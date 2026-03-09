Български волейболисти блестят с впечатляваща победа в Италия

Двама от най-обещаващите български волейболни таланти – Руси Желев и Денис Карягин – изиграха ключова роля за категоричния успех на Банка Мачерата Физиомед в италианската Серия А2. В среща от 22-рия кръг на шампионата, тимът им разгроми Прима Ла Кашина (Таранто) с убедителното 3:0 (25:12, 25:21, 25:14), демонстрирайки класа и безапелационна доминация на терена.

Карягин, който заема позицията диагонал, се превърна в истинския герой на мача, като наниза 18 точки, включително един ас, и заслужено бе отличен с приза за най-полезен играч (MVP).

Не по-малко впечатляващо се представи и световният вицешампион с националния отбор на България – Руси Желев, който добави 12 точки към актива на своя тим, сред които и един блок.

Благодарение на този триумф, Банка Мачерата Физиомед се изкачи на седмо място във временното класиране, събирайки 30 точки след 11 победи и 11 поражения. От своя страна, съставът на Таранто заема десетата позиция с 28 точки (10 успеха и 12 загуби).