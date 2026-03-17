Реал Мадрид иска голяма звезда на Байерн Мюнхен

Реал Мадрид прави планове за подсилване на състава си през предстоящия трансферен прозорец, като клубът е заинтересован от крилото на Байерн Мюнхен Майкъл Олисе. Президентът на "белите" Флорентино Перез цени високо французина и е готов да предложи 160 милиона евро за него, пише таблоидът "Билд".

Байерн обаче няма планове да продава Олисе това лято. Французинът е във втория си сезон с клуба от Мюнхен. През това време крилото е участвало в 93 мача, отбелязвайки 35 гола и давайки 50 асистенции.

Следващият мач на Байерн е в сряда, 18 март, срещу Аталанта в Шампионската лига. Олисе ще отсъства поради натрупани жълти картони.