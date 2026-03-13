Столичен сблъсък с висок заряд: Локомотив София посреща Славия в началото на новия кръг на Първа лига

Тази вечер Локомотив София ще премери сили със Славия в двубой от 26-ия кръг на Първа лига. Дългоочакваното малко столично дерби ще се проведе на стадион "Локомотив", като началният съдийски сигнал ще прозвучи точно в 19:00 часа, а главен арбитър на срещата ще бъде Тодор Киров.

Домакините, водени от амбициозния Станислав Генчев, се намират на десетата позиция във временното класиране с актив от 30 точки. "Железничарите" изпитват известни трудности в последните си пет шампионатни срещи, в които записаха само една победа. На собствен терен статистиката им показва три успеха, пет равенства и четири поражения, при голова разлика 15:14.

От своя страна, "белите" на Ратко Достанич заемат седмото място с 34 точки. Гостите могат да се похвалят с две победи в последните си пет мача от първенството, но като гости балансът им е по-скромен – три успеха, три равенства и шест загуби, при голова разлика 12:15.

В последния директен сблъсък между двата тима, Славия излезе победител с 2:0.