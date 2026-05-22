Новини
Спорт »
Баскетбол »
Александър Везенков обещава още по-силна игра във финала на Евролигата

Александър Везенков обещава още по-силна игра във финала на Евролигата

22 Май, 2026 22:08 428 0

  • олимпиакос-
  • шампион-
  • фенербахче-
  • полуфинал-
  • финалната четворка-
  • евролигата-
  • александър везенков

Българската баскетболна звезда вярва, че тимът има неизползван потенциал в атака

Александър Везенков обещава още по-силна игра във финала на Евролигата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Олимпиакос демонстрира класа и характер, като разгроми миналогодишния шампион Фенербахче с категоричното 79:61 в първия полуфинал на Финалната четворка в Евролигата. Българският ас Александър Везенков бе сред ключовите фигури за успеха на гръцкия гранд.

След края на двубоя Везенков не скри задоволството си от представянето на отбора, но подчерта, че Олимпиакос има още какво да покаже, особено в офанзивен план. „Всеки, който стъпи на паркета, вложи сърце и душа. Резервите се включиха блестящо и допринесоха за победата. Вярвам, че можем да бъдем още по-ефективни в нападение и съм убеден, че ще го докажем във финала в неделя“, заяви българският национал.

Везенков акцентира върху силния старт на Олимпиакос и през двете полувремена, което според него е било решаващо за крайния изход. „Още от първата секунда показахме, че сме готови да водим играта и да диктуваме темпото. Това беше нашият мач!“, сподели той.

Българинът разкри, че е доволен от факта, че не е прекарал прекалено много време на терена, което ще му позволи да бъде напълно свеж за големия финал. „С опита, който натрупах, знам как да реагирам, когато не всичко върви по план. Радвам се, че ще бъда отпочинал и готов за решаващия сблъсък“, допълни Везенков.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове