Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Тенис »
Григор Димитров обяви Ейса за най-красивата жена в света

Григор Димитров обяви Ейса за най-красивата жена в света

10 Март, 2026 10:29 1 615 22

  • григор димитров-
  • ейса гонсалес-
  • сексапил-
  • секси-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт

Първата ни ракета и мексиканката са заедно от година, а хасковлията я поздрави в Инстаграм за 8 март

Григор Димитров обяви Ейса за най-красивата жена в света - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Григор Димитров за пореден път се показа като голям джентълмен, отправяйки прочувствено послание на актрисата Ейса Гонсалес. Първата ни ракета и мексиканката са заедно от година, а хасковлията я поздрави в Инстаграм за 8 март:

„Честит Ден на жената на най-красивата, която познавам! Правиш света ми по-слънчев със съществуването си", написа Димитров под кадър, на който 35-годишната мексиканка е с елегантна черна рокля от събитие на модното списание W.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А па

    10 3 Отговор
    Аз познавам една по църна и от тая, и от Шерцингер! Ако му я покажем, тия че изпаднат от каруцата у движение... Баре два месеца че изкара с нея!

    10:34 10.03.2026

  • 2 Григор

    5 3 Отговор
    Скопеца

    10:36 10.03.2026

  • 3 Тома

    11 2 Отговор
    При бати Гришо гаджетата му са от пожар нагоре

    10:37 10.03.2026

  • 4 Спиро

    11 0 Отговор
    При Гришо гаджетата са поточна линия, чакаме следващата..

    10:39 10.03.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    11 1 Отговор
    Аскювското коцкарче сменя любовиците по-често отколкото си сменя шортите.

    10:42 10.03.2026

  • 6 Преди

    8 0 Отговор
    него, и други са я обявявали.

    10:42 10.03.2026

  • 7 Коиловци брадърс

    6 7 Отговор
    Красива жена, Григор определено разбира!

    Коментиран от #11

    10:43 10.03.2026

  • 8 читател

    12 1 Отговор
    поредната глупост - той познава ли всички жени - има толкова красиви момичета

    10:45 10.03.2026

  • 9 Любопитен

    12 3 Отговор
    Аз съм отвратен от Гришо - станал е гражданин на Монако за да не се налага да декларира доходи и плаща данъци тук като нормалните българи, а парите ги харчи за луксозни коли и луксозен ескорт, която бил най-красивата жена света... Няма такава идилия честно...

    10:46 10.03.2026

  • 10 Петроханска лама

    4 0 Отговор
    4 от 10
    Твърда четворка.

    Коментиран от #14

    10:50 10.03.2026

  • 11 Щото

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Коиловци брадърс":

    много разбира..... затуй е все на опашката.

    10:50 10.03.2026

  • 12 Абе

    2 0 Отговор
    Аийййй.

    10:51 10.03.2026

  • 13 НЕПОЗНАТ

    1 2 Отговор
    ГРИШО МНОГО ЗАЛИТА ПО ЖЕНИ И ТОВА НЕ МИ ХАРЕСВА. ЖЕНЧО.

    10:57 10.03.2026

  • 14 Не е ли

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Петроханска лама":

    висока ощенката ти ве... Хем дърта хем от другия пол...???

    10:57 10.03.2026

  • 15 Нема късмет

    9 2 Отговор
    Така и не си намери свястно момиче.От малък го подкараха най големите korvu

    11:00 10.03.2026

  • 16 След още една година

    2 0 Отговор
    като му омръзне нещата ще се променят.

    11:12 10.03.2026

  • 17 Чак пък

    3 1 Отговор
    По-скоро си приличат малко в лице и затова са се взели

    11:13 10.03.2026

  • 18 Българин

    4 2 Отговор
    За тебе може, з нас не.Има в пъти по-красиви жени от тая.

    Коментиран от #22

    11:17 10.03.2026

  • 19 Не е прав,

    3 1 Отговор
    Митрофанка е по красива!

    11:20 10.03.2026

  • 20 Петър

    7 1 Отговор
    Не разбирам редакцията защо ни занимава с Григор. Кой е той за да ни занимават перманентно с него?
    Състезава ли се за България? Не,нали? Плаща ли данъците си в България? Не! Е,какъв му е приносът за България ,та ни занимавате с него? Спечелил някакви пари..... Да си ги харчи на воля и не ни занимавайте повече с него!

    11:24 10.03.2026

  • 21 хе хе

    0 0 Отговор
    София Вергара е по-красива, нищо че е по-стара.

    11:39 10.03.2026

  • 22 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Българин":

    Копейката гладна и съдрана винаги умира от завист и яд до като се въргаля в титята чакайки асвабадителите си с въшките и галошите!

    11:45 10.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове