Александър Везенков обещава още по-силна игра във финала на Евролигата

Олимпиакос демонстрира класа и характер, като разгроми миналогодишния шампион Фенербахче с категоричното 79:61 в първия полуфинал на Финалната четворка в Евролигата. Българският ас Александър Везенков бе сред ключовите фигури за успеха на гръцкия гранд.

След края на двубоя Везенков не скри задоволството си от представянето на отбора, но подчерта, че Олимпиакос има още какво да покаже, особено в офанзивен план. „Всеки, който стъпи на паркета, вложи сърце и душа. Резервите се включиха блестящо и допринесоха за победата. Вярвам, че можем да бъдем още по-ефективни в нападение и съм убеден, че ще го докажем във финала в неделя“, заяви българският национал.

Везенков акцентира върху силния старт на Олимпиакос и през двете полувремена, което според него е било решаващо за крайния изход. „Още от първата секунда показахме, че сме готови да водим играта и да диктуваме темпото. Това беше нашият мач!“, сподели той.

Българинът разкри, че е доволен от факта, че не е прекарал прекалено много време на терена, което ще му позволи да бъде напълно свеж за големия финал. „С опита, който натрупах, знам как да реагирам, когато не всичко върви по план. Радвам се, че ще бъда отпочинал и готов за решаващия сблъсък“, допълни Везенков.