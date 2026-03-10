Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Ивет Лалова с емоционално обръщение към Малена Замфирова

Ивет Лалова с емоционално обръщение към Малена Замфирова

10 Март, 2026 08:59

10 Март, 2026 08:59 838 2

Скъпа Малена, понякога животът ни спира рязко точно когато летим напред

Ивет Лалова с емоционално обръщение към Малена Замфирова - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендарната българска лекоатлетка Ивет Лалова, която преди години претърпя тежък инцидент на пистата по време на загрявка за турнир, след сблъсък с друга атлетка, отправи емоционално послание към сноубордистката Малена Замфирова.

"Скъпа Малена, понякога животът ни спира рязко точно когато летим напред. В такива моменти болката е голяма. Страхът е истински, но именно тогава се ражда най-силната страна на един спортист – духът. Ти си младо момиче с огромен талант и пътят ти тепърва е пред теб. Това, което ти се случва сега, е тежко изпитание, но е само част от този път . Сега най-важното е да дадеш време на тялото и на сърцето ти да се възстановят и да знаеш, че дори най-трудните моменти по пътя ни понякога се оказват, тези които ни правят по-дълбоки по-мъдри и по силни. Върви спокойно и с кураж през този момент. Той също е част от твоята история, а ние ще бъдем с теб по пътя и те обичаме", каза тя пред БНТ.


  • 1 Миличка Малена,с теб сме !

    5 1 Отговор
    Снощи се молих за теб на Богородица.Тя ще ти помогне да справиш,вярвам в това.Обичам те!

    09:15 10.03.2026

  • 2 ще се оправи

    0 0 Отговор
    много травми . като изчисля . пресметна . представя си . ето как ми се вижда . седи си и зад нея с 60 км се задава едър и пиян чужденец на ски . удря я . двамата започват да се търкалят . с 30 км . през дървета и камъни . един през друг . хвърчат ски и щеки, каски и очила, изпадат обувки . след 50 метра падат в рекичка от 4 метра височина . цопват на камъни и скали . така ги намират . чакат 4 часа хеликоптери . реанимират ги . сега са минали и операциите .

    10:09 10.03.2026

