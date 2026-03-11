Новини
Спорт »
Бг футбол »
Христо Янев заведе футболистите на ЦСКА на театър

Христо Янев заведе футболистите на ЦСКА на театър

11 Март, 2026 08:30 580 5

  • христо янев-
  • футбол-
  • цска-
  • театър-
  • христо пъдев

Бяха на представлението "И верният отговор е"

Христо Янев заведе футболистите на ЦСКА на театър - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Актьорът Христо Пъдев, който е голям привърженик на ЦСКА, разкри, че част от отбора на "червените", начело със старши треньора Христо Янев, са присъствали на представлението "И верният отговор е".

"Тази вечер голяма част от моя любим отбор ЦСКА, начело със своя треньор - Христо Янев, бяха на представлението "И верният отговор е".

Благодаря, момчета!

Благодаря на физиотерапевта и душата на отбора, моя приятел Иван Христов, за цялата организация!

Беше чест да играя пред вас!

Успех!", написа Пъдев.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Юуп

    0 0 Отговор
    А в театъра на армията ли ги заведе?

    08:46 11.03.2026

  • 3 Хмм

    0 0 Отговор
    че то в ЦСКА българи няма, какво са разбрали

    08:57 11.03.2026

  • 4 Ами

    0 0 Отговор
    пиесата е с футболна тематика, в "Театър отвъд канала"

    09:03 11.03.2026

  • 5 Ееех, как се радвам!

    0 0 Отговор
    Сега футболистите на ЦСКА вече знаят, какво е "театър" !😂😂😂

    09:05 11.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове