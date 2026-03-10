Новини
Спорт »
Световен футбол »
Флорентино Перес е готов да наруши клубната политика на Реал и да подготви оферта за Родри

Флорентино Перес е готов да наруши клубната политика на Реал и да подготви оферта за Родри

10 Март, 2026 07:30 641 0

  • реал мадрид-
  • флорентино перес-
  • футбол-
  • манчестър сити-
  • родри

Евентуална сделка би била сложна за осъществяване

Флорентино Перес е готов да наруши клубната политика на Реал и да подготви оферта за Родри - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес е готов да направи изключение от традиционната трансферна стратегия на клуба, за да привлече халфа на Манчестър Сити Родри, съобщава “Defensa Central”.

Според информацията, мадридчани подготвят оферта на стойност около 50 милиона евро за испанския национал, който ще навърши 30 години преди началото на следващия сезон.

Подобен трансфер би представлявал сериозна промяна в политиката на „белия балет“. По принцип ръководството на клуба избягва да плаща повече от 10 милиона евро за футболисти на тази възраст.

Въпреки това Родри е разглеждан като ключов играч, който може да подсили значително халфовата линия на Реал Мадрид, което кара Перес да обмисля изключение от установеното правило. Според източниците интересът на испанския гранд към полузащитника на Манчестър Сити е напълно реален, но евентуална сделка би била сложна за осъществяване.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове