Терзиев: София загуби 141 млн. евро за електротранспорт заради отложен доклад

Днес София пропусна възможност да кандидатства за 141 млн. евро европейско финансиране по Програма „Околна среда“, предназначено за инвестиции в нов електрически транспорт и модернизация на градската транспортна система. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев по повод отложения в транспортната комисия на Столичния общински съвет доклад за 24 промени в транспортната мрежа на града, предвиждащи нови тролейбусни линии, по-добри връзки между кварталите, по-малко прекачвания и по-надежден градски транспорт за гражданите.
Предложението за отлагане беше направено от общинския съветник Андрей Зографски („Спаси София“) и подкрепено от съветниците от икономическото мнозинство в комисията, ръководена от Иван Таков (БСП).
„София имаше възможност да направи следващата стъпка към модернизация на транспорта – с нов електрически подвижен състав и по-добра транспортна мрежа. Вместо това се стигна до отлагане на доклада без аргументи по същество“, заяви Терзиев.
Като аргумент за отлагането беше посочено, че общинските съветници не са имали време да се запознаят с документа. Според Терзиев обаче докладът е внесен в СОС и разпределен към комисиите четири дни преди заседанието, съгласно установения ред.
Предложенията включват 24 промени в транспортната мрежа, които целят нови тролейбусни линии, по-добри директни връзки между кварталите, по-малко прекачвания, по-надежден градски транспорт и по-широко използване на електрически превозни средства. Те са свързани с инвестиции в нов подвижен състав, включително 75 нови тролейбуса и 50 електробуса, както и с възможността София да кандидатства за 141 млн. евро европейско финансиране за развитие на електротранспорта.
Кметът подчерта, че подобряването на транспорта изисква системни решения и дългосрочна политика. Само през последните месеци Столична община предприе няколко ключови стъпки за модернизация на системата – разширяване на автобусната мрежа с над 40 км нови маршрути, стартиране на пазарни консултации за доставка и поддръжка на 130 нови трамвая, както и подготовка за решаване на проблема с трамвайното трасе по бул. „Ген. М. Д. Скобелев“.
„Транспортът на София няма да се подобри със скандали и внушения. Ще се подобри с инвестиции, планиране и последователна политика“, посочи Терзиев и призова общинските съветници да подкрепят разглеждането на доклада при следващата възможност.
„София има нужда от по-добър транспорт, а не от блокиране на решения. Надявам се следващия път да видим повече отговорност към града и към хората, които разчитат на тази система всеки ден“, допълни кметът.
1 Георги
Коментиран от #17
10:58 10.03.2026
3 Трол
11:00 10.03.2026
4 Дони
11:01 10.03.2026
5 саЛама Иво Калушев
11:06 10.03.2026
6 604
11:18 10.03.2026
7 Данко Харсъзина
11:23 10.03.2026
9 този кмет не е по чистотата
11:28 10.03.2026
10 Като цяло през последните две на
11:29 10.03.2026
11 От престъпни
11:31 10.03.2026
12 Ддд
11:31 10.03.2026
13 ЗА ТОВА СА СЪЗДАЛИ ТОВА НПО.
11:38 10.03.2026
14 Не е важно, че
11:39 10.03.2026
15 Тити на Кака
1. ДСУшенцето внася предложение за най-голямата промяна в транспортната схема на София откакто в града се строи метро.
2. Настоява предложението да се гласува незабавно от СОС.
3. Хората от СОС отказват да гласуват нещо, което на са обсъдили, и насрочват дата за обсъждане.
4. Лицето ДСУшко се възправя и ни осведомява за новото си постижение - изпуснати пари, понеже предложението е внесено в последния момент и датата за обсъждане прескача дедлайна.
5. Ние се питаме кой и защо внася подобни стратегически за столицата документи буквално часове преди изтичащия срок за влизане в рамката за финансиране?
И веднага се сещаме кой - този гениален човек се казва Васил Терзиев. 100 ДС. Когато си спомняме за ДС, веднага се сещаме и защо.
Петроханно ни е....
11:42 10.03.2026
16 БЪЛГАРИН
кмет некадърнико.Разкарай се защото който и да спечели изборите първо ще пичне теб.Тогава
ще станеш управител на Петрохан ако ти стиска.
11:44 10.03.2026
17 Пп Петрохан
До коментар #1 от "Георги":141 мил., бълха ги ухапала...петруханци, пари като вестници..
11:50 10.03.2026