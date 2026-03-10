Новини
Израел е постигнал целите си в Иран по-рано от очакваното, заяви посланикът във Франция

10 Март, 2026 10:57, обновена 10 Март, 2026 10:59 826 20

Според Йехошуа Зарка една от задачите е отслабването на иранския режим, а Ливан все още не успява да разоръжи „Хизбула“

Израел е постигнал целите си в Иран по-рано от очакваното, заяви посланикът във Франция - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израел е изпълнил поставените си цели в Иран по-рано от планираното. Това заяви израелският посланик във Франция Йехошуа Зарка, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Според него една от основните цели е била отслабването на иранския режим, така че народът на Иран да може сам да определя бъдещето си.

В интервю за френската телевизия BFM TV Зарка коментира и ситуацията в Ливан. По думите му ливанското правителство все още не е успяло да разоръжи шиитското движение Хизбула.


Израел
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 хахаха

    37 4 Отговор
    мишкитъе бягат с 200, ядоха як пердах а сега ще го представят като победа дее ва и демокрацията ви

    Коментиран от #17

    11:00 10.03.2026

  • 2 Иранският посланик

    31 6 Отговор
    Само че Иран още не е постигнал целите си в Израел.

    11:01 10.03.2026

  • 3 Путлер многоходовия

    7 20 Отговор
    И при нас всичко е по план. По плана на САЩ и Великобритания.

    Коментиран от #5

    11:01 10.03.2026

  • 4 Роден в НРБ

    25 0 Отговор
    Е, то целите на еврейските терористи са обикновено деца, така че не е нещо с което да се хвалят

    11:03 10.03.2026

  • 5 Мурка

    21 1 Отговор

    До коментар #3 от "Путлер многоходовия":

    ТЕЛ А ВИВ = ГАЗА --------------------------ТОВА Е БИЛО ЦЕЛТА

    11:04 10.03.2026

  • 6 Коалиция Джефри

    21 0 Отговор
    Проляхме още кръв, задоволени сме до следващото клане

    11:05 10.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 не може да бъде

    16 0 Отговор
    Техническите цели на операцията за Израел са постигнати със сигурност 100% -но политическите са постигнати с обратен знак -катастрофа!?

    11:07 10.03.2026

  • 9 стоян георгиев

    20 0 Отговор
    Ето как поражението се превръща в победа. Идват кат аслани, бягат кат нас... рани.

    11:08 10.03.2026

  • 10 стоян георгиев

    16 0 Отговор
    Факти, не може да променяте реалността с изтрит коментар. Не всички са хомо хабилес.

    11:09 10.03.2026

  • 11 стоян георгиев

    19 0 Отговор
    Тотален провал на старците Епщайн. Освен, че убиха деца и един болен старец, сътвориха икономически хаос, друго не постигнаха. Среднощния разговор с Путин показва, че нямат карти и план как да се измъкнат от блатото.

    11:12 10.03.2026

  • 12 Констатация

    14 0 Отговор
    На снимката към статията е английски полицай до плакат с текст ,, Спрете САЩ и Израел да убиват ирански деца”.

    11:12 10.03.2026

  • 13 Хихи

    11 0 Отговор
    и ние станахме по богати в еврозоната,по рано от предвиденото...

    11:16 10.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Няма нищо за бомбене там

    1 5 Отговор
    Малко остатъци от дронове на места
    И единично бройки ракети

    11:18 10.03.2026

  • 16 Даа!

    7 0 Отговор
    Постигна целите си,като набута Дончо надолу с главата в това тресавище. Сега е в позиция " шпагат" между два стола.В глобален мащаб,и вътрешен. Ако се изтегли- нищо чудно,заради вътрешното,нарастващо напрежение заради препускащите цени на горивата и храни,стоки ,услуги,ще олекне имиджа на самите щати.Ако продължи( без него сраел е дребосък) това може да му коства стола в бялата къща,през импийчмънт,за който демократите жадуват отдавна.А такъв може да поискат,още през късна есен.Когато конгреса бъде техен.

    11:20 10.03.2026

  • 17 Хмммм

    0 10 Отговор

    До коментар #1 от "хахаха":

    Колко самолета са свалили на САЩ и Израел???
    Колко кораба са потопили на САЩ и Израел???

    Явно прекаляваш със Дезинформацията!!!

    11:20 10.03.2026

  • 18 стоян георгиев

    7 0 Отговор
    Персия винаги е била убиец на империи. Това е нейната мисия в човешката история. Всеки които посегне на Персия изчезва.

    11:23 10.03.2026

  • 19 Данко Харсъзина

    5 1 Отговор
    Да, знаем ги тия циркове. Те така и говeдaтa след 20 години нефелни напъни избягаха като "победители" от Афганистан. Да не споменавам и другите им по-стари тотални военни провали.

    11:29 10.03.2026

  • 20 Цървул

    1 0 Отговор
    Дотук добре . Сега , да видим кога Иран ще изпълни целите си .

    11:50 10.03.2026