Служители на „Български пощи” излязоха на протест с искане за по-високи заплати

Протест на служителите в „Български пощи“. Рано тази сутрин те излязоха пред станциите в цялата страна с искане за 5% увеличение на основните си месечни заплати. Денят не е избран случайно - от днес започва изплащането на пенсиите, съобщи Нова тв.

В 7:30 тази сутрин, вместо да заемат местата си зад гишетата, служителите на централната поща в Пловдив застанаха с протестни плакати отпред.

„Ресурсът, който трябва да бъде осигурен от държавата, е на стойност 2,4 милиона лева. Не мисля, че е непосилна сума. Искаме и по-добри условия за труд. Настояваме държавата да ни заплати субсидията, която ни се полага за универсалната пощенска услуга. Заплатите ни не са индексирани от 1 януари 2025 г. 60% от хората в „Български пощи” получават по 621 евро”, заяви Елена Кабакова, председател на КНСБ в клон „Български пощи” – Пловдив.

Сред първите включили се в днешния протест бяха и клоновете в Бургас. „Млади хора няма да дойдат никога на тези заплати”, коментира Симона Станчева.

„Заплатите са престъпно ниски”, смята Янина Димитрова, председател на Регионалния синдикален съвет към „Български пощи”

Протестите обхванаха градове в цялата страна.

„Държавата да ни даде това, което дава на всички други държавни служители”, поиска Цветелина Терзиева, офис мениджър на пощенска станция в София.

„В „Български пощи” от около 7000 души, 5100 от тях - на минимална заплата. Това е един от най-ниско платените сектори в страната и е време някой да обърне внимание”, заяви вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов.

Спирането на работата в пощенските станции продължи около час, след това служителите се заеха с обслужването на чакащите хора.

Същевременно от КНСБ обявиха началото на серия демонстрации и в градския транспорт в София, Варна и Русе, както и на работещите в АПИ. Очаква се протестна акция и в БДЖ. Синдикатите настояват за вертикална политика по доходите в недофинансираните държавни сектори.

Исканията на работещите бяха представени на депутатите в навечерието на приемането на новия удължителен бюджет. От КНСБ настояват за 5% ръст на възнагражденията в сектори като „Български пощи”, градския транспорт, БДЖ и Националната компания „Железопътна инфраструктура”.

Удължителният закон позволява на държавата да прави разходи само до размера на тези за същия месец на миналата година, при условие че те не надвишават събраните приходи. В същото време последните данни на Министерството на финансите сочат, че държавната хазна е на дефицит от 900 милиона евро.

Очаква се конфедерацията да представи и Меморандум за социално-икономическо развитие на България. По традиция синдикатите изготвят документа преди всеки парламентарен вот. Той съдържа исканията им към кандидатите да управляват страната.

Меморандумът включва визията на КНСБ по няколко пера – икономическа и фискална рамка, справедливо възмездяване на труда, икономическо развитие, социална сигурност и диалог, колективно трудово договаряне и защита на основните права.

Подкрепям пощенските служители и съм убеден, че хората, които ежедневно поддържат тази важна обществена услуга, заслужават достойно и справедливо заплащане и по-добри условия за своя труд. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов по повод започналите днес стачни действия на служителите в "Български пощи" ЕАД.

Още в петък, на среща със синдикални организации, министър Исмаилов обяви, че една от първите му задачи е била да възложи одит на управлението и финансовото състояние на пощенския оператор, съобщават от Министерството н атранспорта и съобщенията.

„Недопустимо е 60% от служителите на "Български пощи" да са на минимална заплата, предприятието постоянно да генерира загуби и всяка година да чака субсидия от държавния бюджет, качеството на услугите и приходите да не се подобряват, а в това време изпълнителният директор да получава заплата от над 7600 евро месечно. Възнагражденията на изпълнителния директор и на Борда на директорите ще бъдат намалени. Тяхно задължение е да осигурят високи приходи на дружеството и да управляват парите на данъкоплатците с грижата на добър стопанин“, подчерта Корман Исмаилов.

Той информира, че внася в Министерски съвет предложение за авансово предоставяне на средства на "Български пощи" в размер на 5 млн. евро. „Ще се позова на решение на Европейската комисия от декември 2025 г., което променя максимално допустимия годишен размер на компенсацията за услуги от общ икономически интерес от 15 на 20 млн. евро“, обясни той.