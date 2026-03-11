Новини
"Спаси София": София няма как да загуби европейско финансиране за транспорта по програма, която я няма

11 Март, 2026 09:35

По думите му твърдението, че за кандидатстване за европейско финансиране трябва предварително да се начертаят линии за бъдещи превозни средства, няма логика

"Спаси София": София няма как да загуби европейско финансиране за транспорта по програма, която я няма - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Твърденията, че София може да загуби европейско финансиране ако предварително не начертае нови линии за превозни средства, които още не са закупени, са неверни и подвеждащи. Пред БНТ Андрей Зографски обясни, че оперативна програма, по която Столична община може да кандидатства няма и в предложения доклад обосновка или анализ, нужни за кандидатстване по такава също няма. От партията подчертават, че Столичният общински съвет е постигнал консенсус за ключови решения за модернизация на градския транспорт и че са разочаровани от пасивността на кмета.

„През 2024 г. Общинският съвет гласува с пълно мнозинство програма за закупуване на 500 нови превозни средства. Малко по-късно приехме и решение за заем от 400 млн. лв., който да осигури финансиране за нови тролеи, трамваи и автобуси. С други думи – съветът осигури и политическата воля, и финансовия инструмент. Истината е, че съветниците от всички партии си свършиха работата, а кметът саботира изпълнението“, заяви общинският съветник от "Спаси София" Андрей Зографски пред БНТ.

По думите му твърдението, че за кандидатстване за европейско финансиране трябва предварително да се начертаят линии за бъдещи превозни средства, няма логика. „Когато купувате автомобил на лизинг, никой не ви пита по коя магистрала ще го карате най-често, за да ви отпусне парите. Същото е и тук – първо осигуряваш финансирането и превозните средства, след това оптимизираш линиите. Всичко друго е кух ПР, прикриващ бездействието“, коментира Зографски.

От "Спаси София" напомнят, че решенията за модернизация на транспорта са били приети в изключително фрагментиран общински съвет, което е изисквало сериозна работа и преговори. Програмата за новите превозни средства и възложените на кмета преговори за инвестиционен заем бяха приети с гласовете на всички политически групи в градския парламент. „Когато имаш 12 общински съветници от 61, не можеш да прокараш нищо сам. Всяко решение минава през десетки срещи, аргументи и убеждаване”. По думите му това внушително мнозинство не е случайност – то е резултат от това, че Спаси София си вършат работата и търсят обединение за важните политики.

„Коалицията, подкрепяща кмета застана зад тях, кметът - не. И сега пак "Спаси София" е виновна, че изисква от него да изпълнява задълженията си?”, коментира Зографски. „И точно когато сме на финала, предлага да се пренапише тригодишната програма и процесът да се върне в начална точка“, заяви Зографски.

Според "Спаси София" действията на Терзиев създават риск не само от забавяне на модернизацията, но и от подкопаване на обществения транспорт като стратегически сектор. „След кризата с боклука София няма нужда от нов стратегически сектор, поставен в зависимост от частни интереси. Ако публичният транспорт бъде отслабен, цената ще я платят софиянци - с по-скъпи услуги и по-лошо обслужване“, предупреди Зографски.

От партията припомнят и казуса с автобусна линия №220, приета от Общинския съвет с пълно единодушие (без 3 гласова от ИТН и ВМРО), която повече от година и пет месеца чака един подпис, за да бъде пусната. „От един подпис зависи удобното пътуване на десетки хиляди софиянци, които нямат лукса да се качат в служебна кола с шофьор. Хората разчитат на градския транспорт, за да стигнат до работа, училище и лекар. Затова започнахме петиция - ако не става с един подпис, ще стане с много“, заяви Зографски и призова гражданите да бъдат активни и да изискват от управлението на София изпълнение на поетите ангажименти.

„Политиците са служители на гражданите. Когато не вършат работата, за която са избрани, хората трябва да се активизират и да го кажат ясно - или започват да работят, или си тръгват. София заслужава повече и по-добър градски транспорт“, заяви още Зографски.

"Спаси София" подчертават, че столичани не трябва да бъдат поставени пред фалшив избор между старите модели на управление и нова нерешителност. „Всички се радвахме, че ГЕРБ вече не управляват София, но виждаме ли истинска промяна? По-равни ли са улиците, по-чист ли е градът, по-добър ли е транспортът? София има нужда от реални резултати, а не от оправдания“, завърши Зографски.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ...

    6 0 Отговор
    най-хубавото е че на следващите избори тия нещастници са аут

    09:47 11.03.2026

  • 2 Анонимен

    6 0 Отговор
    Добре де, толкова явно се лъже, че и е лесно доказуемо кой. Какво по дяволите седи и чака овчия народ?!

    09:50 11.03.2026

  • 3 УЖАС

    5 0 Отговор
    СРАМ ЗА СОФИЯНЦИ ДЕТО СА ИЗБРАЛИ ТОЗИ ОТ СНИМКАТА-НЕОБЛИЗАН НЕКЪДЪРНИК

    Коментиран от #5

    10:01 11.03.2026

  • 4 Тити на Кака

    4 0 Отговор
    Който още не е разбрал, в момента София се управлява от местния клуб "Петрохан". И вместо работа за града - наслаждаваме се на мазни борби под дъгата...Играят си едни момчета с други розови момченца, играят си на кмет и общински съветници, а в свободното си време дават пресконференции на които обясняват колко много можеха да направят за града, ако Шиши и останалите не им пречеха...
    Това е положението.
    ППетрохан на макс и с цена около 2 млрдЕ.
    Лама Калушко с неговите десетина милиона изтъркаляни из гори и пещери ряпа да яде!

    10:22 11.03.2026

  • 5 Говорите

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "УЖАС":

    за кмета
    Васил Терзиев
    нали!?
    Защото става ясно, това, което всички знаехме предварително;
    Терзиев е НЕМОЖАЧ на квадрат ...
    (и почти всички от ППДБ са такива)

    10:23 11.03.2026

  • 6 Ватманяк

    0 0 Отговор
    Както неколкократно писах, преди 4-5-6 години Чаушев беше в доста близки отношениа със "Спаси София" Кавото искате разбирайте под "доста близки". След това се намесиха и други в някои лични взаимоотношения и се "разделиха". Съответно доведе и до разногласия кой има по-голяма експертиза и когато Чаушев със странични пасове (и вероятно пак "отношения") взе административно предимство разногласията преминават в противопоставяне. И както писах - такива пари няма да бъдат осигурени, освен със заем. Терзиев не е все пак толкова луд, за да вземе толкова голям заем, а в настоящата геополитическа обстановка нямаи кой да му го даде. Всичко друго е прах в очите на слепите (в случая на несведущите), а те са 99% от софиянци.

    10:28 11.03.2026

  • 7 Василеску

    0 0 Отговор
    До № 4 тити на кака. Това което написах по-горе сте го обяснили малко по-емоционално. И е верно.

    10:30 11.03.2026

  • 8 Георги

    1 0 Отговор
    как така пасивността на кметя? Та нали е дал едно пари на педрохан! Искате да кажете, че е ходил там за да е пасивен?

    10:32 11.03.2026

