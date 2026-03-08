Видеозапис на Путин, в който кашля, разпространен от Кремъл, привлече вниманието на наблюдатели

Кремъл изненада руснаци и международната общност, след като публикува видеозапис на президента Владимир Путин, на който той кашля и се опитва да прочисти гърлото си, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Клипът, заснет по повод Международния ден на жената, бе бързо изтрит от официалните канали на Кремъл и държавните медии и заменен с нова версия, съобщават „Новая газета Европа“ и други източници.
Мнозина наблюдатели се учудиха, че кадрите са успели да преминат през строгия контрол на пиар екипа на Кремъл, който обикновено се стреми да поддържа безупречен имидж на руския лидер.
Прокремълски военни блогъри дори се запитаха дали случката не е умишлено недоглеждане, саботаж или форма на протест срещу 73-годишния Путин, който ръководи Русия повече от 25 години.
Журналистът Дмитрий Смирнов, свързан с Кремъл, обаче обясни в Телеграм, че причината вероятно е технически проблем и публикува част от оригиналния клип. „Путин определено показва перфекционизъм и желание да постигне максимални резултати“, отбеляза Смирнов, визирайки втория, редактиран запис на поздравителния адрес.
Първоначалната шестминутна версия съдържаше моментите на кашляне на президента. Около 30-секундна версия на този момент бе разпространена в различни Телеграм канали. На кадрите Путин казва: „Имам сухота в гърлото, почти ми се наложи да кашлям. Днес говорих много“, като настоява записът да бъде повторен.
