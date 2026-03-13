Новини
Мария Мая Алдин за "Петрохан": Моралната щета върху жертвите е невиждана

Мария Мая Алдин за "Петрохан": Моралната щета върху жертвите е невиждана

13 Март, 2026 15:36 1 537 44

Къде е тук достойнството на жертвите? Къде остана достойнството на близките и на роднините им? Къде остана достойнството на българското общество?

Мария Мая Алдин за "Петрохан": Моралната щета върху жертвите е невиждана - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Моралната щета, която се нанася на жертвите, е прецедент, който не сме виждали в други европейски страни. Това каза пред БНР Мария Мая Алдин, която живее в Германия, но подкрепя близките на загиналите в хижа "Петрохан" и край Околчица в търсенето на истината за случилото се с тях.

Тя е създала събитие във Фейсбук, популяризиращо протеста "Покажете фактите! Протест за прозрачност и справедливост", обявен от Ралица Асенова, майка на 22-годишния Николай Златков, който е една от жертвите.

По думите ѝ тази трагедия и случилото се след нея засяга цялото общество:

"Засяга всички нас, цялото общество! Не засяга само убитите и близките им! Не съм в България и не мога физически да присъствам на протеста, но имам моралното задължение да поддържам жертвите и страдащите им родители и близки. Всеки може да направи нещо за това. Въпросът е дали хората ще се обединят и ще застанат под един флаг".

Тя припомни, че достойнството е основно човешко право:

"Къде е тук достойнството на жертвите? Къде остана достойнството на близките и на роднините им? Къде остана достойнството на българското общество? Човешкото достойнство е неприкосновено и задължение на всички държавни власти е да го защитават. Това е най-висшето благо и основа на правния ред. Това липсва!", коментира Алдин.

Ако този протест успее и се установят фактите и истината за тази трагедия, това ще е победа за всички, за цялото общество, смята Мария Мая Алдин.

Според нея се наблюдава ерозия в доверието на обществото към институциите:

"Хората не вярват и няма да повярват на следствието, докато публично не бъде изяснено случилото се".


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 мария

    6 9 Отговор
    мая халтавдин

    Коментиран от #6

    15:42 13.03.2026

  • 2 честен ционист

    18 14 Отговор
    Морално ще бъде, ако Васик каже, каква е каузата на дарението му от 200000лв

    Коментиран от #4

    15:42 13.03.2026

  • 3 Жалко

    33 15 Отговор
    Това ожесточено очерняне на жертвите показа, че убийците имат много от какво да се страхуват. Взеха всички мерки да ги очернят и отклонят вниманието от убийството и извършителите.

    15:45 13.03.2026

  • 4 Ама...

    19 19 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Те са 250000 ... В началото бяха 60000, после 80000, истината е... Кой ,,дарява" толкова пари за нищо??? Защо не ги дари за някое болно дете или за друга ясна и видима кауза? Лъжат! Всички лъжат!

    15:47 13.03.2026

  • 5 Веди

    12 5 Отговор
    В България от години се действа така срещу всички клонове на Ведическата религия. В ютюб е същото - банове, лични обиди и нападки. Много хора в България получават добри пари за да се грижат със зъби и нокти, никой да не се върне към корените си.

    15:47 13.03.2026

  • 6 Факти?

    7 12 Отговор

    До коментар #1 от "мария":

    И какви факти ще искат? Всичко е ясно, сектите ни управояват. Само дето някои са напълно откачени.

    Коментиран от #20

    15:48 13.03.2026

  • 7 Интересно интервю

    0 0 Отговор
    Въпроси без отговори.

    15:49 13.03.2026

  • 8 Горски

    23 2 Отговор
    Разследването установи ,че сами са се изпотрепали,кой как свари.Кучетата са си изгоряли сами в пожара. Тука е така. Народа сам се самоубива.,всеки как може и си помага един на друг. А истината ,тя никога няма да излезе,защото това е залък ,който народа няма как да плати за да го изконсумира. Това е положението,истината е лукс и за нея някой трябва да плати ,не се дава на готово и не е за масова употреба. Продължаваме напред до следващата тайна смърт. Това не е прецедент. Оказа се ,че иранците крадат от американците ракети Томахоук и с тях сами си убиват малките деца момичета по цели дузини с една ракета. Случаят се разследва в САЩ и за сега това е истината.

    15:50 13.03.2026

  • 9 Оппа

    8 13 Отговор
    Почистваме имиджа на педофилите, а?

    Коментиран от #25

    15:52 13.03.2026

  • 10 Държавни ОПГ-та

    17 8 Отговор
    Това синхронизирано и платено очерняне е най-голямото доказателство, че Държавните ОПГ-та са ги сготвили.
    Точка по въпроса!

    15:53 13.03.2026

  • 11 Всичко идва от аборигените от ИТН

    12 5 Отговор
    Тошковци,Балабановци и куция кон Слави Тр.

    15:55 13.03.2026

  • 12 Мая Аладин Абдулах

    8 15 Отговор
    Аз не разбирам каква морална щета може да има върху умрели?! Що за либерасттки простотии?!

    15:57 13.03.2026

  • 13 Шиваит

    4 6 Отговор
    Всеки, който е тръгнал по пътя на Ведите (няма значение към кое учение), в България, е обречен на същото очерняне и унищожение. Тъмните сили, които са овладяли страната ни, никога няма да допуснат Дхармата да възтържествува в България. Но победата е винаги на страна на Бог, така че дерзайте!

    15:58 13.03.2026

  • 14 М, да....

    4 14 Отговор
    Преди да ги открият мъртви ги има на видео как се сбогуват един с друг, говорят как е било изключителна чест да са заедно и после вече са мъртви... ако това беше убийство, дело на мафията нямаше да се сбогуват така с прегръдки и целувки, щяха да ги изненадат докато са вътре в хижата и нямаше да се сетят, че е било чест.
    Според мен са се самоубили, защото са искали душите им да са на по-високо ниво в рая или където са си мечтали да са, нали така са считали, че смъртта не е нещо лошо, поне майката на Калушев твърди това, че той и е казал, че смъртта е само преход и това не е лошо.

    Коментиран от #16

    16:00 13.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пий си хапчетата бе

    14 3 Отговор

    До коментар #14 от "М, да....":

    Даже са отишли до село Българе да си ремонтират водопровода преди да се самоубият

    16:01 13.03.2026

  • 17 Хак му е хала

    5 2 Отговор
    От поместените драсканици се разбира колко е тъп, невеж и неграмотен етноса обитаващ територията!

    16:01 13.03.2026

  • 18 Борислав

    7 4 Отговор
    Платените депутати, журналисти и -лози се стремят да изместят фокуса върху даренията, будизма, сектанството, педофилия за да не се обсъжда основния въпрос - деянието "причиняване на смърт". А ако се разрови ще се покажат скелетите на 2 дебелички момчета.

    Коментиран от #44

    16:02 13.03.2026

  • 19 Филю Киркоров

    4 0 Отговор
    Буда не е бог

    16:03 13.03.2026

  • 20 Реалист 1

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Факти?":

    Най-опасната е религиозната секта на Мамона, която е обхванала депутати, служби, МВР, прокуратура,журналисти и всякакви "орнито"-лози.

    16:04 13.03.2026

  • 21 Дориана

    8 3 Отговор
    Да , това е точно така. Слави Трифонов, Тошо Йорданов и Балабанов използваха трагедията за своите политически цели като омаскариха всички от убитите до политическите опоненти та чак замесиха Будизма като религия и я забъркаха с педофилия и секти. Срам и позор , който буди отвращение. Със сигурност ще получат отговор от Вселената .

    16:04 13.03.2026

  • 22 Истината

    3 3 Отговор
    В България има закони за религиозната свобода, но в действителност само аврамитските религии получават защита. Всички останали са под постоянна атака. Случилото се с тези хора ще продължава да се случва.

    16:04 13.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 бай Ставри

    6 8 Отговор
    Цялата тази история е свързана само и единствено с ПП ДБ. И мирише адски много. Дори, ако има външна намеса - убиец/убийци на шестимата, то е пак ПП ДБ ейска работа.

    16:06 13.03.2026

  • 25 Пръц

    1 9 Отговор

    До коментар #9 от "Оппа":

    Кви педофили бълнуваш? Младеж на 22 и такъв на 15 правят секс за удоволствие.Тия са си били гаджета,живеели са на съпружески начала с лама Калушев.Никий не си убива близките на връх планината

    Коментиран от #33

    16:07 13.03.2026

  • 26 Горски

    4 1 Отговор
    Смях в залата ! Точно Служебното правителство на Главчев проведе най- крадливите фалшифицирани избори в полза на Пеевски и Борисов довели до коалиция Магнитски и сега когато новото Служебно правителство идва с ангажимента да осигури честни и прозрачни избори Пеевски показва агресивно поведение. Разбира се, че трябва да бъдат сменени всички зависими служители от Борисов и Пеевски не само в МВР , но и във всички институции. За колко време са тези новите,нали след месец пак ще има въртележка от следващите, които ще дойдат.

    16:07 13.03.2026

  • 27 Добре де

    8 5 Отговор
    Няма ли адвокати да защитят името на тези зверски екзекутирани 9 души, защото е убит и Деян Илиев и приятелката му също, освен детето и най- добрите пещерняци на България....Толкова ще е лесно това дело...Хващаш публичните ци--низ-ми на лил--ипу-та и изв--рат--ен ча-л-гар, писач на мр--ъс--ни вицове и скечове - Тошко Африкански , Сарафов, Бойко Българ--оуб--иеца Пеевски и настояваш всяка клевета , изречена от мр--ъсни--те им усти да бъде доказана с конкретни доказателства - медицински проби от изнаси--лваН-ите деца,имената им, броя им, десетки ли са , хиляди ли са, не разбрахме ..къде са им медицинските прегледи с пробите от прегледите за изна--силв--ането от Калушев!? Може да са изнасилени от Пеевски или от Борисов, ако няма медицински изследвания, които да казват кой ги е изн--асилил тия деца ..Ако не могат тия мръ--сни прест--ъпници и убийци на власт да извадят тези медицински документи, едно обещетение от по 1 милион евро на всяка жертва - 9 на брой...Ако тука няма адвокати, делото трябва да се води в съд в ЕС и по правата на човека ...Разпити на тези от ДАНС на детектора на лъжата, при натиск те пропеят всичко, трудно съвестта издържа на 9 убийства, които си извършил по поръчка и после прикрил по такъв пошъл и гн--усе-н начин

    Коментиран от #35

    16:07 13.03.2026

  • 28 Цвете

    5 2 Отговор
    АБЕ, НЯКОЙ ДА НЕ БИ ДА ВИ Е БРЪКНАЛ В ДЖОБА, ТА ПЛЮЕТЕ ПО ТЕРЗИЕВ? ТОВА СА НЕГОВИ ЛИЧНИ СРЕДСТВА.ЩЕ ГИ ДАВА ТАМ, КЪДЕТО ПРИТЕЖАТЕЛЯ ЖЕЛАЕ.ПО ВАЖНОТО Е, КОЙ УБИ 6 ТА? ПЪЛНА МЪГЛА.КЪДЕ Е МИЛЕНА ,КОЯТО Е ВИДЯЛА СЪС СОБСТВЕНИТЕ СИ ОЧИ 4 ( ЧЕТИРИТЕ ) ДЖИПА СЪС ЗАТЪМНЕНИ СТЪКЛА.? КАКВО Е БИЛО УЧАСТИЕТО НА АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВ? ЛИЧНО ГИ Е ПОЗНАВАЛ.МНОГО ИМА, АКО, ДАНО ИМА И ОТГОВОРИ?!

    Коментиран от #42

    16:08 13.03.2026

  • 29 Анонимен

    1 5 Отговор
    Всичките са жертви на Калушев. Що не покажете разказа на родителите на 8 годишното момиче? Щото не ви е изгодно за политическата пропаганда, нали!

    Коментиран от #36, #38

    16:09 13.03.2026

  • 30 Недоверие

    4 0 Отговор
    Никой не знае с какво точно са се забъркали, всички обаче разбраха, че бяха очистени и държавните опг-та замитат доказателствата под килима. Никой вече не вярва на държавните институции. И за да замажат тази болезнена истина, те прикриха престъпленията си като започнаха да плюят и очернят жертвите. Като под команда всички медии им пригласяха. Това е нечувано престъпление.

    16:09 13.03.2026

  • 31 Мара

    1 2 Отговор
    Близките на жертвите не могат да приемат или не разбират, че тази ужасна ситуация е предизвикана от действията на всички тях. Освен това от изнесените сведения става ясно, че точно близките не оказват съдействие за установяване на обстоятелствата. И накрая, хората зачитат достойнството на загиналите и затова желаят да се установи какво се е случило.

    16:10 13.03.2026

  • 32 Мара

    1 3 Отговор
    Близките на жертвите не могат да приемат или не разбират, че тази ужасна ситуация е предизвикана от действията на всички тях. Освен това от изнесените сведения става ясно, че точно близките не оказват съдействие за установяване на обстоятелствата. И накрая, хората зачитат достойнството на загиналите и затова желаят да се установи какво се е случило.

    16:10 13.03.2026

  • 33 Това го правите само в зайчарника в Банк

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Пръц":

    Където Мата харитата ви , д които сте прекарали нощта, после ви снимат голи до кюлчета и патлаци и в бардака на хотел берлин

    16:11 13.03.2026

  • 34 хдгжффж

    2 4 Отговор
    Мъчно ми е само за кучетата

    16:11 13.03.2026

  • 35 Браво

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Добре де":

    Поздравления за точния коментар!
    България ще я бъде с такива хора като Вас!

    16:13 13.03.2026

  • 36 Къв разказ бе

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Анонимен":

    Изнасилване се доказва с медицински преглед, щото по твоя метод , аз мога да разкажа, че то си изнасилвал стотица деца

    16:13 13.03.2026

  • 37 гфдцжб

    2 1 Отговор
    Трагично е положението че се намират и защитници на таз секта

    16:14 13.03.2026

  • 38 Валката

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Анонимен":

    Логично е да си Анонъмен 2пак, голяма простотия си изтресъл.

    16:15 13.03.2026

  • 39 Въпросче

    3 1 Отговор
    Някой обясни ли КОЙ и ЗАЩО е бил Александър преди да го убие?

    16:18 13.03.2026

  • 40 А бе верността ли

    3 1 Отговор
    Довечера ще си спретнем едно извънредно прайтче в стил ППЛГТБ- умнокрасивите..ЕХА там съм!

    Коментиран от #43

    16:20 13.03.2026

  • 41 ?????

    2 0 Отговор
    "Къде е тук достойнството на жертвите? Къде остана достойнството на близките и на роднините им? Къде остана достойнството на българското общество? Човешкото достойнство е неприкосновено и задължение на всички държавни власти е да го защитават. Това е най-висшето благо и основа на правния ред. Това липсва!", коментира Алдин." - защо не пита за отговорността на близките пратили децата си при изперкалите еколози, псевдобудисти на смърт? Защо не пита за отговорността на майките отричащи се от своите синове защото са посмели да разкажат истината за хубавите хора? И защо според нея е виновно цялото общество, след като е ясно че е виновна една неголяма част от това общество, смятаща се за прекалено елитарна за да се оправдава за покровителството си над убийците-педофили. И която ги е финансирала. Защо не казва нито дума за тях, а ни обвинява всички нас.
    То е ясно защо - защото според тая порода хора те са безгрешни.
    И един малък щрих в цялата тази история - когато докторът премаза едно куче на паркинг целият умнокрасивитет излезе да протестира едва ли не цял месец. Когато техните петроханци вързаха и изгориха живи две кучета за тях всичко това си е нормално защото е свършено от техни мръсници.
    Или тва е друго? А?
    Сопрете се бре и си изтрийте н@@к@ните д@пета.

    16:25 13.03.2026

  • 42 Бодил

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Цвете":

    Егати...,,лични средства" казваш?!
    Ами да дариш 200000 лева ей така навярно трябва да имаш поне 10 пъти повече,както аз с 20 лева в джоба да даря 2 на някой гладен бедняк за...баничка...
    Та се питам от де тоя смотльо Терзи има толкова...милиони???

    16:25 13.03.2026

  • 43 Жълто павета 69-я пол

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "А бе верността ли":

    ЙЕЕЕЕС и аз съм там?

    16:25 13.03.2026

  • 44 Валката

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Борислав":

    Бобка, абсолютно си прав, Двете дебелички момчета мълчат гузно по случая.

    16:26 13.03.2026

