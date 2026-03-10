Осминафиналите в Шампионска лига стартират с четири мача

Четири мача днес дават старт на първите мачове в осминафиналите в Шампионска лига. Във всички двубои ни очакват много интригуващи моменти.

От 19:45 часа в Истанбул Галатасарай приема Ливърпул. Двата отбора вече се срещнаха в основната фаза на турнира, като тогава "Джим Бом" се наложи с 1:0 в турския мегаполис. "Лъвовете" нямат особени проблеми с контузени или наказани футболисти и Окан Бурук ще може да разчита на всичко най-добро. В същото време "червените", които не се намират в най-добрата си форма, ще са без Алисон и Федерико Киеза. Аут са още трайно контузените Александър Исак, Конър Брадли и Уатару Ендо.

От 22:00 часа в Бергамо Аталанта приема Байерн Мюнхен. Баварците са един от големите фаворити за спечелване на трофея, но първо ще трябва да преминат през коравия италиански тим. "Бергамаските" ще са без някои основни играчи като Шарл де Кетеларе, Едерсон, Джакомо Распадори и Джорджо Скалвини. За германския шампион няма да играят Мануел Нойер и Хироки Ито, но добрата новина е, че Хари Кейн се завръща.

По същото време Нюкасъл ще се изправи срещу Барселона. Двата отбора вече се изправиха един срещу друг на "Сейнт Джеймсис Парк" през този сезон в турнира, като тогава каталунците победиха с 2:1. За "свраките" аут е Бруно Гимараеш, докато Ханзи Флик няма да може да разчита на Алехандро Балде, Жул Кунде, Гави, Френки де Йонг и Андреас Кристенсен.

В последния мач от програмата тази вечер Атлетико Мадрид приема Тотнъм. "Дюшекчиите" се намират в добра форма, като се утвърдиха на третото място в Ла Лига. Чоло Симеоне ще може да разчита на всичките си звезди. Тотнъм записа пет поредни загуби и се бори за своето оцеляване във Висшата лига. Проблемите пред Игор Тудор са много, като сред контузените в отбора са Родриго Бентанкур, Лукас Бергвал, Бен Дейвис, Мохамед Кудус, Деян Кулушевски, Джеймс Мадисън и Дестини Удоджи.