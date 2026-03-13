Бразилия разкри новите си резервни екипи за Световното първенство 2026

Бразилският национален отбор по футбол изненада феновете си с представянето на чисто новите резервни екипи, с които ще се изявява на Мондиал 2026 в Канада, САЩ и Мексико. Петкратните световни шампиони, известни със своята страст към красивата игра, този път заложиха на иновативно партньорство със световноизвестната марка Jordan – емблематичен бранд, който е част от гиганта Nike.

Впечатляващият силует на легендарния Майкъл Джордан ще краси фланелките както на вратарите, така и на полевите играчи, докато основните екипи на "селесао" ще продължат да носят класическото лого на Nike. Този свеж дизайн обещава да внесе нова енергия и стил на терена, като съчетава традицията с модерната визия.

Любителите на футбола и колекционерите вече могат да се сдобият с новата резервна фланелка, която е достъпна за поръчка в официалния онлайн магазин на компанията. Цената на ексклузивния екип е 175 щатски долара.

CBF e Jordan Brand lançam segundo uniforme da Seleção, em parceria histórica enraizada na grandeza.



Saiba mais: https://t.co/UJtxumhvZQ pic.twitter.com/O0gxssDP4K — brasil (@CBF_Futebol) March 12, 2026