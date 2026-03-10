Израел е постигнал целите си в Иран по-рано от очакваното, заяви посланикът във Франция

Израел е изпълнил поставените си цели в Иран по-рано от планираното. Това заяви израелският посланик във Франция Йехошуа Зарка, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
Според него една от основните цели е била отслабването на иранския режим, така че народът на Иран да може сам да определя бъдещето си.
В интервю за френската телевизия BFM TV Зарка коментира и ситуацията в Ливан. По думите му ливанското правителство все още не е успяло да разоръжи шиитското движение Хизбула.
1 хахаха
Коментиран от #17
11:00 10.03.2026
2 Иранският посланик
11:01 10.03.2026
3 Путлер многоходовия
Коментиран от #5
11:01 10.03.2026
4 Роден в НРБ
11:03 10.03.2026
5 Мурка
До коментар #3 от "Путлер многоходовия":ТЕЛ А ВИВ = ГАЗА --------------------------ТОВА Е БИЛО ЦЕЛТА
11:04 10.03.2026
6 Коалиция Джефри
11:05 10.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 не може да бъде
11:07 10.03.2026
9 стоян георгиев
11:08 10.03.2026
10 стоян георгиев
11:09 10.03.2026
11 стоян георгиев
11:12 10.03.2026
12 Констатация
11:12 10.03.2026
13 Хихи
11:16 10.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Няма нищо за бомбене там
И единично бройки ракети
11:18 10.03.2026
16 Даа!
11:20 10.03.2026
17 Хмммм
До коментар #1 от "хахаха":Колко самолета са свалили на САЩ и Израел???
Колко кораба са потопили на САЩ и Израел???
Явно прекаляваш със Дезинформацията!!!
11:20 10.03.2026
18 стоян георгиев
11:23 10.03.2026
19 Данко Харсъзина
11:29 10.03.2026
20 Цървул
11:50 10.03.2026