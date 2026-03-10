Новини
Австралия дава убежище на пет ирански футболистки след призив на Доналд Тръмп

Австралия дава убежище на пет ирански футболистки след призив на Доналд Тръмп

10 Март, 2026 10:56 662 6

  • иран-
  • футболистки-
  • футбол-
  • национален отбор-
  • австралия-
  • доналд тръмп

Министърът на вътрешните работи Тони Бърк каза пред журналисти, че и други членове на отбора са добре дошли да останат в Австралия

Австралия дава убежище на пет ирански футболистки след призив на Доналд Тръмп - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Австралия днес се съгласи да даде визи на пет ирански футболистки, които ще останат в страната, след като американският президент Доналд Тръмп призова Канбера да не ги връща обратно в Техеран заради опасения за тяхната сигурност, предаде Ройтерс.

Министърът на вътрешните работи Тони Бърк каза пред журналисти, че и други членове на отбора са добре дошли да останат в Австралия.

Иранският женски футболен тим пристигна в Австралия миналия месец, за да участва в турнира за Купата на Азия, още преди началото на войната в Иран.

Тимът отпадна от турнира през уикенда и трябваше да се върне страната си, подложена на бомбардировки.

Изявлението на австралийските власти дойде след дни на призиви от ирански групи в Австралия и от американския президент Доналд Тръмп към австралийското правителство да предложи помощ на жените, които не са говорили публично за желанието си да поискат убежище.

Отборът предизвика широки спекулации и медийно отразяване в Австралия, след като спортистките не изпяха иранския химн преди първия си мач, отбелязва АП.

Рано сутринта в четвъртък служители на австралийската федерална полиция транспортираха пет от жените от хотела в им в Голд Коуст на „безопасно място“, след като те подадоха молби за убежище.

Там те са се срещнали с Бърк, а и обработката на хуманитарните им визи е финализирана, каза министърът пред журналисти в Бризбейн часове по-късно.

„Не искам да си представям колко трудно е това решение за всяка от жените, но със сигурност снощи беше радостна, беше облекчение," каза Бърк, който публикува снимки в социалните мрежи на жените, усмихнати и ръкопляскащи, докато той подписва документите.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 604

    3 1 Отговор
    Интересно как играят с буорките, не съ ли блъскат кът коуне с къапаци.

    Коментиран от #5

    11:01 10.03.2026

  • 3 Никой не иска в аятолаския рай,

    4 5 Отговор
    само нашите копеи.

    11:14 10.03.2026

  • 4 Кривоверен алкаш

    4 2 Отговор
    Жените искат 21 век,а не допотопният фанатичен ислям...

    Коментиран от #6

    11:15 10.03.2026

  • 5 те да не са кат теб, бе,

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "604":

    катър!

    Сано това ли успя да измъдриш за тия смели жени?

    11:16 10.03.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кривоверен алкаш":

    Кат ги гледам, само са свалили фереджетата.

    11:27 10.03.2026

