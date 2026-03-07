Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Късен успех за Атлетико Мадрид срещу Реал Сосиедад в Ла Лига

Късен успех за Атлетико Мадрид срещу Реал Сосиедад в Ла Лига

7 Март, 2026 21:49 374 0

„Дюшекчиите“ затвърдиха третата си позиция в класирането

Късен успех за Атлетико Мадрид срещу Реал Сосиедад в Ла Лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Атлетико Мадрид извоюва ценна победа с 3:2 над коравия тим на Реал Сосиедад в двубой от 27-ия кръг на испанската Ла Лига.

В самото начало на мача, домакините дадоха заявка за победа – Александър Сьорлот се разписа в 5-ата минута, с което изстреля Атлетико напред в резултата.

Радостта на мадридчани обаче бе краткотрайна, тъй като само четири минути по-късно Карлос Солер възстанови равенството и върна интригата на терена.

Втората част на срещата донесе още по-голямо напрежение. В 67-ата минута Николас Гонсалес отново изведе столичани напред, но Реал Сосиедад не се предаде – Микел Оярсабал изравни почти мигновено, само минута след попадението на Гонсалес.

Когато изглеждаше, че двата отбора ще си поделят точките, Николас Гонсалес се превърна в герой за Атлетико, реализирайки победния гол в 81-ата минута.

Така „дюшекчиите“ затвърдиха третата си позиция в класирането с актив от 54 точки, докато баските от Сан Себастиан остават осми с 35 пункта.


