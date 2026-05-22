Берое пред ново начало: Хосу Урибе зове за свеж старт и амбициозен проект

След драматичния край на сезона за Берое, наставникът Хосу Урибе не скри разочарованието си от изпадането на тима от Първа лига. Въпреки борбената игра и силните моменти в плейофите, старозагорци не успяха да се спасят и завършиха на 14-о място с 34 точки, след като отстъпиха с 0:3 при гостуването си на Ботев Враца в последния кръг.

„Не искам да говоря много. За съжаление изпаднахме - искахме да се спасим, направихме доста силни мачове в плейофната фаза в много труден за клуба момент. Искам да кажа на всички фенове, че Берое трябва да поеме въздух, да направи хубав проект и да се върне в елита.

Аз дадох всичко от себе си, но не успяхме. Треньорът на съперника не постъпи добре срещу изпаднал отбор, направи три смени в продължението“, каза Урибе.

Берое може отново да се изкачи на върха на българския футбол. Сега пред клуба стои предизвикателството да се реорганизира, да привлече свежи сили и да изгради отбор, който да върне гордостта на Стара Загора. Всички погледи са насочени към бъдещето, където Берое ще търси пътя обратно към елита.