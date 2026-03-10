Новини
Помирение след години: Уанда Нара и Спалети заровиха томахавката

10 Март, 2026 07:00 400 0

  • уанда нара-
  • лучано спалети-
  • футбол

Селфи и сърце в социалните мрежи показаха край на напрежението след сагата около Икарди

Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

След години на напрежение и публични нападки изглежда, че отношенията между Уанда Нара и Лучано Спалети най-накрая са се нормализирали. Аржентинската телевизионна звезда публикува в социалните мрежи селфи с треньора, придружено от сърдечен емотикон и посланието: „Какво удоволствие е да те видя отново, тренер“.

Снимката веднага привлече внимание, тъй като двамата дълго време бяха в центъра на един от най-големите скандали в Интер през последното десетилетие. Конфликтът избухна, когато Спалети реши да отнеме капитанската лента на Мауро Икарди и да я даде на Самир Ханданович.

По онова време Нара, която беше и агент на аржентинския нападател, често правеше остри изказвания по телевизията, което допълнително напрягаше атмосферата в съблекалнята на „нерадзурите“. Самият Спалети по-късно призна, че е бил принуден да действа, за да избегне сериозен конфликт в отбора.

Сагата приключи окончателно след трансфера на Икарди от Интер в Пари Сен Жермен.


