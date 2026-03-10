Традиционното "женско" рали в Ловеч ще се проведе този уикенд

Ловеч се готви за истински автомобилен празник на 14 март 2026 година, когато градският площад пред железопътната гара ще се превърне в арена на традиционното състезание с приложен характер по случай Международния ден на жената. Организирано от Община Ловеч, събитието ежегодно внася висок адреналин и прецизно шофиране, като от няколко години в надпреварата рамо до рамо, но в отделни категории, сили мерят, както дамите, така и мъжете.

Всички притежатели на валидна шофьорска книжка категория „В“ и редовна застраховка „Гражданска отговорност“ са добре дошли да тестват своите умения зад волана. Регламентът е максимално достъпен — не се изискват специални състезателни лицензи или медицински прегледи, стига автомобилът да е преминал ГТП. Организаторите дори позволяват един и същ автомобил да бъде споделен от няколко пилоти, като са предвидили технологично време от минимум 5 минути за подготовка между стартовете.

Автомобилният парк ще бъде разделен в три основни технологични класа, за да се осигури честна надпревара. Клас „Стандартни“ включва серийни машини, разделени в две групи според работния обем на двигателя — до 1600 куб. см и над 1601 куб. см. За любителите на тунинга и подобренията е предвиден клас „Модифициран“, където в една обща група ще се състезават машини със спортни филтри, хидравлични ръчни спирачки и специфично окачване. Модерните технологии също имат своето място с обособения клас „Електрически“. За да бъде призната една група за сформирана, са необходими поне три автомобила, а отборното класиране ще се базира на двете най-добри времена от екип с минимум двама пилоти.

Кметът на Община Ловеч Страцимир Петков застава начело на организационния комитет, докато техническата част и дисциплината на трасето са поверени на директора на състезанието Ивелин Йончев и главния съдия Иванела Георгиева. Желаещите да се включат в надпреварата трябва да побързат, тъй като крайният срок за записване е 18:00 ч. на 13 март. Програмата в съботния ден започва точно в 09:30 ч. с административна проверка и теглене на жребий, а официалният старт на шоуто ще бъде даден в 10:00 ч.