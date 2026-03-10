Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
България »
Терзиев: София загуби 141 млн. евро за електротранспорт заради отложен доклад

Терзиев: София загуби 141 млн. евро за електротранспорт заради отложен доклад

10 Март, 2026 10:51 866 17

  • васил терзиев-
  • европейско финансиране-
  • електротранспорт

Кметът подчерта, че подобряването на транспорта изисква системни решения и дългосрочна политика. Само през последните месеци Столична община предприе няколко ключови стъпки за модернизация на системата

Терзиев: София загуби 141 млн. евро за електротранспорт заради отложен доклад - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес София пропусна възможност да кандидатства за 141 млн. евро европейско финансиране по Програма „Околна среда“, предназначено за инвестиции в нов електрически транспорт и модернизация на градската транспортна система. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев по повод отложения в транспортната комисия на Столичния общински съвет доклад за 24 промени в транспортната мрежа на града, предвиждащи нови тролейбусни линии, по-добри връзки между кварталите, по-малко прекачвания и по-надежден градски транспорт за гражданите.

Предложението за отлагане беше направено от общинския съветник Андрей Зографски („Спаси София“) и подкрепено от съветниците от икономическото мнозинство в комисията, ръководена от Иван Таков (БСП).

„София имаше възможност да направи следващата стъпка към модернизация на транспорта – с нов електрически подвижен състав и по-добра транспортна мрежа. Вместо това се стигна до отлагане на доклада без аргументи по същество“, заяви Терзиев.

Като аргумент за отлагането беше посочено, че общинските съветници не са имали време да се запознаят с документа. Според Терзиев обаче докладът е внесен в СОС и разпределен към комисиите четири дни преди заседанието, съгласно установения ред.

Предложенията включват 24 промени в транспортната мрежа, които целят нови тролейбусни линии, по-добри директни връзки между кварталите, по-малко прекачвания, по-надежден градски транспорт и по-широко използване на електрически превозни средства. Те са свързани с инвестиции в нов подвижен състав, включително 75 нови тролейбуса и 50 електробуса, както и с възможността София да кандидатства за 141 млн. евро европейско финансиране за развитие на електротранспорта.

Кметът подчерта, че подобряването на транспорта изисква системни решения и дългосрочна политика. Само през последните месеци Столична община предприе няколко ключови стъпки за модернизация на системата – разширяване на автобусната мрежа с над 40 км нови маршрути, стартиране на пазарни консултации за доставка и поддръжка на 130 нови трамвая, както и подготовка за решаване на проблема с трамвайното трасе по бул. „Ген. М. Д. Скобелев“.

„Транспортът на София няма да се подобри със скандали и внушения. Ще се подобри с инвестиции, планиране и последователна политика“, посочи Терзиев и призова общинските съветници да подкрепят разглеждането на доклада при следващата възможност.

„София има нужда от по-добър транспорт, а не от блокиране на решения. Надявам се следващия път да видим повече отговорност към града и към хората, които разчитат на тази система всеки ден“, допълни кметът.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георги

    11 3 Отговор
    да беше pdf комуна да ги извадиш от джоба си, дсилчо

    Коментиран от #17

    10:58 10.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Трол

    8 0 Отговор
    Всички знаем, че на София отива най-много транспорт чрез коне с каручки. Хем е екологично, хем е в съзвучие с културните особености на местните.

    11:00 10.03.2026

  • 4 Дони

    11 2 Отговор
    ОТ ПЕТРОХАН ПАХНЕТ ---ОТ КЪДЕ МЕХИКО ПОЧВА ДА СМЪРДИ

    11:01 10.03.2026

  • 5 саЛама Иво Калушев

    10 2 Отговор
    ееее, ми дари малко бе, Васенце. На мен как ми даряваше. Бръкни са у джеба

    11:06 10.03.2026

  • 6 604

    4 1 Отговор
    Лама Васко да прави доклада да не се скътава!

    11:18 10.03.2026

  • 7 Данко Харсъзина

    7 1 Отговор
    ДС издънката иска да каже, че зелените соpосианcки НПО-та са изгубили възможността да присвоят тия пари. И за обикновените хора това е чудесно!

    11:23 10.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 този кмет не е по чистотата

    4 1 Отговор
    Този разхожда ли се из софия???Толкова мръсна софия не я помня никога!

    11:28 10.03.2026

  • 10 Като цяло през последните две на

    1 0 Отговор
    Московска са на забавен каданс, но с отчуждаването, като финикийци на ишлеме 😉

    11:29 10.03.2026

  • 11 От престъпни

    4 1 Отговор
    безродници и безотговорни същества , напълнили пеликански гуши с милиони евросредства !

    11:31 10.03.2026

  • 12 Ддд

    0 3 Отговор
    Този в последния момент ли вкарва доклади, че губи пари, и после се сърди на ОС?

    11:31 10.03.2026

  • 13 ЗА ТОВА СА СЪЗДАЛИ ТОВА НПО.

    0 0 Отговор
    ТОА ЗАЩО ОЩЕ НЕ СИ Е ПОДАЛ ОСТАВКТА. ВСИЧКИ ГО САБОТИРАТ, А И ТОЙ СИ Е НЕКАДЪРЕН. ОТДЕЛНО Е СВЪРЗАН С ПЕТРОХАНСИЯ СЛУЧАЙ. КАК СЕ ДАВАТ 300 000 ЕЙ ТАКА, БЕЗ НИЩО В ЗАМЯНА? ДА СА 20 - 50 ЛЕВА И ДА НЕ СИ ГИ ТЪРСИШ ПОСЛЕ - ДА, АМА 300 000? ЯВНО Е ЧАКАЛ ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ, ДА МУ СЕ ВЪРНАТ 3 МИЛИОНА, Я ОТ ИМАНЕ, Я ОТ ДРОГА, Я ОТ ДРУГИ ЦЕННОСТИ?

    11:38 10.03.2026

  • 14 Не е важно, че

    0 0 Отговор
    София загуби 141 млн. евро. Важното е кой ги е намерил.

    11:39 10.03.2026

  • 15 Тити на Кака

    1 1 Отговор
    Само факти:

    1. ДСУшенцето внася предложение за най-голямата промяна в транспортната схема на София откакто в града се строи метро.
    2. Настоява предложението да се гласува незабавно от СОС.
    3. Хората от СОС отказват да гласуват нещо, което на са обсъдили, и насрочват дата за обсъждане.
    4. Лицето ДСУшко се възправя и ни осведомява за новото си постижение - изпуснати пари, понеже предложението е внесено в последния момент и датата за обсъждане прескача дедлайна.
    5. Ние се питаме кой и защо внася подобни стратегически за столицата документи буквално часове преди изтичащия срок за влизане в рамката за финансиране?
    И веднага се сещаме кой - този гениален човек се казва Васил Терзиев. 100 ДС. Когато си спомняме за ДС, веднага се сещаме и защо.

    Петроханно ни е....

    11:42 10.03.2026

  • 16 БЪЛГАРИН

    1 0 Отговор
    До роденя със сребърна лъжичка ченгесарски син: София ще губи винаги докато ти си измислен
    кмет некадърнико.Разкарай се защото който и да спечели изборите първо ще пичне теб.Тогава
    ще станеш управител на Петрохан ако ти стиска.

    11:44 10.03.2026

  • 17 Пп Петрохан

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Георги":

    141 мил., бълха ги ухапала...петруханци, пари като вестници..

    11:50 10.03.2026