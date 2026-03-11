Христо Янев заведе футболистите на ЦСКА на театър

Актьорът Христо Пъдев, който е голям привърженик на ЦСКА, разкри, че част от отбора на "червените", начело със старши треньора Христо Янев, са присъствали на представлението "И верният отговор е".

"Тази вечер голяма част от моя любим отбор ЦСКА, начело със своя треньор - Христо Янев, бяха на представлението "И верният отговор е".

Благодаря, момчета!

Благодаря на физиотерапевта и душата на отбора, моя приятел Иван Христов, за цялата организация!

Беше чест да играя пред вас!

Успех!", написа Пъдев.