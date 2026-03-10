Новини
Вратар в Чехия прехвърли стадиона и прати топката в нечия тераса (ВИДЕО)

10 Март, 2026 08:31 443 0

  • томаш кюбек-
  • слован либерец-
  • футбол

Любопитното видео набързо се превърна в изключително популярно

Вратар в Чехия прехвърли стадиона и прати топката в нечия тераса (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

В любопитен футболен “инцидент” от чешката Първа лига вратарят Томаш Кюбек на Слован Либерец изчисти топката по време на срещата с Бохемианс в къщата на нищо подозиращ съсед.

Мачът между двата отбора привлече вниманието на световната футболна обществено не заради играта на терена, но заради комичния момент, който веднага се разпространи в социалните мрежи. Вратарят се опита да изчисти топката далеч, но силата на удара го изпрати директно извън стадиона, предизвиквайки изненадата на всички наоколо.


