Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Реал Мадрид иска голяма звезда на Байерн Мюнхен

17 Март, 2026 08:29 386 0

  • майкъл олисе-
  • байерн мюнхен-
  • реал мадрид-
  • селекция-
  • трансфер

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев

Реал Мадрид прави планове за подсилване на състава си през предстоящия трансферен прозорец, като клубът е заинтересован от крилото на Байерн Мюнхен Майкъл Олисе. Президентът на "белите" Флорентино Перез цени високо французина и е готов да предложи 160 милиона евро за него, пише таблоидът "Билд".

Байерн обаче няма планове да продава Олисе това лято. Французинът е във втория си сезон с клуба от Мюнхен. През това време крилото е участвало в 93 мача, отбелязвайки 35 гола и давайки 50 асистенции.

Следващият мач на Байерн е в сряда, 18 март, срещу Аталанта в Шампионската лига. Олисе ще отсъства поради натрупани жълти картони.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове