Терзиев: София загуби 141 млн. евро за електротранспорт заради отложен доклад

Днес София пропусна възможност да кандидатства за 141 млн. евро европейско финансиране по Програма „Околна среда“, предназначено за инвестиции в нов електрически транспорт и модернизация на градската транспортна система. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев по повод отложения в транспортната комисия на Столичния общински съвет доклад за 24 промени в транспортната мрежа на града, предвиждащи нови тролейбусни линии, по-добри връзки между кварталите, по-малко прекачвания и по-надежден градски транспорт за гражданите.

Предложението за отлагане беше направено от общинския съветник Андрей Зографски („Спаси София“) и подкрепено от съветниците от икономическото мнозинство в комисията, ръководена от Иван Таков (БСП).

„София имаше възможност да направи следващата стъпка към модернизация на транспорта – с нов електрически подвижен състав и по-добра транспортна мрежа. Вместо това се стигна до отлагане на доклада без аргументи по същество“, заяви Терзиев.

Като аргумент за отлагането беше посочено, че общинските съветници не са имали време да се запознаят с документа. Според Терзиев обаче докладът е внесен в СОС и разпределен към комисиите четири дни преди заседанието, съгласно установения ред.

Предложенията включват 24 промени в транспортната мрежа, които целят нови тролейбусни линии, по-добри директни връзки между кварталите, по-малко прекачвания, по-надежден градски транспорт и по-широко използване на електрически превозни средства. Те са свързани с инвестиции в нов подвижен състав, включително 75 нови тролейбуса и 50 електробуса, както и с възможността София да кандидатства за 141 млн. евро европейско финансиране за развитие на електротранспорта.

Кметът подчерта, че подобряването на транспорта изисква системни решения и дългосрочна политика. Само през последните месеци Столична община предприе няколко ключови стъпки за модернизация на системата – разширяване на автобусната мрежа с над 40 км нови маршрути, стартиране на пазарни консултации за доставка и поддръжка на 130 нови трамвая, както и подготовка за решаване на проблема с трамвайното трасе по бул. „Ген. М. Д. Скобелев“.

„Транспортът на София няма да се подобри със скандали и внушения. Ще се подобри с инвестиции, планиране и последователна политика“, посочи Терзиев и призова общинските съветници да подкрепят разглеждането на доклада при следващата възможност.

„София има нужда от по-добър транспорт, а не от блокиране на решения. Надявам се следващия път да видим повече отговорност към града и към хората, които разчитат на тази система всеки ден“, допълни кметът.