Локомотив Пловдив се изправя срещу Септември София в първия мач от кръга

13 Март, 2026 13:25 483 1

Двубоят е от 16:45ч.

Локомотив Пловдив се изправя срещу Септември София в първия мач от кръга - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Днес следобед Локомотив Пловдив посреща тима на Септември София в откриващия двубой от 26-ия кръг на Първа лига. Началният съдийски сигнал ще прозвучи точно в 16:45 часа, а за реда на терена ще следи опитният рефер Волен Чинков.

"Смърфовете", водени от Душан Косич, заемат шеста позиция във временното класиране с актив от 35 точки. Въпреки стабилното си представяне през сезона, пловдивчани не познават вкуса на победата в последните пет шампионатни срещи. В домакинските си мачове до момента те са записали шест победи, четири равенства и три поражения, като головата им разлика е 12:15.

Любопитен факт е, че предишният сблъсък между двата отбора завърши при резултат 2:2, което обещава нова интригуваща битка.

От своя страна, Септември София пристига в Пловдив като 14-и в таблицата с 21 точки. Воденият от Христо Арангелов състав успя да спечели два от последните си пет мача в първенството, но като гост столичани изпитват сериозни трудности – само две победи, две равенства и цели осем загуби, при негативна голова разлика 9:28.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Трътлю

    0 0 Отговор
    Бойкот на шопските отбори! Да си направят там едно шопско първенство! България няма нужда от тях.

    14:44 13.03.2026

