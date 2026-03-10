Израел е постигнал целите си в Иран по-рано от очакваното, заяви посланикът във Франция

Израел е изпълнил поставените си цели в Иран по-рано от планираното. Това заяви израелският посланик във Франция Йехошуа Зарка, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Според него една от основните цели е била отслабването на иранския режим, така че народът на Иран да може сам да определя бъдещето си.

В интервю за френската телевизия BFM TV Зарка коментира и ситуацията в Ливан. По думите му ливанското правителство все още не е успяло да разоръжи шиитското движение Хизбула.