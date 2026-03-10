Вратар в Чехия прехвърли стадиона и прати топката в нечия тераса (ВИДЕО)

В любопитен футболен “инцидент” от чешката Първа лига вратарят Томаш Кюбек на Слован Либерец изчисти топката по време на срещата с Бохемианс в къщата на нищо подозиращ съсед.

Мачът между двата отбора привлече вниманието на световната футболна обществено не заради играта на терена, но заради комичния момент, който веднага се разпространи в социалните мрежи. Вратарят се опита да изчисти топката далеч, но силата на удара го изпрати директно извън стадиона, предизвиквайки изненадата на всички наоколо.

🇨🇿 Meanwhile, in the Czech First League, goalkeeper Tomas Koubek clears the ball into someone’s house in the match between Bohemians vs. Slovan Liberec.pic.twitter.com/q6KHnR8ZHI — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) March 9, 2026