ИКТ Клъстер – Варна организира бизнес среща за влиянието на еврото върху икономиката с участието на Левон Хампарцумян

ИКТ Клъстер – Варна организира нетуъркинг среща „ИКТ Клъстер – Варна и приятели“, посветена на темата „Еврото – стабилност, инвестиции, растеж“, която ще се проведе на 23 март 2026 г. от 17:30 ч. Събитието ще събере представители на бизнеса, технологичния сектор и професионалната общност за дискусия върху икономическите ефекти от въвеждането на еврото и перспективите за развитие на бизнес средата в България.

Специален гост-лектор на събитието ще бъде Левон Хампарцумян – утвърден експерт с дългогодишен опит във финансовия сектор, който ще представи анализ на влиянието на единната европейска валута върху икономическата стабилност, инвестиционния климат и възможностите за растеж на компаниите.

Срещата ще постави фокус върху важни въпроси, свързани с конкурентоспособността на бизнеса в преходния период, възможностите за инвестиции, предизвикателствата пред компаниите и ролята на иновациите и технологиите в съвременната икономическа среда. В рамките на събитието участниците ще имат възможност да се включат в открита дискусия и да зададат въпроси към лектора.

Освен експертното съдържание, инициативата цели да насърчи партньорства и обмен на идеи в подкрепа на регионалното икономическо развитие.

„Срещата е част от усилията на ИКТ Клъстер – Варна да създава среда за споделяне на полезна информация, развитие на партньорства и привличане на съмишленици, които припознават визията за развитие на Варна като иновационен хъб.“, посочва Пламена Иванова (Vivacom), инициатор на форума и ръководител на работна група „Бизнес екосистема и колаборации“.

Програма на събитието:

17:00–17:30 – Регистрация и настаняване

17:30–18:00 – Изложение на гост-лектора Левон Хампарцумян

18:00–19:00 – Дискусия и въпроси от публиката с модератор Петър Топалов, член на УС на ИКТ Клъстер - Варна

19:00–20:00 – Коктейл и нетуъркинг

Участието в събитието е със специален достъп и се осъществява след предварителна регистрация и одобрение от организаторите. Одобрените участници ще получат индивидуални покани с допълнителна информация.

Повече информация и регистрация: линк