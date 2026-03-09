Новини
БАБХ: Открити са пестициди в слънчогледа от Аржентина и от втория кораб

9 Март, 2026

В рамките на същия анализ е установено и наличие на тежките метали олово, кадмий и никел, както и при товара на първия кораб

БАБХ: Открити са пестициди в слънчогледа от Аржентина и от втория кораб - 1
Снимка: БАХБ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Лабораторният анализ показва повишени нива на две от веществата, остатъчни количества от пестициди. Данните са от проба от втория кораб, пристигнал във Варна, взета в рамките на официалния контрол на Българската агенция по безопасност на храните. Извършеният анализ отново установява наличие на активните вещества пиримифос-метил, делтаметрин и малатион, съобщават от БАБХ.

Стойностите на съдържание на малатион и делтаметрин са над максимално допустимите нива. При малатион превишението е приблизително три пъти над допустимото количество, а при делтаметрин се отчита понижение спрямо резултатите от първия кораб, но стойността остава над допустимия праг. По отношение на пиримифос-метил отчетените стойности, включително с приложената неопределеност на измерването от 50% съгласно методиката SANTE, са под максимално допустимото ниво.

В рамките на същия анализ е установено и наличие на тежките метали олово, кадмий и никел, както и при товара на първия кораб. Измерените стойности са под пределно допустимите концентрации, съответно пробата е в съответствие с нормативните изисквания.

Агенцията продължава да осъществява официален контрол върху целия процес по внос и транспорт към последващата преработка на слънчогледа, като всички действия се извършват по установения ред. Контролът на БАБХ остава постоянен до приключване на процедурите по вноса.


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Евроинтегриран

    8 4 Отговор
    Само докато напишете нещо, и веднага знам че е Истина, понеже не е повлияно от "грантове".

    16:55 09.03.2026

  • 2 ПЕСТИЦИДИ

    22 6 Отговор
    Има и в украинските боклуци,с които ни заливат.

    Коментиран от #8

    16:56 09.03.2026

  • 3 Бендида

    27 1 Отговор
    Как пък веднъж не казаха, коя е фирмата вносител на аржентинската стока. Какво толкова ги крият....

    16:59 09.03.2026

  • 4 Емигрант

    14 1 Отговор
    Тъпкан с химикали, но никъде не пишат че вносът няма да бъде позволен. Явно байганeти пак ще руча отровите.

    17:02 09.03.2026

  • 7 Германец

    11 3 Отговор
    Третират ви като добитък, българи. Да не би да е така щото се държите като дoбитък?

    17:05 09.03.2026

  • 8 Евроинтегриран

    2 6 Отговор

    До коментар #2 от "ПЕСТИЦИДИ":

    Украинците са евроинтегрирани, т.е. сроката им е безопасна. Дори да е от Купянск и Донецк.

    17:05 09.03.2026

  • 10 Хасковски каунь

    10 4 Отговор
    Кой е подписал този договор? Другото е ала-бала приказки

    17:05 09.03.2026

  • 12 иБРИКС

    1 4 Отговор
    нешто глобалния юг?

    17:06 09.03.2026

  • 13 ВКК 531

    9 2 Отговор
    Дайте я на германците!!!

    17:06 09.03.2026

  • 14 Директора👨‍✈️

    9 3 Отговор
    А от Украйна? Там проби правят ли се? Не трябва да има различен аршин.
    Защото това сега ще го откарат в Украйна и от там пак тук с камионите.

    17:06 09.03.2026

  • 15 не е ясно

    6 1 Отговор
    ----- При малатион превишението е приблизително три пъти над допустимото количество------
    А какво следва от откритията? Правим олио за вътрешния пазар ли?

    17:08 09.03.2026

  • 16 604

    5 3 Отговор
    урсулътъ да си ги плащъ и да си ги яде тя!!!!

    17:09 09.03.2026

  • 17 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    6 3 Отговор
    Сега урсулата Меркел ще ви напълни кръвта с отрови .....стойте и мълчете стадо не.щастници

    17:10 09.03.2026

  • 18 коли

    5 1 Отговор
    Всички български земеделци да се вдигнат и да избодат очите на мъъърршула.Нашите земеделски стопанства имат на склад и не могат да реализират продажби,а ние вкарваме заради меркосур.Мърршуло не си виждала български гняв.

    17:10 09.03.2026

  • 19 Гост

    4 1 Отговор
    Няма проблеми! Българинът ще яде пестициди, нитрати, гмо, отрови, но па за сметка на това ще плаща скъпо и ще му вдигат данъците

    17:10 09.03.2026

  • 20 В нашия

    4 1 Отговор
    РАЗГРАДЕН двор , след 35 години само БОЛНИ-ци се строят и всички са препълнени от точно такива храни . ЗАЩО си седим и гледаме ,как няколко думбази ни унищожават а не станем и ги ИЗМЕТЕМ на 19.04..

    17:11 09.03.2026

  • 21 Някои не си е платил на лабораторият

    3 1 Отговор
    Не ми се вярва , че най накрая е засякана на нашата граница храна с пестициди и нитрати

    17:12 09.03.2026

  • 22 хаха

    2 5 Отговор
    Измерените стойности са под пределно допустимите концентрации, съответно пробата е в съответствие с нормативните изисквания.

    Байганьовците и да четат не могат. Само крякат и врякат първосигнално. Като някакви добичета (каквито реално са си).

    Коментиран от #26, #27

    17:12 09.03.2026

  • 23 Озадачен

    3 1 Отговор
    Има ли някой да вярва на БАБХ?!? Щото аз хич им нямам вяра!

    17:13 09.03.2026

  • 24 Геро

    3 0 Отговор
    БАБХ отдавна не са това което бяха. Сега са само констататори на пестициди и торове. В такъв случай има ли нужда от тези хора, направо да ги съкращават. А нашите управници и сие да ручат пестициди и ГМО без да им пука. Европа да духа супата.

    17:14 09.03.2026

  • 26 Неграмотен ли си, мушмурок

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "хаха":

    "Стойностите на съдържание на малатион и делтаметрин са над максимално допустимите нива"

    17:16 09.03.2026

  • 27 До хаха

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "хаха":

    Ти "специалиста" как измери ПДК и знаеш, че е под прага на допустимото??. Ей и ти си умник като ония разбойници от БАБХ.

    17:17 09.03.2026

  • 28 ЕСССР

    0 1 Отговор
    Яжте на Дугарката Урсула далаверите докато тя хапва руски чер хайвер с шампанско!

    17:19 09.03.2026

