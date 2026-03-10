Флорентино Перес е готов да наруши клубната политика на Реал и да подготви оферта за Родри

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес е готов да направи изключение от традиционната трансферна стратегия на клуба, за да привлече халфа на Манчестър Сити Родри, съобщава “Defensa Central”.

Според информацията, мадридчани подготвят оферта на стойност около 50 милиона евро за испанския национал, който ще навърши 30 години преди началото на следващия сезон.

Подобен трансфер би представлявал сериозна промяна в политиката на „белия балет“. По принцип ръководството на клуба избягва да плаща повече от 10 милиона евро за футболисти на тази възраст.

Въпреки това Родри е разглеждан като ключов играч, който може да подсили значително халфовата линия на Реал Мадрид, което кара Перес да обмисля изключение от установеното правило. Според източниците интересът на испанския гранд към полузащитника на Манчестър Сити е напълно реален, но евентуална сделка би била сложна за осъществяване.