Синът на Одри Хепбърн реагира на избора на Лили Колинс да играе майка му

Актрисата Лили Колинс ще се превъплъти в ролята на една от най-емблематичните фигури в историята на киното – Одри Хепбърн. Дъщерята на Фил Колинс е избрана да изиграе легендарната актриса във филм, вдъхновен от книгата на Сам Уосън „Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman“.

Проектът ще се фокусира върху ключов момент от кариерата на Хепбърн – периода около създаването на култовия филм „Закуска в Тифани“ (1961), който се превръща в една от най-емблематичните продукции в историята на Холивуд и утвърждава образа на актрисата като глобална икона на стил и елегантност.

Новината за кастинга предизвика смесени реакции сред феновете. Част от почитателите на Одри Хепбърн приветстваха избора, посочвайки приликата във визията между двете актриси и определяйки Колинс като „подходящ избор“ за ролята. Други обаче реагираха по-скептично, подчертавайки, че легендарният образ на Хепбърн е трудно заменим и че никой актьор не може напълно да пресъздаде нейната уникална харизма.

Положително мнение за избора на Колинс изрази синът на Одри Хепбърн – Шон Хепбърн Ферер. В интервю за Fox News Digital той заяви, че харесва актрисата и приветства проекта. Ферер, който е автор на биографичната книга „Intimate Audrey“, отбеляза, че познава добре автора на оригиналната книга Сам Уосън и се радва, че историята ще бъде пренесена на екран.

„Майка ми вероятно би се притеснила от определението ‘зората на модерната жена’, защото тя винаги се смущаваше от комплименти“, коментира Ферер. Той допълни, че в момента се подготвят и други проекти, посветени на живота на актрисата, включително филм със заглавие „Dinner with Audrey“.

Киноексперти отбелязват, че пресъздаването на историческа фигура с подобен култов статут представлява сериозно предизвикателство. Проф. Чарли Кейл от Института за киноизследвания към Университета в Торонто посочва, че подобни роли често са „минно поле“ за актьорите, тъй като публиката има изключително ясна представа за оригиналната личност.

„Одри Хепбърн зададе стандарта за елегантност през 50-те и 60-те години. Тя беше в авангарда на модните тенденции, имаше изключителна дикция и характерен лек европейски акцент“, отбелязва Кейл. Според него зрителите не търсят задължително перфектно физическо копие, а по-скоро нова интерпретация на добре позната личност.

Подобна гледна точка изразява и кастинг директорът Пол Шни, участвал в подбора на актьори за филми като „The Help“, „Dallas Buyers Club“ и „Spotlight“. По думите му известна визуална прилика може да бъде полезна, но решаваща остава актьорската игра. „Талантът е по-важен от физическата прилика. Най-важно е актьорът да успее да улови същността на човека“, казва Шни.

Лили Колинс, позната от филми и сериали като „Emily in Paris“ и „Mirror Mirror“, реагира емоционално на новината за ролята. В публикация в Instagram актрисата сподели, че проектът се разработва близо десетилетие и че участието ѝ в него е сбъдната мечта.

„След почти десет години работа по проекта и цял живот възхищение към Одри, най-накрая мога да споделя тази новина. Чувствам се изключително поласкана и развълнувана“, написа тя.

Според актьорския педагог Хауърд Файн, работил с актьори като Остин Бътлър в „Elvis“, ключът към подобна роля е актьорът да не се стреми към механично копиране на легендарната фигура. Вместо това той трябва да открие психологическата същност на персонажа и да я пресъздаде по естествен начин.

Файн подчертава, че особеностите на гласа и интонацията на Одри Хепбърн – нейната отличителна дикция и лек акцент – вероятно ще бъдат едно от най-големите предизвикателства за Лили Колинс. „Актьорът трябва да усвои тези характеристики, но също така да намери личността зад тях. Само така образът може да бъде убедителен“, допълва той.

Филмът все още е в ранен етап на подготовка, като подробности за режисьора, сценария и датата на премиерата предстои да бъдат обявени. Интересът към проекта обаче вече е значителен, предвид трайното културно влияние на Одри Хепбърн – актриса, носителка на „Оскар“ и символ на класическата холивудска елегантност, чийто образ продължава да вдъхновява поколения зрители и артисти.