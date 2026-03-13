Мария Мая Алдин за "Петрохан": Моралната щета върху жертвите е невиждана

Моралната щета, която се нанася на жертвите, е прецедент, който не сме виждали в други европейски страни. Това каза пред БНР Мария Мая Алдин, която живее в Германия, но подкрепя близките на загиналите в хижа "Петрохан" и край Околчица в търсенето на истината за случилото се с тях.
Тя е създала събитие във Фейсбук, популяризиращо протеста "Покажете фактите! Протест за прозрачност и справедливост", обявен от Ралица Асенова, майка на 22-годишния Николай Златков, който е една от жертвите.
По думите ѝ тази трагедия и случилото се след нея засяга цялото общество:
"Засяга всички нас, цялото общество! Не засяга само убитите и близките им! Не съм в България и не мога физически да присъствам на протеста, но имам моралното задължение да поддържам жертвите и страдащите им родители и близки. Всеки може да направи нещо за това. Въпросът е дали хората ще се обединят и ще застанат под един флаг".
Тя припомни, че достойнството е основно човешко право:
"Къде е тук достойнството на жертвите? Къде остана достойнството на близките и на роднините им? Къде остана достойнството на българското общество? Човешкото достойнство е неприкосновено и задължение на всички държавни власти е да го защитават. Това е най-висшето благо и основа на правния ред. Това липсва!", коментира Алдин.
Ако този протест успее и се установят фактите и истината за тази трагедия, това ще е победа за всички, за цялото общество, смята Мария Мая Алдин.
Според нея се наблюдава ерозия в доверието на обществото към институциите:
"Хората не вярват и няма да повярват на следствието, докато публично не бъде изяснено случилото се".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
