Украйна съобщи за удар по ключов руски завод за ракетни компоненти в Брянска област

Украйна е атакувала важен завод за производство на ракетни компоненти в граничната руска Брянска област. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предава News.bg.
По информация на украинските военни при удара са били използвани британски ракети Storm Shadow, насочени към завода „Кремний Ел“. Според Киев предприятието е произвеждало ключови компоненти, използвани в руските ракетни системи.
В нощното си видеообръщение Зеленски съобщи, че украинските сили са поразили един от важните руски военни обекти в района на Брянск. Той се позова на доклад на главнокомандващия на украинската армия Олександър Сирски.
Украинският президент уточни, че в завода са се произвеждали електронни елементи и компоненти, използвани при сглобяването на руски ракети.
От Генерален щаб на Въоръжените сили на Украйна определиха предприятието като „критично важно звено“ в производствената верига на руските високоточни оръжия. Там се изработват полупроводникови устройства и интегрирани микрочипове. По думите им все още се изяснява какви са точните щети след удара.
Междувременно губернаторът на областта Александър Богомаз съобщи в Telegram, че при ракетната атака са загинали шестима цивилни, а 37 души са били ранени. Той не спомена директно завода, но определи действията на Украйна като „терористична атака“.
Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че ударът е бил предварително планиран и според Москва е бил насочен срещу цивилни. Тя призова ООН да направи оценка на случилото се.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Слънцето грее весело!
Коментиран от #22, #34
09:50 11.03.2026
2 Хипотетично
Коментиран от #8, #37, #54
09:53 11.03.2026
3 Мнение
Коментиран от #12, #40, #69
09:55 11.03.2026
4 На руския "микро " чип
Той не се побира в телефон, лаптоп или друго такова устройство.
Коментиран от #45
09:56 11.03.2026
5 А защо в Киев
09:58 11.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 А бее
ами я кажете кво става в телАвив ???!
И где нет..аняхуй ???!
09:59 11.03.2026
8 Ердоган
До коментар #2 от "Хипотетично":Нищо чудно руските терористи на първия етаж да произвеждат оръжия, а на втория да е девическо училище.
Коментиран от #47
09:59 11.03.2026
9 мечтател
09:59 11.03.2026
10 зрелищна атака
09:59 11.03.2026
11 ВВП
Коментиран от #76
09:59 11.03.2026
12 Ами
До коментар #3 от "Мнение":Виж, че на Путин майчиното му име е Шеломов и че край него са само хазари-милиардери. Друго нама, какво да се коментира.
Коментиран от #14, #15
10:00 11.03.2026
13 ВВП
10:02 11.03.2026
14 В превод от руски
До коментар #12 от "Ами":значи ШЛЕМ.
10:02 11.03.2026
15 Урко
До коментар #12 от "Ами":Ами европендели какво ? Ще ги пуснем на коча.
Коментиран от #53
10:02 11.03.2026
16 голем смех
Коментиран от #26
10:03 11.03.2026
17 ВВП
10:03 11.03.2026
18 стоян георгиев
10:06 11.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ВВП
Коментиран от #58
10:06 11.03.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Много лошо им се пише на Купейките
До коментар #1 от "Слънцето грее весело!":На всички Фронтове губят Безусловно
10:07 11.03.2026
23 ВВП
10:08 11.03.2026
24 ПРОСЕЩИЯТ НАРКО КЛОУН
10:11 11.03.2026
25 реалистъ
10:13 11.03.2026
26 Безиме
До коментар #16 от "голем смех":Ракетите са подарък от англичаните .никой нищо не плаща..Ясен ??
Коментиран от #35
10:13 11.03.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Механик
10:15 11.03.2026
29 ВВП
10:16 11.03.2026
30 Българин
10:17 11.03.2026
31 Копейка в шок
10:17 11.03.2026
32 Тодар Живков
Има.По-гламаво племе са българските комунисти.
10:18 11.03.2026
33 Урсулките се превъзбудиха, че
10:18 11.03.2026
34 Нищо добро не следва
До коментар #1 от "Слънцето грее весело!":Едва ли ще се радваш толкова, ако изгрее друго, изкуствено "слънце".
10:19 11.03.2026
35 голем смех
До коментар #26 от "Безиме":Викаш, щом са подарък ракетите, укрите ще ги пуцат сватбарската, а? Брей брей брей. Брей, жива да не бях!
10:19 11.03.2026
36 2222
Коментиран от #43
10:20 11.03.2026
37 Ха ха
До коментар #2 от "Хипотетично":Хипотетично....но го показаха и по ТВ завод в промишлена зона.Копейките не могат да повярват в безсилие и простите руски генерали воюващи с тактики от ПСВ и ВСВ с огромни количества Груз 200.
Толкова си могат ,крепостни бол .
Коментиран от #52
10:20 11.03.2026
38 Гого
10:21 11.03.2026
39 Дик диверсанта
Убитите и ранените са работници в завода.
Коментиран от #83
10:21 11.03.2026
40 Умнико
До коментар #3 от "Мнение":Едва ли се досещаш такава критика какво цели?
10:21 11.03.2026
41 Мими Кучева🐕
10:21 11.03.2026
42 Насилствена мобилизация
10:22 11.03.2026
43 3333
До коментар #36 от "2222":Не му се чува гласчето от бункера.Казаха му Проссия не е фактор.
Коментиран от #51
10:22 11.03.2026
44 От редакцията
10:22 11.03.2026
45 Май
До коментар #4 от "На руския "микро " чип":Твоя чип нещо се е спекал..
10:23 11.03.2026
46 Запознат
Коментиран от #55
10:23 11.03.2026
47 Как се сети?
До коментар #8 от "Ердоган":Май, на втория ти етаж няма никой?!
10:24 11.03.2026
48 Заводът е като яма.
10:26 11.03.2026
49 Чудя се на
Коментиран от #56
10:26 11.03.2026
50 Кръчмар
10:26 11.03.2026
51 Учуден
До коментар #43 от "3333":"Казаха му Проссия не е фактор"
Че защо всички се напъват да му се обаждат по телефона тогава - освен шейховете и даже и Тръмп. Да не говорим за Мелони че е договорила руски втечнен газ.
Коментиран от #59
10:26 11.03.2026
52 Кое е смешното?
До коментар #37 от "Ха ха":Някой дава заповед за убийстео на цивилни. Какво си мислиш, че ще последва?
10:26 11.03.2026
53 Пурко
До коментар #15 от "Урко":Само, че коча е скопен
10:27 11.03.2026
54 Без хипотези
До коментар #2 от "Хипотетично":Русия затова почна войната.
Коментиран от #60
10:27 11.03.2026
55 Zaxaрова
До коментар #46 от "Запознат":Брау бе гуведо!Имаш една баничка!
10:27 11.03.2026
56 Зевзек
До коментар #49 от "Чудя се на":"като не можеш да свършиш една работа до край, защо се захващаш"
Не само че я свърши ами има и бонуси - разпадна НАТО и фалира ЕС.
Коментиран от #62, #66
10:28 11.03.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Володимир
До коментар #20 от "ВВП":Вече няма
10:28 11.03.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Помнещ
До коментар #54 от "Без хипотези":Войната започна още 2014 когато господарите ти организираха кървав преврат.
Коментиран от #67
10:29 11.03.2026
61 Факти
Коментиран от #70
10:30 11.03.2026
62 Кухоглава копейка
До коментар #56 от "Зевзек":Ще се мриееее.И за банички няма да има
10:30 11.03.2026
63 Гост
10:31 11.03.2026
64 Зевзек
До коментар #59 от "Така е":Така е, за това не намира нашите козячета - те са си по рождение глупаци.
10:31 11.03.2026
65 Киюв за 3 дня
10:31 11.03.2026
66 Комик
До коментар #56 от "Зевзек":НАТО си е цял, стои си по казармите и гледа с кеф как в изобилие се лее руска кръв.
ЕС си функционира, гледаме си Шампионската лига, стадиони препълнени и с биричка в ръка.
Виж друго е в руското блато където нито една ганьовска копейка страхлив не замина в крепостния рай.
10:32 11.03.2026
67 Помниш ли дед овия
До коментар #60 от "Помнещ":Има ли за банички 🤣?
Коментиран от #72
10:32 11.03.2026
68 Рублевка
10:32 11.03.2026
69 Айде сега,
До коментар #3 от "Мнение":започнаха русофилските оправдания.
10:32 11.03.2026
70 Учуден
До коментар #61 от "Факти":"Украйна започна да си връща територия"
И каква територия са си върнали укрите можеш ли ми каза?
10:32 11.03.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Помнещ
До коментар #67 от "Помниш ли дед овия":Рев на козячета ли чувам и плюене в безсилна ярост - ама това е музика за ушите ми
10:34 11.03.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Само питам
10:36 11.03.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Само питам
Коментиран от #84
10:39 11.03.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Ае копейките
10:42 11.03.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 добре е
До коментар #39 от "Дик диверсанта":платените краварски тролове
да спрат с приказките от 1001 нощ ...
10:46 11.03.2026
84 Ха ха
До коментар #77 от "Само питам":Питай кримчани дали се къпят и какъв тур.сезон имат вече 5 година.
Всеки ден проклина руската окупация и само спомени за добрите стари времена
Коментиран от #89
10:46 11.03.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Кошмар в Украйна!
До коментар #81 от "И като се събуди":Три милиона вдовици в покрайна и милиони сирачета за кефа на зеления наркоман. Вадят хората от леглата им да ги мобилизират. Влизат нощем маскирани и завличат таткото в буса. Жените пищят, децата плачат, а бандеровците налагат с юмруци и влачат към буса!
10:48 11.03.2026
87 Ха ХаХа
Къде ти е сметката бе наркомане.
Утре Путин ви почва правителството начело с теб.Ке станеш Хомейни 2
10:49 11.03.2026
88 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат
10:51 11.03.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Ха ХаХа
1 плочка нова за трутоар не сложиха крадците.
Иди и кажи това в Крим.
Ще те разчекнат
10:52 11.03.2026
91 Златна тоалетна
10:52 11.03.2026
92 Като малък
10:53 11.03.2026