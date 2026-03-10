Ивет Лалова с емоционално обръщение към Малена Замфирова

Легендарната българска лекоатлетка Ивет Лалова, която преди години претърпя тежък инцидент на пистата по време на загрявка за турнир, след сблъсък с друга атлетка, отправи емоционално послание към сноубордистката Малена Замфирова.

"Скъпа Малена, понякога животът ни спира рязко точно когато летим напред. В такива моменти болката е голяма. Страхът е истински, но именно тогава се ражда най-силната страна на един спортист – духът. Ти си младо момиче с огромен талант и пътят ти тепърва е пред теб. Това, което ти се случва сега, е тежко изпитание, но е само част от този път . Сега най-важното е да дадеш време на тялото и на сърцето ти да се възстановят и да знаеш, че дори най-трудните моменти по пътя ни понякога се оказват, тези които ни правят по-дълбоки по-мъдри и по силни. Върви спокойно и с кураж през този момент. Той също е част от твоята история, а ние ще бъдем с теб по пътя и те обичаме", каза тя пред БНТ.