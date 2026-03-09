БАБХ: Открити са пестициди в слънчогледа от Аржентина и от втория кораб

Лабораторният анализ показва повишени нива на две от веществата, остатъчни количества от пестициди. Данните са от проба от втория кораб, пристигнал във Варна, взета в рамките на официалния контрол на Българската агенция по безопасност на храните. Извършеният анализ отново установява наличие на активните вещества пиримифос-метил, делтаметрин и малатион, съобщават от БАБХ.
Стойностите на съдържание на малатион и делтаметрин са над максимално допустимите нива. При малатион превишението е приблизително три пъти над допустимото количество, а при делтаметрин се отчита понижение спрямо резултатите от първия кораб, но стойността остава над допустимия праг. По отношение на пиримифос-метил отчетените стойности, включително с приложената неопределеност на измерването от 50% съгласно методиката SANTE, са под максимално допустимото ниво.
В рамките на същия анализ е установено и наличие на тежките метали олово, кадмий и никел, както и при товара на първия кораб. Измерените стойности са под пределно допустимите концентрации, съответно пробата е в съответствие с нормативните изисквания.
Агенцията продължава да осъществява официален контрол върху целия процес по внос и транспорт към последващата преработка на слънчогледа, като всички действия се извършват по установения ред. Контролът на БАБХ остава постоянен до приключване на процедурите по вноса.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евроинтегриран
16:55 09.03.2026
2 ПЕСТИЦИДИ
Коментиран от #8
16:56 09.03.2026
3 Бендида
16:59 09.03.2026
4 Емигрант
17:02 09.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Германец
17:05 09.03.2026
8 Евроинтегриран
До коментар #2 от "ПЕСТИЦИДИ":Украинците са евроинтегрирани, т.е. сроката им е безопасна. Дори да е от Купянск и Донецк.
17:05 09.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хасковски каунь
17:05 09.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 иБРИКС
17:06 09.03.2026
13 ВКК 531
17:06 09.03.2026
14 Директора👨✈️
Защото това сега ще го откарат в Украйна и от там пак тук с камионите.
17:06 09.03.2026
15 не е ясно
А какво следва от откритията? Правим олио за вътрешния пазар ли?
17:08 09.03.2026
16 604
17:09 09.03.2026
17 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
17:10 09.03.2026
18 коли
17:10 09.03.2026
19 Гост
17:10 09.03.2026
20 В нашия
17:11 09.03.2026
21 Някои не си е платил на лабораторият
17:12 09.03.2026
22 хаха
Байганьовците и да четат не могат. Само крякат и врякат първосигнално. Като някакви добичета (каквито реално са си).
Коментиран от #26, #27
17:12 09.03.2026
23 Озадачен
17:13 09.03.2026
24 Геро
17:14 09.03.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Неграмотен ли си, мушмурок
До коментар #22 от "хаха":"Стойностите на съдържание на малатион и делтаметрин са над максимално допустимите нива"
17:16 09.03.2026
27 До хаха
До коментар #22 от "хаха":Ти "специалиста" как измери ПДК и знаеш, че е под прага на допустимото??. Ей и ти си умник като ония разбойници от БАБХ.
17:17 09.03.2026
28 ЕСССР
17:19 09.03.2026