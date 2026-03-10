Григор Димитров обяви Ейса за най-красивата жена в света

Григор Димитров за пореден път се показа като голям джентълмен, отправяйки прочувствено послание на актрисата Ейса Гонсалес. Първата ни ракета и мексиканката са заедно от година, а хасковлията я поздрави в Инстаграм за 8 март:

„Честит Ден на жената на най-красивата, която познавам! Правиш света ми по-слънчев със съществуването си", написа Димитров под кадър, на който 35-годишната мексиканка е с елегантна черна рокля от събитие на модното списание W.