Украйна съобщи за удар по ключов руски завод за ракетни компоненти в Брянска област
  Тема: Украйна

11 Март, 2026 09:44, обновена 11 Март, 2026 09:48

Киев твърди, че е използвал ракети Storm Shadow срещу предприятието „Кремний Ел“, докато руските власти съобщават за жертви и ранени цивилни

Украйна съобщи за удар по ключов руски завод за ракетни компоненти в Брянска област - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна е атакувала важен завод за производство на ракетни компоненти в граничната руска Брянска област. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.

По информация на украинските военни при удара са били използвани британски ракети Storm Shadow, насочени към завода „Кремний Ел“. Според Киев предприятието е произвеждало ключови компоненти, използвани в руските ракетни системи.

В нощното си видеообръщение Зеленски съобщи, че украинските сили са поразили един от важните руски военни обекти в района на Брянск. Той се позова на доклад на главнокомандващия на украинската армия Олександър Сирски.

Украинският президент уточни, че в завода са се произвеждали електронни елементи и компоненти, използвани при сглобяването на руски ракети.

От Генерален щаб на Въоръжените сили на Украйна определиха предприятието като „критично важно звено“ в производствената верига на руските високоточни оръжия. Там се изработват полупроводникови устройства и интегрирани микрочипове. По думите им все още се изяснява какви са точните щети след удара.

Междувременно губернаторът на областта Александър Богомаз съобщи в Telegram, че при ракетната атака са загинали шестима цивилни, а 37 души са били ранени. Той не спомена директно завода, но определи действията на Украйна като „терористична атака“.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че ударът е бил предварително планиран и според Москва е бил насочен срещу цивилни. Тя призова ООН да направи оценка на случилото се.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2 от 28 гласа.
  • 1 Слънцето грее весело!

    28 30 Отговор
    Хубав ден с хубави новини се очертава!

    Коментиран от #22, #34

    09:50 11.03.2026

  • 2 Хипотетично

    16 11 Отговор
    Военен завод или жилищен блок, всичко зависи от лоялното или подвеждащо разузнаване.

    Коментиран от #8, #37, #54

    09:53 11.03.2026

  • 3 Мнение

    25 21 Отговор
    Путио яко го псуват по руските сайтове. Отдавна го подозират, че умишлено изтрепва руснаци и проваля Русия, тъпчейки четири години на едно място. Либералпедалче излезе лилипутко!

    Коментиран от #12, #40, #69

    09:55 11.03.2026

  • 4 На руския "микро " чип

    15 15 Отговор
    му трябва ракета , за да го носи!

    Той не се побира в телефон, лаптоп или друго такова устройство.

    Коментиран от #45

    09:56 11.03.2026

  • 5 А защо в Киев

    23 10 Отговор
    по дърветата види чучело на Зеленски..... Пълно е с такива кукли и по стълбовете.

    09:58 11.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 А бее

    21 10 Отговор
    Я оставете тиа лакърдии...... Туй го знаем вече наизуст........
    ами я кажете кво става в телАвив ???!
    И где нет..аняхуй ???!

    09:59 11.03.2026

  • 8 Ердоган

    12 20 Отговор

    До коментар #2 от "Хипотетично":

    Нищо чудно руските терористи на първия етаж да произвеждат оръжия, а на втория да е девическо училище.

    Коментиран от #47

    09:59 11.03.2026

  • 9 мечтател

    12 13 Отговор
    нека изчезнат от света всички диктаторчета недоносени!

    09:59 11.03.2026

  • 10 зрелищна атака

    5 12 Отговор
    над сто измрели . и още ще има . когато има повече конфликти има повече измрели . може да сключат мир .

    09:59 11.03.2026

  • 11 ВВП

    22 10 Отговор
    Със сигурност е жилищна сграда .Заводи за военно оборудване НЯМатам в Брянск..има във Красноярск,Новосибирск , Иркутск..и много други..Това е терр,акт на на режима който иска да спират да го бият ,обаче в удобен случай стрелят срещу градовете директно в хората

    Коментиран от #76

    09:59 11.03.2026

  • 12 Ами

    9 14 Отговор

    До коментар #3 от "Мнение":

    Виж, че на Путин майчиното му име е Шеломов и че край него са само хазари-милиардери. Друго нама, какво да се коментира.

    Коментиран от #14, #15

    10:00 11.03.2026

  • 13 ВВП

    16 9 Отговор
    Заравнявай Киев и околията ..

    10:02 11.03.2026

  • 14 В превод от руски

    8 4 Отговор

    До коментар #12 от "Ами":

    значи ШЛЕМ.

    10:02 11.03.2026

  • 15 Урко

    10 6 Отговор

    До коментар #12 от "Ами":

    Ами европендели какво ? Ще ги пуснем на коча.

    Коментиран от #53

    10:02 11.03.2026

  • 16 голем смех

    8 12 Отговор
    Значи викате някой ще похаби ракети за 3-4 милиона паунда за да удари 2-3 цивилни, а? Я Захарова да иде на доктор да се прегледа. В Париж!

    Коментиран от #26

    10:03 11.03.2026

  • 17 ВВП

    15 6 Отговор
    Зеления пор и режима искат да продължават конфликта .,защото ако спре може да стане страшно за тия свине..

    10:03 11.03.2026

  • 18 стоян георгиев

    15 5 Отговор
    Нищо ключово няма в този завод, просто киефските фашисти удариха посред бял ден сграда с цивилни!

    10:06 11.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ВВП

    14 2 Отговор
    От години ни ,уверяват че РФ няма чипове и не може да произведе пирони..Сега изведнъж на 50 км от вражеска територия има завод за полупроводници и чипове ..Ама ай стига манипулации ..ударен е жилищен блок .с хора вътре ..

    Коментиран от #58

    10:06 11.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Много лошо им се пише на Купейките

    10 12 Отговор

    До коментар #1 от "Слънцето грее весело!":

    На всички Фронтове губят Безусловно

    10:07 11.03.2026

  • 23 ВВП

    12 3 Отговор
    Трепете гнусния зелен пор..

    10:08 11.03.2026

  • 24 ПРОСЕЩИЯТ НАРКО КЛОУН

    11 3 Отговор
    Пак стреля руши и после плаче. Той миролюбив ПУТИН ЗЪЛ. ТАКИВА СА ОКРАНЯНО В БОЛШЕНСТВОТО ПРОСЯТ ПЛАЧАТ РУШАТ ПОСЛЕ СЕ ОПРАВДАВАТ И ХЛЕНЧАТ. НАШ ТУУУЛУП ОТ ТЯХ СЕ Е УЧИЛ.

    10:11 11.03.2026

  • 25 реалистъ

    3 12 Отговор
    Украйна попилява Русия. Путин изпусна всички шансове за победа.

    10:13 11.03.2026

  • 26 Безиме

    2 7 Отговор

    До коментар #16 от "голем смех":

    Ракетите са подарък от англичаните .никой нищо не плаща..Ясен ??

    Коментиран от #35

    10:13 11.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Механик

    3 8 Отговор
    Благи вести.

    10:15 11.03.2026

  • 29 ВВП

    7 3 Отговор
    Прри всекиудобен случай режима в Киев удря някоя сграда ..После рева тче руските не искат мир ..Това е светът на окропите .зъл и гнусен..

    10:16 11.03.2026

  • 30 Българин

    4 3 Отговор
    ВСУ мачка по всички направления!

    10:17 11.03.2026

  • 31 Копейка в шок

    4 4 Отговор
    Шокиран съм!!!!! Тръгвам си от Дунав мост !Няма да меся повече питки! Няма пАбеда, Костя и тьотята от пАсоля пошли на Х.........

    10:17 11.03.2026

  • 32 Тодар Живков

    3 4 Отговор
    Има ли другари по-гламаво племе от руските комунисти?
    Има.По-гламаво племе са българските комунисти.

    10:18 11.03.2026

  • 33 Урсулките се превъзбудиха, че

    5 2 Отговор
    "Украйна съобщи..."😅😅

    10:18 11.03.2026

  • 34 Нищо добро не следва

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Слънцето грее весело!":

    Едва ли ще се радваш толкова, ако изгрее друго, изкуствено "слънце".

    10:19 11.03.2026

  • 35 голем смех

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Безиме":

    Викаш, щом са подарък ракетите, укрите ще ги пуцат сватбарската, а? Брей брей брей. Брей, жива да не бях!

    10:19 11.03.2026

  • 36 2222

    4 2 Отговор
    "при удара са били използвани британски ракети Storm Shadow" - тези ракети нали се насочват от британците? Другарят Путин какво ще каже по въпроса - пак хленчове и празни приказки.

    Коментиран от #43

    10:20 11.03.2026

  • 37 Ха ха

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Хипотетично":

    Хипотетично....но го показаха и по ТВ завод в промишлена зона.Копейките не могат да повярват в безсилие и простите руски генерали воюващи с тактики от ПСВ и ВСВ с огромни количества Груз 200.
    Толкова си могат ,крепостни бол .

    Коментиран от #52

    10:20 11.03.2026

  • 38 Гого

    3 1 Отговор
    Руснаците бягат от фронта презглава.Не знаят на кой свят са.

    10:21 11.03.2026

  • 39 Дик диверсанта

    5 3 Отговор
    Добре е коментиращите да видите попаденията на Буреносната сянка на територията на завода.Като по учебник, на разстояние от 130 метра, образувайки почти квадрат. И това заснето от дрон, а руското безаналогово ПВО не работи, а може и да няма.
    Убитите и ранените са работници в завода.

    Коментиран от #83

    10:21 11.03.2026

  • 40 Умнико

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Мнение":

    Едва ли се досещаш такава критика какво цели?

    10:21 11.03.2026

  • 41 Мими Кучева🐕

    4 2 Отговор
    Бели магистрали.💋🤗🤣👍

    10:21 11.03.2026

  • 42 Насилствена мобилизация

    3 4 Отговор
    Вадят хората от леглото им да ги мобилизират. Жените им пищят, децата плачат, а бандеровците налагат таткото с юмруци и го влачат към буса!

    10:22 11.03.2026

  • 43 3333

    2 4 Отговор

    До коментар #36 от "2222":

    Не му се чува гласчето от бункера.Казаха му Проссия не е фактор.

    Коментиран от #51

    10:22 11.03.2026

  • 44 От редакцията

    1 2 Отговор
    Захарова да призове и арменският поп.

    10:22 11.03.2026

  • 45 Май

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "На руския "микро " чип":

    Твоя чип нещо се е спекал..

    10:23 11.03.2026

  • 46 Запознат

    5 3 Отговор
    Ударили са центъра на Брянск а не завода. Утре ще има рев на козячета когато руснаците отговорят.

    Коментиран от #55

    10:23 11.03.2026

  • 47 Как се сети?

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ердоган":

    Май, на втория ти етаж няма никой?!

    10:24 11.03.2026

  • 48 Заводът е като яма.

    3 2 Отговор
    Само 6 жертви??Щом руснаците казват,че са 6 значи,че са поне 306:))

    10:26 11.03.2026

  • 49 Чудя се на

    4 1 Отговор
    Русия, като не можеш да свършиш една работа до край, защо се захващаш.

    Коментиран от #56

    10:26 11.03.2026

  • 50 Кръчмар

    3 3 Отговор
    Връгай атома Вова!

    10:26 11.03.2026

  • 51 Учуден

    1 3 Отговор

    До коментар #43 от "3333":

    "Казаха му Проссия не е фактор"

    Че защо всички се напъват да му се обаждат по телефона тогава - освен шейховете и даже и Тръмп. Да не говорим за Мелони че е договорила руски втечнен газ.

    Коментиран от #59

    10:26 11.03.2026

  • 52 Кое е смешното?

    1 2 Отговор

    До коментар #37 от "Ха ха":

    Някой дава заповед за убийстео на цивилни. Какво си мислиш, че ще последва?

    10:26 11.03.2026

  • 53 Пурко

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Урко":

    Само, че коча е скопен

    10:27 11.03.2026

  • 54 Без хипотези

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хипотетично":

    Русия затова почна войната.

    Коментиран от #60

    10:27 11.03.2026

  • 55 Zaxaрова

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "Запознат":

    Брау бе гуведо!Имаш една баничка!

    10:27 11.03.2026

  • 56 Зевзек

    2 3 Отговор

    До коментар #49 от "Чудя се на":

    "като не можеш да свършиш една работа до край, защо се захващаш"

    Не само че я свърши ами има и бонуси - разпадна НАТО и фалира ЕС.

    Коментиран от #62, #66

    10:28 11.03.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Володимир

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "ВВП":

    Вече няма

    10:28 11.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Помнещ

    4 1 Отговор

    До коментар #54 от "Без хипотези":

    Войната започна още 2014 когато господарите ти организираха кървав преврат.

    Коментиран от #67

    10:29 11.03.2026

  • 61 Факти

    4 2 Отговор
    Когато пламна войната Иран, Украйна започна да си връща територия. Защо? Ами защото Иран спряха да изнасят дронове, снаряди и патрони за Русия, тъй като им трябват. Русия изтегли от Украйна системи за заглушаване и специалисти по радиоелектронна борба и ги прати в Иран. Част от руските космически и разузнавателни мощности са ангажирани в помощ на Иран и не могат да се фокусират върху Украйна. Путин и министерството на отбраната са на телефона с Израел, Саудитска Арабия и САЩ и това забавя решенията за Украйна. Как само са свързани нещата.

    Коментиран от #70

    10:30 11.03.2026

  • 62 Кухоглава копейка

    3 1 Отговор

    До коментар #56 от "Зевзек":

    Ще се мриееее.И за банички няма да има

    10:30 11.03.2026

  • 63 Гост

    2 2 Отговор
    Край. Русия остана без ракети.

    10:31 11.03.2026

  • 64 Зевзек

    0 2 Отговор

    До коментар #59 от "Така е":

    Така е, за това не намира нашите козячета - те са си по рождение глупаци.

    10:31 11.03.2026

  • 65 Киюв за 3 дня

    5 1 Отговор
    Ко стана?

    10:31 11.03.2026

  • 66 Комик

    5 1 Отговор

    До коментар #56 от "Зевзек":

    НАТО си е цял, стои си по казармите и гледа с кеф как в изобилие се лее руска кръв.
    ЕС си функционира, гледаме си Шампионската лига, стадиони препълнени и с биричка в ръка.
    Виж друго е в руското блато където нито една ганьовска копейка страхлив не замина в крепостния рай.

    10:32 11.03.2026

  • 67 Помниш ли дед овия

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Помнещ":

    Има ли за банички 🤣?

    Коментиран от #72

    10:32 11.03.2026

  • 68 Рублевка

    3 3 Отговор
    На всеки удар Русия отговаря стократно. Утре от крайна ще се носят плач и писъци.

    10:32 11.03.2026

  • 69 Айде сега,

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Мнение":

    започнаха русофилските оправдания.

    10:32 11.03.2026

  • 70 Учуден

    4 0 Отговор

    До коментар #61 от "Факти":

    "Украйна започна да си връща територия"

    И каква територия са си върнали укрите можеш ли ми каза?

    10:32 11.03.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Помнещ

    3 0 Отговор

    До коментар #67 от "Помниш ли дед овия":

    Рев на козячета ли чувам и плюене в безсилна ярост - ама това е музика за ушите ми

    10:34 11.03.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Само питам

    3 1 Отговор
    Как е Натаняхо? Оправи ли се? Кога ще убива още момиченца в Иран?

    10:36 11.03.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Само питам

    3 1 Отговор
    Как перат и се къпят в Киев, като няма вода и ток? Как си поддържат хигиената украинките?

    Коментиран от #84

    10:39 11.03.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Ае копейките

    1 0 Отговор
    Тръмп наш?

    10:42 11.03.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 добре е

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "Дик диверсанта":

    платените краварски тролове
    да спрат с приказките от 1001 нощ ...

    10:46 11.03.2026

  • 84 Ха ха

    3 3 Отговор

    До коментар #77 от "Само питам":

    Питай кримчани дали се къпят и какъв тур.сезон имат вече 5 година.
    Всеки ден проклина руската окупация и само спомени за добрите стари времена

    Коментиран от #89

    10:46 11.03.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Кошмар в Украйна!

    0 1 Отговор

    До коментар #81 от "И като се събуди":

    Три милиона вдовици в покрайна и милиони сирачета за кефа на зеления наркоман. Вадят хората от леглата им да ги мобилизират. Влизат нощем маскирани и завличат таткото в буса. Жените пищят, децата плачат, а бандеровците налагат с юмруци и влачат към буса!

    10:48 11.03.2026

  • 87 Ха ХаХа

    2 1 Отговор
    Посред бял ден със 7 ракети, всяка по над 3 млн.д.удрят площад рред завод и жилищен блок.
    Къде ти е сметката бе наркомане.
    Утре Путин ви почва правителството начело с теб.Ке станеш Хомейни 2

    10:49 11.03.2026

  • 88 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат

    0 0 Отговор
    Щастливи, че не са се родили руснаци.

    10:51 11.03.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Ха ХаХа

    1 0 Отговор
    6ои са добрите стари времена бе идиот.
    1 плочка нова за трутоар не сложиха крадците.
    Иди и кажи това в Крим.
    Ще те разчекнат

    10:52 11.03.2026

  • 91 Златна тоалетна

    0 0 Отговор
    Три милиона убити и няколко милиона осакатени в покрайна за да има пари за замъци и злато за клозети в тях.

    10:52 11.03.2026

  • 92 Като малък

    0 0 Отговор
    се чудех защо на мач феновете на отбора който е победил млатят феновете на загубилия. Струваше ми се несправедливо - хем отбора им пада, хем ги бият. Сега обаче разбирам, че победителите печелят и на терена и извън него. И затова,когато Раша колабира, т.нар koпeu, a.k.a. путин-ски mpол4ema трябва да бъдат пердашени под път и над път и да се покайват паднали по очи толкова дълго, колкото продължи СВО на вожда и идола им - таксиджията, и обикновен ченгесар-комплексар, джуджето от Кремъл - Путин.

    10:53 11.03.2026

