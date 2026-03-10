Паладино преди сблъсъка с Байерн: Може да е мисия невъзможна, но мечтите съществуват

Наставникът на Аталанта Рафаеле Паладино определи предстоящия сблъсък с Байерн Мюнхен в осминафиналите на Шампионска лига като изключително трудна задача, но подчерта, че неговият отбор ще се бори до край.

„За нас това ще бъде магическа вечер. Да играеш срещу Байерн е истинска мечта, защото говорим за един от най-силните отбори в света и може би най-формения тим сред петте водещи първенства“, заяви Паладино на пресконференцията преди първия мач.

Италианският специалист призна, че съперникът е фаворит, но не крие амбицията на бергамаските да поднесат изненада.

„Вероятно това е мач от типа на „мисия невъзможна“, но футболът съществува именно заради подобни предизвикателства. Видях отбора много концентриран и спокоен. Знаем колко са силни, но мечтите съществуват и искаме да ги затрудним“, добави той.

Паладино изрази и гордостта си, че Аталанта е единственият италиански представител, останал в турнира. „Чувстваме подкрепата на много хора. Получих множество съобщения за кураж от колеги и бивши съотборници“, призна наставникът.

Треньорът обърна внимание и на качествата на германския гранд, като специално отличи нападателя Хари Кейн. „Те имат изключителни индивидуалности в атака и са много опасни в дълбочина. Ние обаче не трябва да променяме стила си – трябва да поддържаме високо темпо и интензивност“, подчерта той.

Аталанта ще трябва да се справя и с няколко важни отсъствия, сред които Джакомо Распадори, Шарл де Кетеларе, Едерсон и Джорджо Скалвини.