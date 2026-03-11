Мохамед Салах с ново постижение в Шампионската лига

Мохамед Салах записа ново постижение с екипа на Ливърпул, след като стана футболистът с най-много участия за клуба в Шампионската лига. Египтянинът постави рекорда по време на мача срещу Галатасарай от осминафиналите на турнира.

С участието си в този двубой Салах изигра своя мач номер 81 в надпреварата за „мърсисайдци“, с което изпревари легендарния бивш защитник на отбора Джейми Карагър, който имаше 80 срещи в турнира.

Въпреки рекорда, сезонът не е сред най-силните за египетската звезда. До момента Салах има 32 мача във всички турнири за Ливърпул, в които е отбелязал 9 гола – пет от тях във Висшата лига. Освен това той има и 8 асистенции, шест от които в английското първенство.

В тазгодишното издание на Шампионската лига Салах е записал 7 участия, като е реализирал два гола и е направил една асистенция. Според специализираните сайтове пазарната му стойност към момента е около 30 милиона евро.

Египтянинът играе за Ливърпул от 2017 година и през това време се превърна в една от най-големите легенди на клуба. До момента той има 433 мача за тима, в които е отбелязал 254 гола и е направил 121 асистенции, като е спечелил всички големи трофеи с английския гранд.

Рекордът обаче бе помрачен от поражението на Ливърпул с 0:1 при гостуването на Галатасарай в първия мач между двата отбора от осминафиналите на Шампионска лига.