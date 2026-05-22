Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Берое пред ново начало: Хосу Урибе зове за свеж старт и амбициозен проект

Берое пред ново начало: Хосу Урибе зове за свеж старт и амбициозен проект

22 Май, 2026 22:48 327 0

  • берое-
  • хосу урибе-
  • първа лига-
  • плейофите-
  • ботев враца

Треньорът на "зелените" с емоционално послание след изпадането от елита

Берое пред ново начало: Хосу Урибе зове за свеж старт и амбициозен проект - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След драматичния край на сезона за Берое, наставникът Хосу Урибе не скри разочарованието си от изпадането на тима от Първа лига. Въпреки борбената игра и силните моменти в плейофите, старозагорци не успяха да се спасят и завършиха на 14-о място с 34 точки, след като отстъпиха с 0:3 при гостуването си на Ботев Враца в последния кръг.

„Не искам да говоря много. За съжаление изпаднахме - искахме да се спасим, направихме доста силни мачове в плейофната фаза в много труден за клуба момент. Искам да кажа на всички фенове, че Берое трябва да поеме въздух, да направи хубав проект и да се върне в елита.

Аз дадох всичко от себе си, но не успяхме. Треньорът на съперника не постъпи добре срещу изпаднал отбор, направи три смени в продължението“, каза Урибе.

Берое може отново да се изкачи на върха на българския футбол. Сега пред клуба стои предизвикателството да се реорганизира, да привлече свежи сили и да изгради отбор, който да върне гордостта на Стара Загора. Всички погледи са насочени към бъдещето, където Берое ще търси пътя обратно към елита. --- **Ключови думи:** Берое, Хосу Урибе, изпадане, футбол, проект, фенове, Първа лига, Стара Загора, ново начало, български футбол


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове