват натиск върху износа на суров петрол, включително чрез морска блокада, за да наложат политически промени във Венецуела.

„Петролът започва да тече, а професионализмът и всеотдайността между двете страни са много хубави неща!“, написа тази седмица Тръмп в социалната си мрежа Truth Social, като същевременно похвали Делси Родригес.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Цвете

    17 3 Отговор
    ЗАТОВА ЛИ " ПРИБРАХА " МАДУРО? ОЩЕ, КАКВО ИМ СЕ ПОЛАГА НА САЩ?

    Коментиран от #3, #4

    13:00 06.03.2026

  • 2 ФАКТ

    7 2 Отговор
    Към днешна дата и час 1000 кг злато са точно
    $163,947,910

    13:01 06.03.2026

  • 3 не ги е срам

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Цвете":

    Да купуват злато на нормална цена. Мръсници.

    Коментиран от #6

    13:03 06.03.2026

  • 4 ПОХИТИХА ГО

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Цвете":

    че не им дават безплатно златото. И какво? Сега пак ще го купуват и ще пуснат Мадуро. Краварите ПАК не постигнаха целта си. Само лаенето им голямо.

    13:03 06.03.2026

  • 5 604

    5 1 Отговор
    Сигурно ще е с отстъпка..че сега цените летят в орбита...

    13:06 06.03.2026

  • 6 БисМярка

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "не ги е срам":

    Това е за пред наивното общество.
    То се знае с лява ръка в десен джоб.

    Коментиран от #8

    13:08 06.03.2026

  • 7 Да де

    3 1 Отговор
    Физическо злато,срещу хартия.Дори не във фиатни пари,а виртуални нули и единици.Като добавят и всички находища на петрол,ето ти Демократични ценности,във чист вид! Навсякъде - с нищожни изкючения, народите задължително си избират продажни управляващи.Ако се случи някой читав,или го предават от най - близкото му обкръжение, или самия народ.

    Коментиран от #12

    13:17 06.03.2026

  • 8 вЕрно ли

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "БисМярка":

    Ти и кумирите ти така ли правите бе Айше?

    13:23 06.03.2026

  • 9 икономист

    2 1 Отговор
    Сега разбрах , защо цената на златото пада .След преговорите , когато САЩ вече са купили златото , цената ще се изстреля нагоре с бясна скорост

    13:23 06.03.2026

  • 10 идиоти вън

    3 1 Отговор
    Сделката явно е да закупат от Венецуела злато и Венецуела да им го заплати!!! Това е евроатлантическата ценност!!

    13:26 06.03.2026

  • 11 СПАДИБА ОСВОБОДИТЕЛИ

    3 0 Отговор
    Именно в Берлинския договор (член 22) е регламентиран и окупационният дълг на България към Русия. Окупационният дълг се образува от разходите на императорското правителство в Санкт Петербург по поддръжката на окупационните руски военни части и гражданската администрация - Управлението на императорския руски комисар в Княжеството 1878/1879 г.
    Сумата е изчислена на 10 618 250 рубли и 40 копейки - 89 640 000 златни лева - 32 тона злато, така че въпросното управление е струвало доста скъпо на страната.

    13:29 06.03.2026

  • 12 Златото

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Да де":

    и оръжията не се ядът. ссср имаше и от двете но нямаше долари, русия я чака същото. Единствено разумът има значение и се вижда, че във Венецуела, за разлика от русия, го има.

    13:31 06.03.2026

  • 13 ООрана държава

    0 1 Отговор
    Тоя алчния обра всички до шушка

    13:35 06.03.2026

  • 14 мдааа

    0 0 Отговор
    Тези 1000 кг струват 163 млн, долара а те ще им дадат 165 млн
    Не е като Русия която ни освободи и ни взе 33 000 кг за "управлението им" от 2 години на страната ни 76/78ма.

    13:42 06.03.2026