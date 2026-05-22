Арсенал получи ценен тласък: Микел Мерино се завърна навреме за финала в Шампионската лига

Феновете на Арсенал имат повод за радост – Микел Мерино, един от стълбовете в средата на терена, отново тренира на пълни обороти с отбора. След почти двумесечно отсъствие заради травма в глезена, получена в края на март срещу Манчестър Юнайтед, испанският национал е готов да се включи в най-важните мачове на сезона.

Първоначално Мерино се включи частично в тренировъчния процес, за да навлезе плавно във форма, но вече работи наравно със съотборниците си. Мениджърът Микел Артета изрази оптимизъм, че халфът ще може да вземе участие още в предстоящия двубой срещу Кристъл Палас – последен кръг от Висшата лига. Това ще даде възможност на Мерино да натрупа игрова практика преди дългоочаквания финал на Шампионската лига срещу ПСЖ, който ще се проведе след осем дни.

През настоящата кампания 29-годишният полузащитник е изиграл 33 срещи във всички турнири, като е реализирал 6 попадения и е асистирал за още 3 гола. Общо Мерино е прекарал 1877 минути на терена, доказвайки се като незаменим двигател в състава на Арсенал.

Докато завръщането на Мерино носи глътка въздух за "артилеристите", други футболисти продължават да се борят с травми. Юриен Тимбер все още не е напълно възстановен, а Бен Уайт няма да може да се завърне до края на сезона.