Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Имоти »
Инвеститорите в имоти се връщат избирателно

Инвеститорите в имоти се връщат избирателно

9 Март, 2026 16:47 505 8

  • инвестиции-
  • colliers international-
  • инвеститор-
  • локации-
  • поведение

Избират пазари, на които цените вече са се коригирали и перспективите за доходност са по-ясни

Инвеститорите в имоти се връщат избирателно - 1
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Глобалният инвестиционен капитал отново се насочва към европейските пазари на недвижими имоти, след период на ограничение и предпазливи вложения. Данните от последното изследване Global Capital Flows на консултантската компания Colliers показват, че регионът EMEA (Европа, Близък изток и Африка) постепенно се превръща в основния фокус на инвеститорите в сектора на бизнес имотите.

Капиталът се връща към Европа

След 2 години, в които инвестиционните стратегии бяха по-консервативни и силно насочени към САЩ, 2025 г. се оказва повратна точка за европейските пазари на недвижими имоти. Капиталът, набран за инвестиции в имоти в региона EMEA, е нараснал с 52% на годишна база, което показва значително възстановяване на доверието сред инвеститорите.

В същото време реалните инвестиционни обеми са се увеличили с около 8,6%, което показва, че интересът на инвеститорите расте по-бързо от броя на сключените сделки. Това е сигнал за постепенно възстановяване на ликвидността на пазара и за преоценка на цените на ключови европейски активи.

Селективно преразпределение на инвестициите

Възстановяването на пазара обаче не е равномерно. Инвеститорите подхождат значително по-предпазливо и насочват капитала си към пазари и активи, където цените вече са се коригирали и перспективите за доходност са по-ясни.

Според анализаторите на Colliers регионът EMEA продължава да играе ключова роля в глобалните трансгранични инвестиции, като седем от десетте най-привлекателни пазара за международен капитал се намират именно в Европа, Близкия изток и Африка.

Офисите водят възстановяването

Една от най-интересните тенденции е развитието на офис сегмента. Докато в някои части на Северна Америка този сектор остава под натиск, в региона EMEA офис имотите се превръщат в най-добре представящия се сегмент през последните две години, изпреварвайки индустриалните и жилищните активи.

Инвеститорите се насочват основно към първокласни офисни сгради в големите европейски градове, особено към активи с устойчиви характеристики и потенциал за модернизация. Това стимулира инвестиции в реновации и обновяване на съществуващи сгради.

Нови сегменти привличат капитала

Освен традиционните активи като офисни, индустриални и жилищни имоти, все по-голям интерес привличат и центровете за данни. Този сегмент се развива бързо заради нарастващото търсене на дигитална инфраструктура, стимулирано от развитието на изкуствения интелект и облачните технологии.

Перспективи за 2026 г.

Анализаторите очакват активността на пазара на недвижими имоти в Европа да се засили през следващите години. Комбинацията от стабилизиране на финансирането, по-добро съвпадение между ценовите очаквания на купувачи и продавачи и постепенно възстановяване на ликвидността създава предпоставки за по-динамичен инвестиционен пазар през 2026 г.

Въпреки това инвеститорите остават внимателни и продължават да следват по-дисциплиниран подход, като поставят на първо място доходността, следвана от потенциала за растеж и ликвидността на активите.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евроатлантик

    3 1 Отговор
    Вярвам на Епщайн, Сорос, Пвтрохан и западните свободни "медии"

    16:51 09.03.2026

  • 2 Убеден атлантик

    0 0 Отговор
    Само докато напишете нещо, знам че е Истина, понеже не е повлияно от "грантове".

    16:52 09.03.2026

  • 3 Аз Кочо

    2 1 Отговор
    Ехххх, започва се с брокерските мечти и надежди. Това заглавие звучи отчайващо, като молба а не като факт хахаха

    16:53 09.03.2026

  • 4 Амадо

    2 1 Отговор
    Да, да, да, върнете се да ми купите кутииката на тройна цена, моляяяяя вииии

    Коментиран от #8

    16:55 09.03.2026

  • 5 Много се инвестира Във Русия главно във

    2 2 Отговор
    Бункери
    Целият бюджет е там наврян

    16:56 09.03.2026

  • 6 Бункерен Мърлю

    1 2 Отговор
    Днес ме атакуваха със 754 украински ударни дрона

    16:57 09.03.2026

  • 7 За имоти

    1 1 Отговор
    вече само в минало време

    17:13 09.03.2026

  • 8 Ревльо

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Амадо":

    И да пишиш с моя ник - доживот си пУд наем и се ше хленчиш ха ха ха

    17:16 09.03.2026