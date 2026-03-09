Инвеститорите в имоти се връщат избирателно

Глобалният инвестиционен капитал отново се насочва към европейските пазари на недвижими имоти, след период на ограничение и предпазливи вложения. Данните от последното изследване Global Capital Flows на консултантската компания Colliers показват, че регионът EMEA (Европа, Близък изток и Африка) постепенно се превръща в основния фокус на инвеститорите в сектора на бизнес имотите.

Капиталът се връща към Европа

След 2 години, в които инвестиционните стратегии бяха по-консервативни и силно насочени към САЩ, 2025 г. се оказва повратна точка за европейските пазари на недвижими имоти. Капиталът, набран за инвестиции в имоти в региона EMEA, е нараснал с 52% на годишна база, което показва значително възстановяване на доверието сред инвеститорите.

В същото време реалните инвестиционни обеми са се увеличили с около 8,6%, което показва, че интересът на инвеститорите расте по-бързо от броя на сключените сделки. Това е сигнал за постепенно възстановяване на ликвидността на пазара и за преоценка на цените на ключови европейски активи.

Селективно преразпределение на инвестициите

Възстановяването на пазара обаче не е равномерно. Инвеститорите подхождат значително по-предпазливо и насочват капитала си към пазари и активи, където цените вече са се коригирали и перспективите за доходност са по-ясни.

Според анализаторите на Colliers регионът EMEA продължава да играе ключова роля в глобалните трансгранични инвестиции, като седем от десетте най-привлекателни пазара за международен капитал се намират именно в Европа, Близкия изток и Африка.

Офисите водят възстановяването

Една от най-интересните тенденции е развитието на офис сегмента. Докато в някои части на Северна Америка този сектор остава под натиск, в региона EMEA офис имотите се превръщат в най-добре представящия се сегмент през последните две години, изпреварвайки индустриалните и жилищните активи.

Инвеститорите се насочват основно към първокласни офисни сгради в големите европейски градове, особено към активи с устойчиви характеристики и потенциал за модернизация. Това стимулира инвестиции в реновации и обновяване на съществуващи сгради.

Нови сегменти привличат капитала

Освен традиционните активи като офисни, индустриални и жилищни имоти, все по-голям интерес привличат и центровете за данни. Този сегмент се развива бързо заради нарастващото търсене на дигитална инфраструктура, стимулирано от развитието на изкуствения интелект и облачните технологии.

Перспективи за 2026 г.

Анализаторите очакват активността на пазара на недвижими имоти в Европа да се засили през следващите години. Комбинацията от стабилизиране на финансирането, по-добро съвпадение между ценовите очаквания на купувачи и продавачи и постепенно възстановяване на ликвидността създава предпоставки за по-динамичен инвестиционен пазар през 2026 г.

Въпреки това инвеститорите остават внимателни и продължават да следват по-дисциплиниран подход, като поставят на първо място доходността, следвана от потенциала за растеж и ликвидността на активите.

