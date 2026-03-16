Реал Мадрид се прицелва в звездата на Байерн Мюнхен Майкъл Олизе с рекордна оферта

Испанският гранд Реал Мадрид подготвя сензационен трансферен ход, насочен към един от най-ярките таланти на Байерн Мюнхен – Майкъл Олизе. Според авторитетното издание „Билд“, президентът на „кралския клуб“ Флорентино Перес е готов да извади впечатляващите 160 милиона евро, за да привлече френското крило на „Сантяго Бернабеу“.

Към момента обаче ръководството на германския шампион отхвърля възможността да се раздели с френския национал през това лято.

Олизе, който се превърна в ключова фигура за баварците, вече изигра 93 срещи с екипа на Байерн, като се отчете с 35 попадения и цели 50 асистенции – статистика, която не остава незабелязана от европейските грандове.

Междувременно, Байерн Мюнхен се готви за следващото си предизвикателство в Шампионската лига – сблъсък с италианския Аталанта, насрочен за сряда, 18 март. За съжаление, феновете на баварците няма да могат да видят Олизе в действие, тъй като той ще пропусне двубоя поради наказание за натрупани жълти картони.