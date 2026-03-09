17-годишен нападател попадна в групата на Левски за сблъсъка с Локомотив Пловдив

Левски ще посрещне Локомотив (Пловдив) в мач от XXV кръг на Първа лига, който ще се проведе тази вечер на стадион „Георги Аспарухов“. В разширения състав на „сините“ попадна младата надежда на клуба – 17-годишният нападател Иво Мотев, който за първи път получава шанс да се докосне до големия футбол с представителния тим.

В отсъствието на контузения Мустафа Сангаре и наказаните Хуан Переа и Оливер Камдем, треньорският щаб се довери на таланта от школата, който до момента блести с изявите си във втория отбор на Левски в Трета лига. Мотев впечатли по време на зимната подготовка в Турция, а сега съдбата му поднася възможност да се докаже и на най-високо ниво.

Ето и пълния списък с избраниците за важния мач срещу „смърфовете“:

Вратари: Светослав Вуцов, Мартин Луков

Защитници: Алдаир Невеш, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Стипе Вуликич, Майкон

Полузащитници: Акрам Бурас, Гашпер Търдин, Карлос Охене, Георги Костадинов, Асен Митков, Рилдо Фильо, Мазир Сула

Нападатели: Евертон Бала, Армстронг Око-Флекс, Радослав Кирилов, Иво Мотев