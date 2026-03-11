Диего Симеоне коментира смяната на вратаря на Тотнъм в 17-ата минута: Не съм виждал такова нещо

Треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне логично беше доволен от категоричния успех с 5:2 над Тотнъм.

„Търсихме позитивни неща и те се случиха. Реваншът със сигурност ще бъде труден“, започна аржентинецът. „Трябваше да запазим същия подход, който имахме в началото на мача. Мисля, че отборът игра добре в създаването на положения, насилвайки нещата да се случват и си осигурихме важна победа, която можеше да бъде по-изразителна“, добави той.

Симеоне коментира и смяната на вратаря на Тотнъм Антонин Кински още в 17-ата минута. „Не, не бях виждал това на професионално ниво. Не е мой проблем, той е техен, на техния треньор и на вратаря, и ние сме фокусирани върху себе си, а не върху чуждите решения“, каза още аржентинецът.

„Винаги искам най-доброто за Антоан Гризман. Надявам се да завърши този сезон по възможно най-добрия начин при нас. Беше фантастично и ние се нуждаем от него такъв, какъвто е, от неговата визия, талант и бягане“, завърши Симеоне.