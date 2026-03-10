Стана ясно защо капитанът на ЦСКА 1948 бе изваден от групата срещу Ботев Пд

Изненадващо капитанът на ЦСКА 1948 – Диего Медина, не бе в групата за последния мач в efbet Лига с Ботев Пловдив, завършил 0:0. Причината за това е отказът на боливиеца да подпише новия вътрешен правилник в клуба, пише „Мач Телеграф“.

До момента десният защитник бе един от най-твърдите титуляри при „червените“ и никога не бе засегнат от постоянната ротация. Интересно ще е как ще приключи драмата с Медина, още повече че доста футболисти си тръгнаха от ЦСКА 1948 заради подобни проблеми с ръководството в последните години.

24-годишният Диего Медина е част от националния отбор на Боливия, на който предстои бараж за класиране на Мондиал 2026.