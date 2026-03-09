Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Арести в Шотландия след здравия бой на дербито между Рейнджърс и Селтик (ВИДЕО)

9 Март, 2026 17:30 643 1

На игрището полетяха ракети, като полицията и стюардите на бърза ръка оформиха бариера, която да раздели привържениците на двата големи съперника

Снимка: БГНЕС
Полицията в Шотландия потвърди, че е направила няколко ареста след безредиците, възникнали след края на четвъртфинала за Купата на страната между Рейнджърс и Селтик. "Детелините" прогресираха до последните четири в турнира след 4:2 при рулетката на дузпите, но след края им фенове и на двата отбора нахлуха на терена на "Айброкс".

На игрището полетяха ракети, като полицията и стюардите на бърза ръка оформиха бариера, която да раздели привържениците на двата големи съперника в Шотландия. В крайна сметка редът беше възстановен и запалянковците на Селтик - около 7500 на брой, отпразнуваха спокойно класирането си за следващата фаза.

И двата клуба осъдиха сериозно случилото се, като ще съдействат на полицията за разследването, което да установи и провинилите се лица.

Във вътрешното първенство Селтик и Рейнджърс са разделени от една точка, но и двата гранда изостават от лидера Хартс съответно на пет и шест пункта след 29 изиграни кръга.


