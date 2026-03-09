Арести в Шотландия след здравия бой на дербито между Рейнджърс и Селтик (ВИДЕО)

Полицията в Шотландия потвърди, че е направила няколко ареста след безредиците, възникнали след края на четвъртфинала за Купата на страната между Рейнджърс и Селтик. "Детелините" прогресираха до последните четири в турнира след 4:2 при рулетката на дузпите, но след края им фенове и на двата отбора нахлуха на терена на "Айброкс".

На игрището полетяха ракети, като полицията и стюардите на бърза ръка оформиха бариера, която да раздели привържениците на двата големи съперника в Шотландия. В крайна сметка редът беше възстановен и запалянковците на Селтик - около 7500 на брой, отпразнуваха спокойно класирането си за следващата фаза.

"It is an ugly, ugly end to what has been a superb game of football"



Chaos breaks out on the pitch at Ibrox as both sets of fans end up on the pitch following Celtic's penalty shootout win over Rangers pic.twitter.com/m8cmSHEkGM — Premier Sports (@PremSportsTV) March 8, 2026

И двата клуба осъдиха сериозно случилото се, като ще съдействат на полицията за разследването, което да установи и провинилите се лица.

Във вътрешното първенство Селтик и Рейнджърс са разделени от една точка, но и двата гранда изостават от лидера Хартс съответно на пет и шест пункта след 29 изиграни кръга.

You genuinely would never see me again 😂😂😂 pic.twitter.com/02Hd5a7r5T — NS (@NS_1872) March 8, 2026