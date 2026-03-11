Украйна съобщи за удар по ключов руски завод за ракетни компоненти в Брянска област

Украйна е атакувала важен завод за производство на ракетни компоненти в граничната руска Брянска област. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

По информация на украинските военни при удара са били използвани британски ракети Storm Shadow, насочени към завода „Кремний Ел“. Според Киев предприятието е произвеждало ключови компоненти, използвани в руските ракетни системи.

В нощното си видеообръщение Зеленски съобщи, че украинските сили са поразили един от важните руски военни обекти в района на Брянск. Той се позова на доклад на главнокомандващия на украинската армия Олександър Сирски.

Украинският президент уточни, че в завода са се произвеждали електронни елементи и компоненти, използвани при сглобяването на руски ракети.

От Генерален щаб на Въоръжените сили на Украйна определиха предприятието като „критично важно звено“ в производствената верига на руските високоточни оръжия. Там се изработват полупроводникови устройства и интегрирани микрочипове. По думите им все още се изяснява какви са точните щети след удара.

Междувременно губернаторът на областта Александър Богомаз съобщи в Telegram, че при ракетната атака са загинали шестима цивилни, а 37 души са били ранени. Той не спомена директно завода, но определи действията на Украйна като „терористична атака“.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че ударът е бил предварително планиран и според Москва е бил насочен срещу цивилни. Тя призова ООН да направи оценка на случилото се.